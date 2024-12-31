2024.12.31 15:38

Ханс Х Луйк: Канонизация эстонского святого как пощечина Владимиру Путину

 
Ханс Х Луйк
rus.delfi.ee
Ханс Х Луйк, предприниматель, издатель
Ханс Х Луйк, предприниматель, издатель
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Неясно, осознавал ли Папа римский Франциск в Ватикане, что его одобрение статуса таллиннского священника Профитлиха как первого католического святого Эстонии означает пощечину российскому президенту Путину и его клике из ФСБ, пишет Ханс Х. Луйк.

Святой Эдуард Профитлих (которого папа Франциск на днях признал блаженным - прим. ред.), немец по национальности, получил предложение об эвакуации в Германию в начале советской оккупации Эстонии в 1939 году. Вместо этого он решил остаться с прихожанами на улице Нигулисте в старом городе Таллинна, несмотря на то что сталинисты захватили церковную собственность.

Исторические коллеги Путина из сталинского НКВД замучили Святого Эдуарда до смерти в Кировской области до того, как был вынесен его смертный приговор в 1942 году.

Точно так же мой дедушка, Ханс Луйк, считал, что под российской оккупацией можно жить, но был арестован НКВД и умер в той же Кировской области в 1943 году.

Подобно тому, как сегодня российские оккупанты на востоке Украины хватают и судят людей за предполагаемые нарушения по уголовному кодексу Российской Федерации, четверо моих дедушек и бабушек были арестованы за якобы совершенные преступления в свободной Эстонской Республике.

Из моих четырех бабушек и дедушек только бабушка Аманда после многих лет унижений в ГУЛАГе и принудительной ссылки в далекие бараки смогла вернуться в Эстонию.

Так многие балтийские семьи воспринимают контекст канонизации святого, знали ли об этом в Ватикане или нет.

Также прославление Папой Франциском культуры и величия русской нации во время имперской агрессии Путина не осталось незамеченным в странах Балтии — Литве, Латвии и Эстонии.

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