Ханс Х Луйк: Канонизация эстонского святого как пощечина Владимиру Путину

Святой Эдуард Профитлих (которого папа Франциск на днях признал блаженным - прим. ред.), немец по национальности, получил предложение об эвакуации в Германию в начале советской оккупации Эстонии в 1939 году. Вместо этого он решил остаться с прихожанами на улице Нигулисте в старом городе Таллинна, несмотря на то что сталинисты захватили церковную собственность.

Исторические коллеги Путина из сталинского НКВД замучили Святого Эдуарда до смерти в Кировской области до того, как был вынесен его смертный приговор в 1942 году.

Точно так же мой дедушка, Ханс Луйк, считал, что под российской оккупацией можно жить, но был арестован НКВД и умер в той же Кировской области в 1943 году.