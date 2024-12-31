Святой Эдуард Профитлих (которого папа Франциск на днях признал блаженным - прим. ред.), немец по национальности, получил предложение об эвакуации в Германию в начале советской оккупации Эстонии в 1939 году. Вместо этого он решил остаться с прихожанами на улице Нигулисте в старом городе Таллинна, несмотря на то что сталинисты захватили церковную собственность.
Исторические коллеги Путина из сталинского НКВД замучили Святого Эдуарда до смерти в Кировской области до того, как был вынесен его смертный приговор в 1942 году.
Точно так же мой дедушка, Ханс Луйк, считал, что под российской оккупацией можно жить, но был арестован НКВД и умер в той же Кировской области в 1943 году.
Подобно тому, как сегодня российские оккупанты на востоке Украины хватают и судят людей за предполагаемые нарушения по уголовному кодексу Российской Федерации, четверо моих дедушек и бабушек были арестованы за якобы совершенные преступления в свободной Эстонской Республике.
Из моих четырех бабушек и дедушек только бабушка Аманда после многих лет унижений в ГУЛАГе и принудительной ссылки в далекие бараки смогла вернуться в Эстонию.
Так многие балтийские семьи воспринимают контекст канонизации святого, знали ли об этом в Ватикане или нет.
Также прославление Папой Франциском культуры и величия русской нации во время имперской агрессии Путина не осталось незамеченным в странах Балтии — Литве, Латвии и Эстонии.