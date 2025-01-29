2025.01.29 16:09

Ханс Х. Луйк. Если Трамп не добьется мира с Путиным, он найдет козла отпущения. Им может стать Зеленский

 
ru.DELFI.lt
Дональд Трамп, Ханс X. Луйк
Дональд Трамп, Ханс X. Луйк
ФОТО: Delfi

Трамп играет в покер. Почему мы полагаем, что он покажет свои карты до того, как сядет за стол с Путиным?

В мире есть только один глава государства, мнение стран Балтии о котором может иметь хоть какое-то значение. Это наш сосед-тиран Владимир Путин. Однако своим холодномым и отстраненным взглядом мы можем четче видеть Трампа, чем это делают американские и европейские либералы, поскольку его возвращение вызвало нервное потрясение среди демократов США и европейской элиты.

Поскольку никто на самом деле понятия не имеет, что произойдет, наши предположения ничуть не хуже, чем чьи-либо еще.

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