Все потому, что Маск в прошлое воскресенье „кинул“ лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. Вместо болтливого популиста Фараджа владелец бывшего Twitter поддержал движение „Лига английской обороны“ Томми Робинсона, которого Найджел Фарадж отказался принять в качестве партнера. На прошлой неделе на оптимистичной конференции партии Reform UK председатель Фарадж назвал г-на Робинсона, который в настоящее время отбывает тюремный срок, лжецом.
Вот почему Илон Маск в прошлое воскресенье написал в своем твите в X, что лидер „реформистов“ Фарадж не подходит для руководства каким-либо консервативным движением. Трудно представить более шокирующий удар для ультра-брекситера Фараджа, который всего за день до этого хвастался личной дружбой с самым богатым человеком в мире Илоном Маском и объявил на своей партийной конференции, что Маск поддерживает его и его партию настолько, что обещет им 100 миллионов долларов в виде пожертвования. Обсуждались подробности того, как иностранный спонсор может финансировать политическую организацию на другом континенте. Все это решено в результате одного только твита.
Как медиа-профессионал, я сразу сравниваю прямое и бесстыдное (а также безрассудное) вмешательство владельца глобальной медиаплатформы с широко обсуждаемой операцией российской „фабрики троллей“ в поддержку Brexit под названием Cambridge Analytica.
Мой выбор слова „безрассудный“ не был безрассудным. Недавно владелец медиаплатформы X инициировал твит-атаку на женщину-министра в британском кабинете Джесс Филлипс. Это произошло после того, как Маск посоветовал крылу MAGA в Республиканской партии США „трахнуть себя в лицо“ в ходе публичной интернет-дискуссии („дискуссии“ в стиле X) об иммиграционных визах в США. Это произошло также после того, как Маск написал в Твиттере в поддержку немецкой правой партии евроскептиков AfD. Некоторые в Германии считают это бесстыдной попыткой повлиять на предстоящие выборы в суверенной центральноевропейской стране. Точно так же X распространяет кампании Дональда Трампа против политического статуса Канады и Дании.
Что касается Великобритании, которая, как считается, находится в „особых отношениях“ с США, назначенный Трампом руководитель специального проекта правительства США Илон Маск несправедливо и некорректно обозвал нового министра Великобритании „апологетом геноцида и изнасилования“.
Американский миллиардер и крупнейший спонсор республиканцев предложил посадить в тюрьму г-жу Джесс Филлипс, члена правительства Великобритании и подданную Соединенного Королевства.
Это вызвало вмешательство премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он посетовал на невиданное усиление популистской дезинформации и персональной и ложно направленной ненависти со стороны политически ангажированного иностранного медиаресурса.
Это действительно можно назвать необычайным отвлекающим маневром, которой вынуждает лидера правительства страны G7 лично напомнить агрессивному правому хейтеру, что г-жа Джесс Филлипс проработала министром по защите уязвимых групп общества Великобритании всего 6 месяцев.
Поэтому абсурдно обвинять Филлипс в предполагаемых несудебных разбирательствах по поводу многолетних серийных сексуальных надругательств над английскими девочками-подростками со стороны групп мужчин азиатского происхождения много лет назад – пришлось утверждать британскому премьер-министру Стармеру.
Он назвал порочные и неправомерные публичные заявления американского „полутриллионера“, а также распространение волны общественной ненависти и угроз в принадлежащем Маску X „неприемлемым“ для правительства Великобритании.
Российско-израильский аналитик Станислав Белковский объясняет спорадическую поддержку Маском правых политиков в Германии и Великобритании реакцией на юридические меры правительств Германии и Великобритании по привлечению X и других иностранных СМИ к ответственности за незаконный контент. Например, пропаганду подросткового суицида, призывы к насилию и распространение ненависти к религиям или национальностям, публикацию руководств по производству вредных веществ или химического оружия и т. д.