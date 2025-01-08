Ханс Х. Луйк: друг Трампа Илон Маск расшатывает политическую стабильность по меньшей мере в четырех союзных Америке странах

Вот почему Илон Маск в прошлое воскресенье написал в своем твите в X, что лидер „реформистов“ Фарадж не подходит для руководства каким-либо консервативным движением. Трудно представить более шокирующий удар для ультра-брекситера Фараджа, который всего за день до этого хвастался личной дружбой с самым богатым человеком в мире Илоном Маском и объявил на своей партийной конференции, что Маск поддерживает его и его партию настолько, что обещет им 100 миллионов долларов в виде пожертвования. Обсуждались подробности того, как иностранный спонсор может финансировать политическую организацию на другом континенте. Все это решено в результате одного только твита.