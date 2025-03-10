Самовосхваление дурно пахнет. Подхалимаж правительства США перед преступниками отвратителен. Единственное оправдание — что это такая тактика. Повторил ли президент Байден, посещая Саудовскую Аравию, свое слово „убийца“? Разве президент Грузии Саакашвили в 2008 году плюнул в лицо дипломатам Путина за столом мирных переговоров? Разве американские генералы набросились на представителей „красного“ Вьетнама на мирных переговорах в Париже?

„С неслыханной прозорливостью“ Delfi предупредил , что Америка помешает Украине (а также странам Балтии) использовать свои спутники для нацеливания по российской территории. Украинские (а также балтийские) HIMARS молчат. Гениально предрек Delfi, что Трамп оставит арабов Газы и Украину наедине с их страданиями, если его мирный план будет отклонен. Снова в точку.

Нас побуждает к этому современная, бесстыдная самооценка! Delfi красиво предсказал , что Трамп сделает Зеленского козлом отпущения, когда его быстрый договор с Путиным провалится.

Ведущий дипломат США на переговорах с Россией и палестинцами, нью-йоркский миллиардер Стив Уиткофф очень заботится о своем имидже. На публике его представляет сын. Выживший сын, поскольку второй сын Уиткоффа умер от передозировки наркотиков. Давний друг семьи Дональд Трамп утешал семью скорбящих Уиткоффов.

Предположение первое: члены американского правительства не являются свободными людьми. Трамп запрещает им верить американской разведке, так же, как Сталин запрещал генералам верить военным планам Гитлера.

Неужели министры самой мощной страны мира действительно напуганы, куплены или глупы, чтобы участвовать в таком публичном и столь отвратительном историческом шоу без плана?

Илон Маск официально не входит в администрацию Трампа, но управляет, оставаясь в тени. Неужели самый богатый человек в мире, который вместе с крупнейшими богачами — Джеффом Безосом и Марком Цукербергом — наслаждался церемонией инаугурации Дональда Трампа, наивен и слеп по отношению к русским?

Поэтому не будем исключать, что методы политических джунглей более жестоки, чем опыт Уиткоффа, который прокладывал себе путь в джунглях нью-йоркского бизнеса, начав с нуля.

Признаем, что когда-то Путин обвел вокруг пальца и президента Джорджа Буша-младшего, который „увидел в его глазах человека“. Он играл с Меркель, как с марионеткой.

У миллиардера Уиткоффа нет никакого опыта в международной политике, но он летал в Москву и встречался с Владимиром Путиным, проведя на встрече три с половиной часа.

Стал бы министр Лютник навязывать истекающей кровью Украине циничную сделку с американцами по поставкам полезных ископаемых и по портам, участвуя в унижении президента Зеленского, если бы не видел за этим благородного мирного плана? Будет ли он заинтересован в личном обогащении за счет Украины, находящейся в руинах? Еще несколько миллиардов и запятнанное имя?!

Министр торговли США — Говард Лютник . Миллиардер, чей благородный поступок известен всей Америке. Сотни сотрудников его инвестиционной компании погибли в 2001 году в башнях-близнецах Всемирного торгового центра. Убитый горем владелец выплатил зарплаты семьям погибших. Народ аплодирует его нравственным принципам на публичных мероприятиях.

Вовсе нет. Илон Маск ездил в Россию и долго позволял русским над собой глумиться, пока сам не оказался в дураках. Невозможно, чтобы он из этого ничего не вынес. Русские обещали продать Маску ракеты-носители для SpaceX, но в итоге провели изобретателя как простачка.

Министр финансов Бессент, должно быть, принимал участие в подготовке секретного плана Трампа или, по крайней мере, был о нем осведомлен. У него острый ум, он помог Джорджу Соросу обрушить британский фунт стерлингов в 1992 году и заработать миллиард долларов.

Щедрый меценат как у себя на родине, так и в Англии. Говорил самые добрые слова о безопасности стран Балтии: „Мы остановим войну в Украине и построим крепости в Польше и странах Балтии“. Хорошо сказано! „Fortress Poland and Fortress Baltics“… самые красивые слова, которые до сих пор прозвучали от правительства Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент . Он лично отправился в Киев, чтобы заставить украинское правительство подписать предыдущее, грабительское соглашение о разделе минеральных ресурсов с американцами, „потому что президент Трамп ждет эту подпись“.

Этот „красивый“ ленд-лиз спас бы армию Украины, если бы этому не помешал трусливый мышонок Джо Байден, скрывающийся в Белом доме, как в своей норе. Украинцы имели бы на фронте чем и из чего стрелять, а американские налогоплательщики получили бы свои деньги в далеком будущем.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц , будучи полковником американского спецназа, удостоился медалей в нескольких войнах. В Конгрессе США он действовал мудро, поддержав Украину, выражаясь американским языком, с „беспрецедентной гениальностью“. Именно республиканец Уолтц вместе с пятью членами Конгресса в начале войны протолкнул в Конгрессе Закон о ленд-лизе для Украины.

Скотт Бессент настолько циничен, что готов способствовать триумфу Путина и, возможно, заработать свой первый или второй миллиард? Кто знает.

Американские демократы повалены и лежат плашмя, MAGA безудержно мчится вперед. Почему демократы как курицы без головы? Потому что никто из окружения Белого дома не вышел вовремя, чтобы заявить миру: Джо Байден немощен, больше не руководит Америкой, он не должен снова становиться президентом!

Кто это сделал? Сам и сделал

Отставной полковник раскритиковал администрацию Байдена за лицемерие и пустые слова о помощи Украине. Он инициировал еще несколько законопроектов в Конгрессе об оказании военной поддержки украинцам. Почему бы отставной полковник и герой захотел войти в историю как помощник сумасшедшего лидера?

Майк Уолтц написал книгу о врагах США и их стратегии. Он участвовал в переговорах с российской делегацией в Саудовской Аравии (которые ни к чему не привели) и в подготовке секретного грандиозного плана Трампа.

История знает американского толстосума Арманда Хаммера, разбогатевшего в кровавой России Ленина и Сталина. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер на брюхе ползал перед Путиным и помог подложить российскую газовую бомбу под задницу Европы. Кажется, что Шрёдер действительно был жаден до денег. Ему совсем не нравится презрение свободного мира. Также и бывшая министр иностранных дел Австрии, которую Путин кружил в танце на ее собственной свадьбе, была вынуждена бежать на восток.

Однако окружение Байдена в Белом доме заботилось только о своей политической карьере и молчало. Насколько вероятно, что первые четверо из этого списка сохранят тайну, если босс Белого дома прикажет им повторять кремлевскую чушь вместо фактов?

У богатых в России и Китае нет выбора. Но и их тирана не сместят через четыре года. Тиран позволяет безнаказанно грабить страну.

Да, олигархи Китая и России подпевают тирану. Владелец TikTok Джек Ма, как и многие другие его китайские коллеги, время от времени необъяснимо исчезает, а затем появляется будто заново родившийся и послушный. После начала войны Путин выстроил в Кремле российских миллиардеров, приказав благословить убийство украинцев.

Но господин Шрёдер и госпожа министр иностранных дел Австрии не попали в ловушку Путина во время его кровавой, лживой войны. Они не планировали свои шаги вместе с группой особенно успешных людей.

Вот и получается, что люди, у которых, на наш взгляд, достаточно престижа и денег, слепо бросаются в ловушку, словно кроты в кротоловки генерала Херема.

Тем временем китайские коммунисты, официально запретившие TikTok отдавать свое американское отделение, даже не чирикнули.

В четверг мы увидели, что у Трампа был многоцелевой секретный план против китайцев, и он был реализован. Миллиардер из Гонконга неожиданно продал 43 порта по всему миру американскому фонду и американской логистической компании. Включая порты на обоих концах Панамского канала, на которые указал Трамп. Красивый тайный ход, непредвиденный в мире, должно быть, потребовал серьезной подготовки, как это и бывает при ведении дел с китайцами.

Американцы, по крайней мере, богатые американцы — хозяева своей судьбы. С тиранами из Вашингтона можно поссориться, те, кто сходит с их пути, не вываливаются из окон загадочным образом.

Пока не станет ясно обратное, рано утверждать, что администрация Трампа не подготовила следующие шаги по отношению к Путину, Украине и, возможно, Китаю. Пока рано предполагать, что вся команда Белого дома — это дураки, циничные жадюги или предатели.

Западные комментаторы ошибаются: дипломатический провал президентов Украины и США в рабочем кабинете Трампа в Овальном кабинете Белого дома не был коварным планом американцев. На столе ароматными запахами исходил обед (позже его съели сотрудники Белого дома), копии соглашения были распечатаны, а ручки лежали на столе. Наступила короткая, пугающая и угрожающая пауза: „Такого мир еще никогда не видел!“

Причем раздел инфраструктуры и портов Украины с американцами — это один из пунктов договора Трампа с Украиной, который президент Зеленский должен подписать как можно скорее.

И наконец: какой у нас выбор? Сумели ли европейские лидеры Макрон и Шольц, Урсула фон дер Ляйен за три года спасти украинцев от катастрофы со всей своей солидностью и проукраинизмом? Направить 250 миллиардов российских резервов на помощь Украине, как говорила фон дер Ляйен в 2022 году? Изменить внешнюю политику ЕС, которая позволяет Орбану подрывать шаги всего блока?

Трамп может устать. Проблемы Израиля и Газы действительно его утомили. В результате сионисты в израильском правительстве делают на Западном берегу то, что хотят. Израильские танки проникли в палестинскую зону глубже, „чем когда-либо раньше!“

Большинство из них — за исключением Дж. Д. Вэнса и министра обороны Пита Хегсета, которых мы не включили в статью, потому что похоже, что Трамп не включил их в совещание по планированию — старые люди.

Что это за разговор, что, возможно, Европейский союз соберет огромные миллиарды на военные расходы? К каким воротам оружейных заводов с этими миллиардами выстроится очередь? У Rheinmetall, Thyssen-Krupp и Bofors уже есть заказы на оружие на многие годы вперед...

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил в интервью Delfi: вы хотите создать европейские силы обороны под руководством Германии и Франции? Удачи вам в этом! Вы увеличиваете оборонные расходы? Ваши миллиарды не будут стрелять и не будут сражаться на фронте...