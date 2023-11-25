Хамас, Кремль, Украина. Что изменил роковой октябрь 2023 года?

Если в 2014 боевики ИГИЛ опрокинули и обратили в бегство измотанные многолетними боевыми действиями армии и ополчения Ирака и Сирии, фактических failed states Третьего Мира, то ХАМАС застал врасплох высокотехнологичную и считающуюся фактически непобедимой израильскую армию.
Единовременный прорыв израильского "барьера безопасности" в десятках мест, штурм военных баз, резня на музыкальном фестивале в Реиме не только вызвали шок у повидавшей многое за последние годы мировой общественности, но и оставили после себя великое множество вопросов, догадок, теорий и предположений. И главный вопрос, порождающий практически все догадки, теории и предположения: "Как такое вообще могло произойти?".
Как возможно, что занявшая долгие месяцы, а то и годы, подготовка к террористическому вторжению, включавшая в себя требующие обширного свободного пространства (коим сверхперенаселённый Сектор Газа, мягко выражаясь, не богат) тренировки боевиков на парапланах, прошла незамеченной для окружённых ореолом всемогущества израильских спецслужб? Почему множество военных баз, призванных стать заслоном перед контролируемым террористами анклавом, с такой лёгкостью пали под натиском нападавших, зачастую обутых в пляжные тапки и вооружённых советским оружием 60х годов производства? По случайному ли совпадению музыкальный фестиваль у самых границ Газы произошёл в один день со столь долго планируемой атакой?
Наблюдателю комфортно упростить внезапно усложнившуюся картину произошедшего, свалив всю вину на единственного персонажа, который усилиями своей и "вражеской" пропаганды превращён в эдакого коварного гения, стоящего едва ли не за всеми мировыми бедами и несчастьями. К немалому удовольствию этого самого персонажа и его многочисленных последователей. Речь, как нетрудно догадаться, идёт о президенте РФ Владимире Путине.
Надо сказать, сам Путин и его окружение сделали немало для того, чтобы подобного рода теории цвели и обзаводились обширной доказательной базой. Так, Российская Федерация стала первой страной мира, официально принявшей в своей столице делегацию ХАМАС — опередив в этом даже считающийся ближайшим союзником террористов Иран! Не помешал визиту организации, так и не признанной в РФ террористической (хотя признанными террористами талибам кататься в Россию такой статус ничуть не мешает), даже тот факт, что, по состоянию на 15 октября, как минимум 16 граждан России числились убитыми в результате нападения ХАМАС. И российское руководство, и руководство ХАМАС предпочли проигнорировать этот неудобный факт, дабы не вносить подобной мелочью разлад в тёплые дружеские отношения.
Возможно, для иностранного наблюдателя странно выглядели и беспорядки, произошедшие в районе аэропорта Махачкалы, столицы Дагестана, 29 октября. Развернувшиеся события уже вошли в историю, как "первый еврейский погром без участия евреев", и порадовали бесчисленных пользователей социальных сетей фотографией участника акции, заглядывающего в турбину самолёта — вероятно, как раз в поисках тех самых "яхудов".
По призыву Telegram-канала "Утро Дагестана" более тысячи местных жителей пришли к аэропорту, дабы не позволить предполагаемым беженцам (в реальности являвшихся попросту пассажирами рейса, следующего транзитом из Тель-Авива в Москву, и задерживаться в Дагестане совсем не собиравшихся) высадиться в Махачкале. Дальнейшие события разворачивались в крайне нетипичном для современной России русле. В стране, где любое проявление гражданской инициативы, включая даже абсолютно мирные одиночные пикеты, пресекается самими жёсткими методами, где полиция не стесняется пускать в ход дубинки, а уголовные дела за несанкционированные акции и призывы к таковым возбуждаются направо и налево, произошёл настоящий разгром аэропорта, приведший к ущербу в размере 285 миллионов рублей (почти 3 миллион евро).
Погром сопровождался разграблением магазинов, избиением сотрудников правоохранительных органов, двое из которых оказались в больнице, выкрикиванием исламистских и антисемитских лозунгов, а так же курьёзными и почти юмористическими эпизодами, вроде отбирания документов у обвинённого в еврействе узбека. Все эти действия по отдельности вполне могли бы стать поводом для тюремного срока каждому из участников погрома, ведь "антиэкстремистские" статьи Уголовного Кодекса РФ позволяют стряпать уголовные дела, как горячие пирожки.
Однако реакция российских властей, несмотря на первоначально громкую и строгую риторику, оказалась неслыханно мягкой и сдержанной. И пусть Следственный комитет республики Дагестан возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ о массовых беспорядках, наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, ни один из 201 задержанных погромщиков всё ещё не стал объектом обвинения. На 155 задержанных были составлены административные материалы, а некоторые и вовсе получили наказание в виде нескольких суток ареста за брань в общественном по статье о мелком хулиганстве — наказание сколь ничтожное, столь и курьёзное.
Всё это не могло натолкнуть на мысль, что власти РФ как будто специально потворствуют бунтовщикам, и, по крайней мере, отчасти, разделяют их взгляды и лозунги. Как и ряд высказавшихся в их поддержку публичных лиц, от известных спортсменов до председателя Духовного управления мусульман Татарстана Камиля Самигуллина. Последний вовсе заявил, что к участникам беспорядков следует "проявить снисхождение", так как они, по его словам, повелись на провокацию иностранных спецслужб. И это в воюющей стране, охваченной шпиономанией и поиском "пятой колонны", где любые намёки на связи даже не с спецслужбами, но просто с иностранными организациями, равно как и действия, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, являются обстоятельствами однозначно отягчающими.
Напомним, в мае 19-летний Никита Журавель, действуя якобы по указанию Службы Безопасности Украины, сжёг Коран недалеко от Волгоградской соборной мечети. Удивительно, но предполагаемое влияние иностранной спецслужбы вовсе не стало смягчающим обстоятельством, и Никита Журавель, обвиняемый по статье 148 ч.2 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), был этапирован в Чеченскую республику, где на протяжении уже нескольких месяцев подвергается пыткам и унижениям.
Видеозапись, как 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров избивает находящегося в чеченском СИЗО Журавеля, была опубликована самим Рамзаном Кадыровым, но никакой официальной реакции на столь вопиющее нарушение законов не последовало. Напротив, несовершеннолетний любитель издевательств над заключёнными в кратчайшие сроки получил множество официальных наград от глав других регионов (что особенно иронично, в Татарстане он был награждён орденом "Дуслык" "за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия"), а затем и вовсе приказом Кадырова-старшего был назначен на высокую должность в кадыровской же службе безопасности.
Масла в огонь подозрений и конспирологических теорий подлило и заявление одного из основателей "Исламского движения сопротивления", председателя Политбюро ХАМАС Халед Машаль, сделанное 26 октября в интервью египетскому телеканалу Sada Elbalad TV.
В интервью руководитель исламистов, в 2006 и 2007 году посещавший Российскую Федерацию, получивший прием на высоком уровне и встречавшийся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Патриархом Всея Руси Алексием II, сказал буквально следующее: "Русские сказали, что наша операция 7 октября будет изучаться в их военных академиях. Это выгодно России, поскольку отвлекает внимание США от Украины. Китайцы рассматривают аналогичную стратегию действий против Тайваня".
Неизвестно, является ли данное смелое высказывание банальной бравадой и самолюбованием, или же Машаль действительно обнародовал неведомо откуда известные ему планы КПК по овладению последним островом (в прямом и переносном смысле) не-коммунистического Китая, покажет лишь время. Но та часть его высказывания, что посвящена России, заслуживает рассмотрения и анализа уже сейчас.
Наиболее очевидной и наименее спорной является фраза, что "это выгодно России, поскольку отвлекает внимание США от Украины". Несмотря на заявления официальных лиц США, что военная помощь Израилю никак не скажется на уровне поддержки Украины, ситуация не может не вызывать опасений. Оперативность, с которой Соединённые Штаты организовали поставку вооружений и боеприпасов на территорию Израиля, демонстрирует разительный контраст с тем, как предоставление Украине буквально каждой системы вооружений сопровождалось долгими месяцами прений, дебатов и бюрократических проволочек — а это, в свою очередь, уже намекает на тезис, что для США не все союзники одинаково важны и одинаково ценны. Всё это накладывается на возрастающий скепсис части американского общества, и, вероятно, части американского истеблишмента в отношении Украины, её способности к победе в войне, и лично в качествах Владимира Зеленского, отражённые, в частности, в опубликованной 30 октября нашумевшей статье Time.
В материале, пусть и написанном по большей части в проукраинском ключе, прослеживается уже совсем иной образ и Украины, и Зеленского, и вопиющее отличие этих образов от привычных в западной прессе навязчиво бросается в глаза. В изложении журналиста Шустера Владимир Зеленский образца осени 2023 года представляется всё ещё решительным и целеустремлённым, но уже замкнутым в себе, изолированным от окружающей действительности (в прямом и переносном смысле — в статье упоминается похожий на тюрьму бункер, навевающий аналогии с кремлёвским оппонентом украинского лидера, давно получившим кличку "бункерного деда"), не находящим былой поддержки не только у зарубежных элит, но и у собственного окружения. Украина же в целом предстаёт перед читателем уже не монолитной крепостью, сплотившейся против внешнего врага вокруг своего несгибаемого лидера, но как уставшее от войны, изъеденное всепоглощающей коррупцией и охваченное управленческим параличом государством, продолжающим сражаться не "благодаря", но "вопреки".
Разумеется, настолько мрачные и пессимистические образы не рисуются за один день или даже месяц, и скептический настрой даже среди про-украинской части американского, и, шире, Западного общества (самого Саймона Шустера в антиукраинских настроениях уличить сложно, достаточно взглянуть на его биографию и библиографию) зрел давно, задолго до начала событий в Израиле. И, на фоне разгоревшегося конфликта вокруг Сектора Газа, подобные настроения вполне могут сыграть свою роль в снижении оказываемой Украине помощи, что не может не быть на руку Путину и его режиму. В этом представитель ХАМАС, к сожалению, вполне может оказаться не так уж и неправ.
Несмотря на тёплые (что, в целом, взаимно) отношения ХАМАС к Российской Федерации, речь идёт о заимствовании (гипотетическом или реальном) опыта ХАМАС российскими военными академиями, а вовсе не наоборот. И это совсем не вызывает удивления, если провести сравнение между действиями ВС РФ на территории Украины и ХАМАС в Израиле.
Палестинские террористы, обладая крайне ограниченными людскими и материальными ресурсами, умудрились подготовить нападение в условиях абсолютной секретности, за рекордно короткий срок прорвать израильскую оборонительную линию и стремительно вклиниться вглубь израильской территории. О готовящемся же полномасштабном вторжении ВС Российской Федерации на территорию Украины говорили за многие месяцы до его старта, а отдельные аналитики и эксперты даже умудрились назвать довольно точную дату начала боевых действий.
Молниеносная атака ХАМАС, после которой значительная часть боевиков с триумфом вернулась в Сектор Газа, привезя с собой военные трофеи, сотни захваченных заложников из числа как гражданских, так и военнослужащих, не идёт ни в какое сравнение с вялыми и невероятно кровавыми для самих атакующих наступательными действиями российских вооружённых сил.
Чудовищные потери первых часов, дней и недель полномасштабной войны, включая провальную высадку ВДВ РФ в Гостомеле, никак нельзя назвать блицкригом. Ну а многомесячные мясорубки под Угледаром, Авдеевкой и другими не слишком крупными населёнными пунктами Украины и вовсе вызвали стойкую ассоциацию с Первой Мировой, никак не вяжущуюся с образом современной маневренной войны, методы которой могли бы позаимствовать традиционно полагающиеся на скрытность и мобильность террористы.
Особый же секпсис вызывает выдвинутое вскоре после 7 октября рядом украинских экспертов предположение о роли ЧВК "Вагнер" в подготовке боевиков ХАМАС. Центр Национального Сопротивления, относящийся к структуре Сил Специальных Операций Украины, заявил, что, цитата, "Ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала. Только россияне среди союзников ХАМАС имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его "вагнеровцы" и передавали боевикам ХАМАС во время учебы странах Африки".
Однако сам механизм применения беспилотников для сброса взрывчатых устройств далеко не является редкостью или технической новинкой: подобными средствами активно пользовалось всё то же "Исламское Государство Ирака и Леванта", проиранские шиитские группировки и даже боевики мексиканских наркокартелей. Что касается "обучения штурму", то и тут уникальность "вагнеровского" опыта является сомнительной. Достаточно сравнить длившуюся более 9 месяцев "Бахмутскую мясорубку" с оперативностью действий ХАМАС, чтобы понять — у используемых обеими организациями стратегий общего совсем немного (если, конечно, не вспоминать стремительно начавшийся и неожиданно завершившийся "Марш Справедливости", но это уже совсем другая история).
Даже сейчас, отступив в Газу и перейдя к глухой обороне, палестинские террористы, используя разветвлённую систему тоннелей, применяют тактику нападений и отходов малыми группами, а вовсе не привычную для украинских фронтов позиционную окопную войну. Пожалуй, если в чём и можно сравнить ХАМАС и "Вагнер" (и, шире, российскую сторону конфликта), так это в показной, демонстративной жестокости и массовой гибели гражданского населения в результате их действий. Но убийство мирных жителей не требует ни особой тактической подготовки, ни, тем более, наличия высоких технологий. Геноцид в Руанде, осуществлявшийся преимущественно путём использования дешёвых китайских мачете, служит вполне наглядной иллюстрацией к данному тезису.