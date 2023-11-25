Хамас, Кремль, Украина. Что изменил роковой октябрь 2023 года?

В материале, пусть и написанном по большей части в проукраинском ключе, прослеживается уже совсем иной образ и Украины, и Зеленского, и вопиющее отличие этих образов от привычных в западной прессе навязчиво бросается в глаза. В изложении журналиста Шустера Владимир Зеленский образца осени 2023 года представляется всё ещё решительным и целеустремлённым, но уже замкнутым в себе, изолированным от окружающей действительности (в прямом и переносном смысле — в статье упоминается похожий на тюрьму бункер, навевающий аналогии с кремлёвским оппонентом украинского лидера, давно получившим кличку "бункерного деда"), не находящим былой поддержки не только у зарубежных элит, но и у собственного окружения. Украина же в целом предстаёт перед читателем уже не монолитной крепостью, сплотившейся против внешнего врага вокруг своего несгибаемого лидера, но как уставшее от войны, изъеденное всепоглощающей коррупцией и охваченное управленческим параличом государством, продолжающим сражаться не "благодаря", но "вопреки".