Гибридный креатив как средство против гибридной политики режима Лукашенко

О действиях многолетней бессменной минской администрации после президентских выборов в августе 2020 г. и начала полномасштабной российской агрессии против Украины в феврале 2022 г. написано уже достаточно. Тем не менее, новые “изобретения” режима Лукашенко в правовом поле не позволяют данной теме утратить свою актуальность. В качестве примера стоит упомянуть указ от 4 сентября 2023 г. №278 “О порядке выдачи документов и совершения действий”, который “оптимизирует” деятельность белорусских диппредставительств и консульских учреждений. Главным итогом такой “оптимизации” стала невозможность обмена паспортов гражданами Беларуси в зарубежных представительствах страны.
Другим примером является возбуждение уголовных дел по факту якобы “экстремистской” деятельности Рады БНР, о которых было объявлено в начале октября 2023 г. В данном случае используется вполне стандартный набор клише о “реабилитации нацизма”, “экстремистской деятельности”, “разжигании национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни”, а также “подстрекательстве граждан Беларуси к участию на территории иностранного государства в вооруженных формированиях одной из противоборствующих сторон”.
Вряд ли имеет смысл разбирать, почему представители администрации Лукашенко используют данную юридическую эквилибристику против своих реальных, потенциальных и даже придуманных оппонентов. Однако, стоит обратить внимание на ряд других проблем, связанных с этим, поскольку они потенциально затрагивают те сегменты белорусского общества (читай: его бо́льшую часть), которые не согласны с действиями минского режима.
Эксплуатация уязвимости и безнаказанности
Читая комментарии по поводу одного из моих предыдущих текстов на Delfi, мне бросилась в глаза фраза о том, что выходя на протесты в 2020 г. многие белорусы были не готовы к тому, что через небольшой промежуток времени для тысяч людей это приведет к реальным тюремным срокам. Такая постановка вопроса включает в себя столкновение двух крайностей. С одной стороны, либерализация режима, о которой много говорилось после 2015 г., возможно, косвенно сыграла с многими людьми злую шутку. Человеческая память избирательна, а многие сознательно хотят помнить лишь что-то положительное либо отталкивают неприятные мысли до тех пор, пока это напрямую не затронет их самих или их близких. А кто-то действительно не верил, что режим Лукашенко пойдет на крайности в целях сохранения собственной власти. С другой стороны, режим существует с 1994 г. и именно его адаптивность и изворотливость позволила ему удержаться и эволюционировать в то, чем он является сейчас.
История с паспортами, упомянутая выше, иллюстрирует то, что режим часто использует тактику отзеркаливания в ответ на те или иные действия своих оппонентов. В данном случае такая “оптимизация” деятельности зарубежных белорусских представительств кажется ответной мерой на публичную дискуссию об альтернативных паспортах. А если вернуться к выборам 2020 г., то многие вспомнят как сексистский тезис Лукашенко о том, что женщина не может быть президентом превратился в лозунг “любимую не отдают”.
Такая ситуация показывает гибридную политику режима Лукашенко в отношении белорусского общества. Оперативно реагируя на конкретные вызовы и насущные вопросы повестки дня, режим упивается собственной безнаказанностью на контрасте уязвимости оппонентов. При нынешних раскладах это по большому счету игра в одни ворота. По сути, режим Лукашенко имеет достаточно рычагов, чтобы ассиметрично и по беспределу отвечать на инициативы своих оппонентов, при этом особо не беспокоясь за собственное реноме (или, скорее, его полное отсутствие). А оппозиционным силам ничего не остается, кроме как продолжать собирать и протоколировать доказательства беспредела режима против собственных граждан.
Внешние факторы и элементы креатива
По сути, режим Лукашенко абсолютно не сдерживает себя какими-то правилами приличия, руководствуясь собственными интересами (в меру своего понимания таковых) и не обращая внимания на какую-либо критику извне. Поэтому его юридические экзерсисы по ограничению прав собственных граждан, завернутых в обертку “оптимизаций” и борьбы с экстремизмом (а также прочими “-измами”), в по крайней мере краткосрочной перспективе предсказуемо играют против его оппонентов, для которых создаются дополнительные трудности. Для их решения необходимо время, креатив и ресурсы, что оставляет режиму возможность для дальнейшего мониторинга и изобретения последующих “инноваций”. Все это вызывает другой вопрос. А насколько эффективными были те рецепты по борьбе с режимом, которые многие его оппоненты транслировали внешним игрокам?
Теперешняя ситуация Беларуси напоминает закрытую бутылку с отбитым дном. С одной стороны у нее присутствует пробка в виде санкций демократических стран. С другой же - отбитое дно, через которое осуществляются контакты с Россией, Китаем, а также значительной частью постсоветского пространства и т.н. “глобального Юга”. Иначе говоря, санкции не достигают эффекта вакуума и лишь еще больше толкают Беларусь в объятия путинского режима. Но главная проблема заключается даже не в этом.
Когда на различные международные площадки выносится вопрос об ответственности режима Лукашенко в контексте войны в Украине или гибридном мигрантском кризисе на границе Беларуси и ЕС, то многие зарубежные игроки по тем или иным причинам воспринимают данную проблему слишком буквально и вне контекста. Из этой оперы, например, попытки уравнять ограничения для граждан Беларуси и России. Безусловно, подобные решения - самые быстрые и простые. И здесь стоит задаться вопросом - а какой посыл преподносится этим самым зарубежным игрокам со стороны белорусских демократических сил? Проще говоря, им недостаточно просто говорить лишь о том, что режим Лукашенко виноват в том или ином случае и призывать к очередным персональным или секторальным санкциям. Важно помнить о мстительности режима по отношению к собственным согражданам, которые явно или скрытно выступают против него. Те ограничения, с которыми в течение определенного времени сталкиваются белорусские граждане в странах ЕС, скорее свидетельствуют о том, что компонента об уязвимости белорусов перед коллективной местью со стороны режима зачастую остается либо недонесенной до ответственных за принятия решений политиков, либо не до конца услышанной и понятой последними.
Ожидать, что эти ограничительные меры в отношении граждан Беларуси в ближайшей перспективе приведут к тому, что они массово встанут против режима по крайней мере наивно, хотя вряд ли кто-то реально в это верит. И дело не в том, что эти люди поддерживают режим Лукашенко. Абсолютно нет. Дело в экономической системе и обслуживающем ее трудовом законодательстве, созданными и отточенными за долгие годы существования режима. А вот история с прекращением обмена паспортов является прекрасным свидетельством такой мести со стороны режима, а также критерием оценки эффективности лоббирования белорусских интересов демократическими силами.
Готовность режима к очередной порции юридического “креатива”, направленного на укрепление собственной власти и самоутверждение на фоне оппонентов, понятна всем. Но на это им следует отвечать собственным гибридным креативом, чтобы поставить в тупик оппонента, действующего с позиции силы, играющего без правил и не выбирающего средств для достижения своих целей.