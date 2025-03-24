Евген Магда. Украина: успеть переосмыслить

Прежде всего, нужно отметить, что российско-украинская война началась не в феврале 2022 года, а за 8 лет до этого, с захвата „зелеными человечками“ Крыма. Кремль отточил мастерство гибридного воздействия на Украину, но не смог подмять ее под себя. Решение о широкомасштабном вторжении (пусть и с расчетом на блицкриг) свидетельствует, что Путин был недоволен самостоятельностью Украины. Ультиматум Москвы странам НАТО о „гарантиях безопасности“, озвученный в декабре 2021 года, свидетельствует об истинных намерениях РФ. Их недавно без обиняков озвучил в французской прессе давно уже удаленный от принятия решений в Кремле Владислав Сурков. Идеолог создания Новороссии заявил, что „русский мир будет расширяться настолько, насколько Бог даст“.