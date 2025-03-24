Евген Магда. Украина: успеть переосмыслить

Прежде всего, нужно отметить, что российско-украинская война началась не в феврале 2022 года, а за 8 лет до этого, с захвата „зелеными человечками“ Крыма. Кремль отточил мастерство гибридного воздействия на Украину, но не смог подмять ее под себя. Решение о широкомасштабном вторжении (пусть и с расчетом на блицкриг) свидетельствует, что Путин был недоволен самостоятельностью Украины. Ультиматум Москвы странам НАТО о „гарантиях безопасности“, озвученный в декабре 2021 года, свидетельствует об истинных намерениях РФ. Их недавно без обиняков озвучил в французской прессе давно уже удаленный от принятия решений в Кремле Владислав Сурков. Идеолог создания Новороссии заявил, что „русский мир будет расширяться настолько, насколько Бог даст“.
В феврале 2022 года общим местом геополитических прогнозов был распад Украины вследствие нападения России, о планировании которого западные разведки знали с осени 2021 года. Минимальная помощь накануне вторжения и увеличение ее масштабов после осознания способности Украины выстоять – такими были реалии отношений. Отмечу, что и Европейский Союз, и Великобритания – каждый политический актор в присущей ему манере – политически поддержали Украину, не требуя взамен делиться с ними полезными ископаемыми, независимо от их места в таблице Менделеева.
Много лет Украина была ключевым транзитером российского газа, выполняя контрактные обязательства перед европейскими партнерами до последнего дня действия подписанного в декабре 2019 года контракта. С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа по своей территории, но при этом не утратила потенциал своей газотранспортной системы. Недавний показательный взрыв на ГИС „Суджа“ на территории России – лучшее тому подтверждение. Напомню, что украинские подземные хранилища газа не только крупнейшие в Европе, но и расположены вблизи границ Европейского Союза.
Украина потеряла в результате агрессии порядка 20% своей территории, но пока никто не ответил на вопрос: „Какое другое европейское государство смогло бы продолжать сопротивление при аналогичных объемах потерь?“. Украина балансирует между статусами последнего рыцаря Европы и европейской Золушки, действующих не за страх, а за совесть, балансирует, истекая кровью. Очевидно, что ее переговоры о вступлении в Европейский Союз будут непростыми, но обозначить европейскую идентичность самого крупного государства континента необходимо. Без Украины ЕС (и НАТО, по большому счету тоже) не станет завершенным интеграционным проектом.
Украинцы не только доказали цивилизационную принадлежность Европе, но и располагают во многом уникальным опытом противодействия российской пропаганде. Кремль ведет войну не за территории, а за сознание жителей государств, которые рассматриваются как объекты экспансии. Особенно этот украинский опыт важен для государств Балто-Черноморского региона, где немало украинских беженцев.
Российское вторжение вызвало массовую миграцию граждан Украины, многие из них осели в странах Европейского Союза. Среди лидеров по абсолютному количеству принятых украинских беженцев – Германия, Польша, Чехия. Украинские беженцы сломали немало стереотипов о лишившихся крова в результате боевых действий, во многих европейских странах они платят в казну больше, чем получают социальной помощи. К сожалению, Украина запаздывает с программой возвращения беженцев домой, и они с высокой долей вероятности останутся в нынешних странах пребывания, как минимум, до конца боевых действий с Россией.
К сожалению, широкомасштабное российское вторжение в Украину сопровождается огромным количеством военных преступлений. С момента завершения Второй мировой войны Европа не видела такого количества расстрела военнопленных, грабежей и издевательств на оккупированных территориях. Два года назад Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в похищении украинских детей. Действия России в Украине ставят ребром вопрос о способности Европы защищать свои ценности, это тем более актуально на фоне еще двух факторов – негативной трансформации международной позиции Соединенных Штатов и растущей вседозволенности России.
Фактически Старый Свет проснулся с намерением защищать себя только после выступления вице-президента США Джей Ди Венса во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. К сожалению, до этого практически три года европейские политики не решались в массе своей принимать непопулярные решения. Не стану их за это осуждать, ведь Путин не зависит от результатов выборов, тогда как в Европе постоянно происходит смена политического ландшафта. При этом тенденции в разных странах могут быть противоположными идеологически. Отмечу, что чиновники из Европейской Комиссии действуют достаточно быстро, и подписание участниками Европейского Совета одобряющего план ReArm Europe коммюнике, подтверждает эту гипотезу.
Правда, в вопросе усиления европейской безопасности есть несколько очевидных проблем. Во-первых, почти трем десяткам государств сложно распределить между собой роли в процессе управления боеспособностью и готовностью защищаться Европы. У одних не хватает промышленного потенциала, у других – боевого духа. Во-вторых, одним выделением астрономических сумм невозможно резко увеличить обороноспособность континента. Нужны кадры, предприятия и, как ни странно, политическая воля. Пока можно говорить о европейских точках роста оборонно-промышленного комплекса, против которого Россия будет действовать максимально активно (вспомните о попытке отравить главу правления концерна Rheinmetall Армина Паппергера).
Поэтому в процессе переосмысления европейский истеблишмент может вспомнить об украинском оборонно-промышленном комплексе. Украина больше не государство, продающее излишки вооружений советской армии, а страна, сумевшая наладить выпуск и боевое использование не только дронов, но и бронемашин, дальнобойных гаубиц и ракет. Использование „датской модели“ финансирования украинского ОПК позволяет и другим европейским странам инвестировать в проверенные украинские предприятия. Хотя, конечно же, не помешала бы более эффективная нормативная база.
Силы Обороны Украины сегодня не только крупнейшие в Европе, но и прошедшие испытания огнем. Именно поэтому Кремль пытается нейтрализовать их в переговорном процессе при участии Дональда Трампа. Поэтому ЕС и Британии необходимо оперативно переосмыслить значение Украины для собственной безопасности и играть более активную роль в украинских делах. В конце концов, самая большая в мире война продолжается на территории Европы.