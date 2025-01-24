Евген Магда. Опасная иллюзия

Опасные иллюзии

Начнем с наиболее проблемного для Кремля факта – пребывания украинских войск на территории Курской области. В начале февраля 2025 года этой дерзкой операции ВСУ исполнится полгода, выбить украинских военных со своей признанной мировым сообществом территории россияне не могут. Тезис Путина о нерушимости российских границ не выдержал испытания противостоянием с Украиной, и эта „красная линия“ оказалась далеко не выразительной. Выбить украинские силы с Курщины до инаугурации Трампа россияне не смогли, хотя и приложили для этого немало усилий, включая использование подразделений армии КНДР. Участие северокорейцев в российско-украинской войне – не только свидетельство ее интернационализации, но и показатель беспомощности мирового сообщества в вопросе недопущения ее интернационализации. Какие санкции можно ввести против КНДР сегодня, если ее экономика завязана на российскую и китайскую? Вопрос выглядит риторическим.