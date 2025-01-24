Евген Магда. Опасная иллюзия

Есть ли у Вас план, мистер Трамп?
Сегодня в команде Трампа предпочитают не вспоминать о том, что их шеф обещал во время избирательной кампании усадить за стол переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина в течение 24 часов после избрания. Этого не случилось, и перспективы встречи российского и украинского президентов сегодня далеко не очевидны. Более того – интенсивные боевые действия не затихают, российские войска продолжают продвижение на Покровск, украинские – удерживают свои позиции на территории Курской области РФ. Ракетным обстрелам со стороны России Украина противопоставляет атаки дронов по энергетическим и военным объектам противника.
В своей инаугурационной речи Дональд Трамп не упомянул о российско-украинской войне, и это может свидетельствовать об отсутствии у его команды четкого плана урегулирования самого крупного на сегодня в мире вооруженного противостояния. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о стремлении завершить российско-украинскую войну так, чтобы она не повторилась через несколько лет – одно из немногих понятных на эту тему.
Не оставляет ощущение, что в Вашингтоне ожидают, насколько успешным станет выполнение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газы, чтобы потом использовать использованный там алгоритм для попытки прекратить российско-украинскую войну. При всей разнице между горячими точками принцип дробления шагов навстречу друг другу и стремления использовать фактор давления со стороны США выглядит логичным.
Скажем прямо: делая ставку на критику администрации Байдена в отношении российско-украинской войны, новый американский президент предложил далеко не самый реалистичный план прекращения войны. Беда в том, что ему мало кто может возразить, ведь после избрания Дональда Трампа президентом часть европейского истеблишмента впала в ступор. К сожалению, политика администрации Джо Байдена, не рисковавшей передать Украине хотя бы обещанное вооружение и пытавшейся помочь Украине не проиграть, а не выиграть будет не только объектом критики республиканцев. Позиция США в 2022 – 2024 годах в итоге привела к серьезному истощению потенциала Украины, тогда как Россия переводит экономику на военные рельсы.
Опасные иллюзии
Начнем с наиболее проблемного для Кремля факта – пребывания украинских войск на территории Курской области. В начале февраля 2025 года этой дерзкой операции ВСУ исполнится полгода, выбить украинских военных со своей признанной мировым сообществом территории россияне не могут. Тезис Путина о нерушимости российских границ не выдержал испытания противостоянием с Украиной, и эта „красная линия“ оказалась далеко не выразительной. Выбить украинские силы с Курщины до инаугурации Трампа россияне не смогли, хотя и приложили для этого немало усилий, включая использование подразделений армии КНДР. Участие северокорейцев в российско-украинской войне – не только свидетельство ее интернационализации, но и показатель беспомощности мирового сообщества в вопросе недопущения ее интернационализации. Какие санкции можно ввести против КНДР сегодня, если ее экономика завязана на российскую и китайскую? Вопрос выглядит риторическим.
Протяженность линии боевого соприкосновения между Россией и Украиной сегодня превышает тысячу километров. Пусть далеко не на каждом ее участке идут ожесточенные бои, но российско-украинская война остается крупнейшей в современном мире. Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что потребуется не менее 200 тысяч европейских миротворцев, чтобы обеспечить прекращение огня. По численности – это практически вся французская армия, остальные Вооруженные Силы в странах Старого Света существенно меньше французских. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не будет отправлять миротворцев на линию российско-украинского противостояния. Думаю, Польша будет не одинока в этом подходе.
Возникает несколько вопросов:
Каким образом сформировать этот контингент, и кто будет его содержать на иностранной территории? На основании каких международно-правовых документов он будет действовать? На какой срок будет рассчитан их мандат?
Зеленский, судя по его риторике, видит европейских военных способными усилить ВСУ, обеспечить сдерживание агрессивных намерений России. Разделяют ли его стремления в других европейских столицах? Риторические упражнения по этому вопросу на уровне президентов и премьеров пока не означают полностью наработанного ответа. ЕС и США куда охотнее помогают Украине „расходниками войны“ (техникой, боеприпасами, деньгами), чем всерьез рассматривают перспективу направления своих граждан в зону реальной угрозы их жизни. Следует понимать, что возможные потери среди миротворцев получат отголосок в виде политического кризиса практически в любой европейской стране, способной их делегировать.
Еще один любопытный нюанс: исходя из геополитических реалий, европейскими миротворцами могут стать представители стран, входящих в НАТО. Готова ли Россия к такому сценарию, если кремлевская пропаганда утверждает, что российские войска на территории Украины воюют с НАТО? И какой будет реакция РФ на перспективу перемещения военнослужащих государств Альянса на несколько сотен километров ближе к территории России? Есть ощущение, что ответы на эти вопросы всерьез никто не пытался искать.
Понять Путина
На самом деле осознать мотивацию российского президента сегодня необходимо всему миру. Путин не собирается вести переговоры о мире, более того – и он, и его миньоны всерьез намерены угрожать НАТО продолжением боевых действий. Российские войска продолжают продвигаться вглубь территории Украины, словно напоминая об уникальности ситуации. Трудно представить другую европейскую страну, которая продолжила бы сопротивляться агрессии ядерной державы, потеряв порядка 20% собственной территории и значительную часть людских ресурсов.
Путин стремится заручиться согласием Запада на публичное жертвоприношение Украиной, иначе говоря, ему нужна не Ялта-1945, а Мюнхен-1938, показательное уничтожение тех, кто на протяжении более 1000 дней позволил себе роскошь сопротивляться российской агрессии. Проблема американского (и европейского) политикума заключается в том, что там считают Москву пусть агрессивным, но предсказуемым участником международных отношений, наливая молодое вино сегодняшней геополитической реальности в старые сосуды холодной войны. Эта ошибка может дорого стоить Западу, поскольку Путин не собирается останавливаться.
Украине предстоит решить две сложнейшие задачи в ближайшее время. Первая - убедить администрацию Трампа в своей способности быть полезной, стать своеобразным бронированным ежом на пути российского медведя-людоеда. Мотивация здесь проста: пока Украина сражается, европейские партнеры не станут молить США о переброске своих контингентов в Европу. Вторая – вести дискуссию о способах демонтажа Российской Империи, умело прикидывающейся Федерацией, напоминать о ее военных преступлениях и опасности для цивилизованного мира.
По объективным причинам Украина сегодня является европейским лидером в части расходов на оборону. Но ей нужны союзники, чтобы привлечь к себе внимание Трампа и его окружения, помощники и проводники по коридорам власти США. Необходимо оперативно вдохнуть новую жизнь в созданный в июле Люблинский треугольник (Польша тратит на оборону около 5%, аналогичный объем с 2026 года решила тратить Литва). Постоянно быть на виду у Вашингтона, демонстрировать свою полезность и готовность покупать американское оружие – вот, пожалуй, рецепт выживания для Украины и алгоритм усиления безопасности других стран Балто-Черноморского региона.