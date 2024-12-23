Евген Магда. НЕ Рождественская сказка. Рефлексивное управление: VIP-уровень

Необходимая ретроспектива
Россия после прихода к власти Владимира Путина, совпавшего с резким ростом цен на энергоресурсы, максимально использовала недооценку себя западным миром. Путин умело выстраивал имидж адекватного и прогнозируемого партнера, ведь экономическая модель отношений с ЕС (со США – меньшей мерой) работала безотказно. На Запад шли ресурсы по прогнозируемой цене, в Россию – товары с высокой добавленной стоимостью. Принцип business as usual находил не только практическое проявление, но и получал материальную основу, создавал когорту „путинферштееров“ в истеблишменте разных стран.
Россия готовилась не только к войне против Украины. Агрессия в Грузии в августе 2008 года была репетицией, пробой пера. Она была осуществлена всего спустя полтора года после программного выступления Путина на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В столице Баварии, напомню, он заявил о неприемлемости однополярного мира и привилегии России проводить независимую внешнюю политику. Казалось бы, ничего экстраординарного, но мир на тот момент уже был многополярным. Террористическая атака 11 сентября 2001 года сделала его таким, и Россия оказалась одним из полюсов. Размер территории, наличие ядерного арсенала и, возможно, самое главное – инерция мышления Запада раздула ощущение собственной значимости Путина.
Хозяин Кремля учился реагировать на выпады, которые считал для себя опасными, выстраивая комбинации для реванша. Поэтому „Революция роз“ в Грузии 2003 года через 10 лет обернулась обернулась приходом к власти „Грузинской мечты“, сегодня довольно успешно противостоящей массовым, но не слишком организованным протестам оппозиции. Грузия определенно перестала быть оплотом демократии на Южном Кавказе, и для геополитического камертона региона это проблема. Итоги Оранжевой революции в Киеве 2004 года – самого массового протеста в Восточной Европе - оперативно были нивелированы газовыми манипуляциями в интересах России и последующим приходом к власти Виктора Януковича.
Напомню, что его победу в президентской гонке 2010 года признал весь мир, за исключением его соперницы Юлии Тимошенко. Постоянное стремление дестабилизировать Молдову, постепенное подтягивание к себе Беларуси, „шалости“ в странах Балтии с использованием активные проявления в Центральной Азии и на Южном Кавказе свидетельствуют: в Москве прочитали не только „Большую шахматную доску“ Збигнева Бжезинского, но и другие исследования о возможном уменьшении влияния Кремля. И создали планы по противодействию этой тенденции.
Незамеченная победа
Хорошо подготовленный захват Крыма на фоне Революции достоинства в Украине и последующее развитие ситуации в Украине убедили Путина в собственной правоте. Отстраненность администрации Барака Обамы (Нормандская четверка с колокольни сегодняшней реальности напоминает стремление уговорить людоеда стать вегетарианцем), нежелание Запада давать ответ агрессии, санкции, которые Кремль обходил играючи – все это дало России основания для активизации на основе технологий гибридного влияния.
Позволю себе предположить, что попытки вмешаться в выборы в США и Франции были обусловлены как раз слабостью демократических процедур. Демократия для США, Британии, Канады, стран ЕС – священная корова, которой необходимо позволить пастись свободно на определенном нормами морали и права пастбище. Для России этих норм не существует, поэтому она довольно легко вторгается на заповедную территорию. Феномен геополитического браконьерства по праву сильного предстоит изучать более детально.
Однако стоит отметить интересный момент: Украина вопреки потери 7% территории и значительной части промышленного потенциала сумела выстоять, провести ряд реформ и выстоять перед гибридными атаками Кремля. Стремление подмять Киев по-быстрому, чтобы не поднимать шума и получить стратегический плацдарм у границ ЕС с усилением украинскими ресурсами не было реализовано. Не помогла и смена президента Украины: Владимир Зеленский оказался куда более устойчивым, чем рассчитывали в Кремле.
К сожалению, стратегический успех Украины в противостоянии планам Кремля остается если не полностью незамеченным, то серьезно нивелированным. Его поглотили результаты кровавой агрессии России против Украины: эта „движуха“, как назвал происходящее Путин во время последнего общения с гражданами России, уже унесла сотни тысяч жизней. Эта война, как известно, продолжается.
Лакмусовая Украина
Ультиматум России США и НАТО, озвученный в декабре 2021 года и предполагавший гарантии невступления Грузии и Украины и масштабное сокращение военной активности Альянса, был неслучайным. Собственно, как и миграционный кризис 2021 года на территории Беларуси. Они предшествовали широкомасштабному вторжению России, должны были создать дымовую завесу для блицкрига. Путин рассчитывал на стремительное овладение Украиной путем захвата Киева и приказа о прекращении сопротивления ВСУ.
Теперь все знают, насколько безосновательными оказались эти планы. Украина погрузилась в самую масштабную войну современного мира, продолжает сопротивляться российскому наступлению. Очевидно, что без помощи Запада – финансовой, военно-технической, политической поддержки – положение Украины было бы намного хуже. Десятки миллиардов долларов и евро позволяют НАТО не воевать, вопреки утверждениям Кремля. При этом не стоит забывать, что за свою свободу Украина платит жизнями и здоровьем своих граждан, тогда как Запад помогает тем, что можно восстановить или напечатать. Украина оказалась последним рыцарем Европы, который защищает Старый Свет. К сожалению, степень эмпатии к украинцам (и тем, что стали беженцами, и тем, что остались в Украине) падает. Владимиру Зеленскому и его команде можно предъявить немало обоснованных претензий, но ни одна из них не станет причиной оправдать разрушение населенных пунктов до основания, расстрелы военнопленных и похищение детей, насилие на оккупированных территориях.
Напомню, что российская пропаганда любит называть Зеленского „нелегитимным“, и это не только моральная компенсация за результаты Революции Достоинства, по итогам которой Янукович был вынужден бежать в Москву. Причина в другом: говоря о мнимой нелегитимности Зеленского, Путин пытается отвлечь внимание от обстоятельств собственного переизбрания на должность. В марте 2024 года его переизбрали не просто с рекордным результатом, фарс под названием „выборы президента РФ“ проходили на оккупированных территориях Украины. Мировое сообщество фактически закрыло на это глаза. И это, пожалуй, наиболее яркий пример рефлексивного управления на VIP-уровне, на которое сегодня делает ставку Кремль.
Самый яркий, но, конечно же, не единственный. Сопротивление Украины Россия пытается представить как агонию. Ее посыл максимально циничен: прекратите ее поддерживать, мы быстро разберемся и вернемся к привычной практике взаимовыгодного сотрудничества. Полагаю, что еще в 2023 году, когда стали очевидными не только провал путинского блицкрига, но и успехи ВСУ, эмиссары Кремля побывали в ряде западных столиц. Они были словно ослы с золотом, способные взять любую крепость. Иначе трудно объяснить контраст между количеством публично обещанных и полученных украинскими военными техники и вооружений. Слишком он большой. А если еще вспомнить об активности российской пропаганды, возвращении „активных мероприятий“ весной – летом этого года в Польше и Литве, то становится совсем грустно.
Искусство компромисса по Путину
В недавнем интервью программе „Москва. Кремль. Путин“ российский диктатор заявил о необходимости искать компромиссы с учетом российских интересов. Пока это пытаются делать Виктор Орбан и Роберт Фицо. Их активность пока не нарушает принципов ЕС, однако несет для него угрозу. Европейский Союз благодаря центральноевропейским геополитическим смутьянам может оказаться колоссом на глиняных ногах в самый неподходящий момент.
Очевидно, что Путин видит компромиссом переговоры с Дональдом Трампом, которые позволят ему вернуться в формат биполярного мира. Американский президент-элект довольно щедро раздает авансы в этом вопросе, однако полностью предсказать алгоритм его поведения вряд ли кто-либо возьмется. Пока мы все находимся в симулякре Трампа, который вступит на должность через четыре недели, но его заявления уже остро воспринимаются в мире.
Логика кремлевского диктатора понятна: он хочет предложить Западу очередной Мюнхен, но уже не образца 1938го и даже не 2007го года. Путин будет стремиться убедить отказаться от поддержки Украины, доказавшей свою способность защищаться и публично умывшей автора статьи „Об историческом единстве россиян и украинцев“, опубликованной летом 2021 года на сайте Кремля. Предложения будут заманчивыми, порой даже лестными, но политикам, которые будут их рассматривать, не стоит забывать о заявлении министра обороны РФ Белоусова. Тот видит перспективу 10 ближайших лет войну с НАТО на территории Альянса. И с учетом перехода российской экономики на военные рельсы, эта перспектива вполне реальна.
Сегодня в Европе наблюдается момент истины. Либо страны Запада сумеют создать эффективную модель противодействия агрессивным действиям Кремля, либо им нужно готовиться к распространению пожара войны. Это придется учитывать и США, если они не откажутся от своих обязательств по Вашингтонскому (!) договору. В Кремле это хорошо понимают, поэтому продолжат давить, манипулировать и врать в промышленных масштабах.