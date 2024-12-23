Евген Магда. НЕ Рождественская сказка. Рефлексивное управление: VIP-уровень

Лакмусовая Украина

Ультиматум России США и НАТО , озвученный в декабре 2021 года и предполагавший гарантии невступления Грузии и Украины и масштабное сокращение военной активности Альянса, был неслучайным. Собственно, как и миграционный кризис 2021 года на территории Беларуси. Они предшествовали широкомасштабному вторжению России, должны были создать дымовую завесу для блицкрига. Путин рассчитывал на стремительное овладение Украиной путем захвата Киева и приказа о прекращении сопротивления ВСУ.

Теперь все знают, насколько безосновательными оказались эти планы. Украина погрузилась в самую масштабную войну современного мира, продолжает сопротивляться российскому наступлению. Очевидно, что без помощи Запада – финансовой, военно-технической, политической поддержки – положение Украины было бы намного хуже. Десятки миллиардов долларов и евро позволяют НАТО не воевать, вопреки утверждениям Кремля. При этом не стоит забывать, что за свою свободу Украина платит жизнями и здоровьем своих граждан, тогда как Запад помогает тем, что можно восстановить или напечатать. Украина оказалась последним рыцарем Европы, который защищает Старый Свет. К сожалению, степень эмпатии к украинцам (и тем, что стали беженцами, и тем, что остались в Украине) падает. Владимиру Зеленскому и его команде можно предъявить немало обоснованных претензий, но ни одна из них не станет причиной оправдать разрушение населенных пунктов до основания, расстрелы военнопленных и похищение детей, насилие на оккупированных территориях.