Евген Магда. Европа между словом и делом

История без аналогий
В 2025 году Европа и весь мир будут отмечать 80-ю годовщину победы над нацизмом. Вторая мировая сегодня выглядит войной, об особенностях которой помнят единицы, а подвергать ревизии ее результаты стремятся десятки политиков. Словно и не было послевоенного восстановления Европы, плана Маршалла (сегодня об этом физически больно вспоминать) и Хельсинкского акта Совещания о безопасности и сотрудничеству в Европе. Европейский истеблишмент после завершения Второй мировой войны оказался на разделенном континенте, где советскую зону контроля и влияния можно описать не только терминами Будапешт-1956 и Прага-1968, но и судьбой балтийских республик, проглоченных Москвой.
Распад Советского Союза и становление Европейского Союза сформировали новую парадигму мышления европейских политиков. Они, с одной стороны, вполне уверенно чувствовали себя под защитой Соединенных Штатов, с другой – выстраивали многогранный business as usual с Россией, ставший продолжением темы со строительством газо- и нефтепроводов в интересах государств Западной Европы. Более 30 лет серьезное наращивание военных расходов выглядело моветоном для европейских государств, доставшийся в наследство от холодной войны принцип мирного сосуществования подходил куда больше. Расширение НАТО и ЕС выглядело естественным процессом, в котором, к сожалению, не нашлось адекватного места Украине. Во многом в этом вина украинского истеблишмента, не сумевшего подняться над приватными интересами ради формулирования государственных.
Повторю уже известный свой тезис: без вступления Украины ни ЕС, ни НАТО не могут называться полноценными интеграционными союзами с европейским компонентом, ведь Украина – крупнейшая страна континента. Ее пребывание в серой зоне или под российским влиянием может стать смертоносным вызовом для ряда европейских государств, прежде всего, имеющих с Украиной общие границы или общее историческое прошлое (как Литва). Масштаб Украины, ее ресурсы должны быть эффективно использованы в противодействии России, а не стать трофеем Кремля. Для Путина, как показывает анализ событий, важно сломить Украину, чтобы лишить воли к сопротивлению европейские страны. И отступать он не намерен, даже в риторическом измерении.
Американские горки. Геополитические
Выступление вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности было подобно холодному душу Шарко для европейского истеблишмента. Второе лицо в иерархии власти государства, бывшего на протяжении десятилетий стратегическим партнером Европы, на чужом баварском поле сыграло как на своем. Предложило сосредоточиться на решении внутренних проблем, указало на вызовы иммиграции, сообщило об угрозах демократическим институциям с нелицеприятными примерами. Ну и „вишенка на торте“ - уже традиционное для команды Трампа предложение Европе увеличить расходы на оборону.
Дональд Трамп и его команда, судя по всему, в отношениях с Европейским Союзом выстраивают win-win стратегию. Безусловно, в их собственном понимании. Если европейцы согласятся увеличить расходы на оборону, то они не только уменьшат собственную ресурсную базу и ослабят позиции в глобальной экономической конкуренции, но и будут вынуждены усилить контакты с американским оборонно-промышленным комплексом. Если нет – Трамп с чувством собственной значимости реализует предположения о приостановке пребывания США в Военной организации НАТО. Поэтому летний вояж американского президента для участия в саммите Альянса в Нидерландах ожидается, мягко говоря, с внутренним напряжением.
Отмечу, что внутри Европейского Союза есть несколько групп влияния на ситуации, есть не только путинферштееры в Братиславе и Будапеште, но и государства, чутко прислушивающиеся к пожеланиям Вашингтона. К примеру, Польша и Румыния, для которых важно военно-политическое сотрудничество с Вашингтоном. Этот факт необходимо учитывать при формировании любых коалиций без участия США и реагировать соответствующим образом. Речь не идет о возвращении Европы к состоянию XIX века, но тезис об ее стратегической автономии, безусловно, требует предметного обоснования.
И словом, и делом
Недавнее одобрение членами Европейского Совета предложенного Европейской Комиссией плана ReArm Europe выглядит знаковым шагом преимущественно для непосвященных. Для понимания ситуации: астрономическая сумма в 800 миллиардов евро это практически размер годового бюджета США на оборону. При этом европейской оборонной промышленности еще необходимо развернуться, создать новые мощности, набрать обороты. Осуществить подобную трансформацию по мановению волшебной палочки невозможно, потребуются месяцы и годы. Страны ЕС не сумели эффективно воспользоваться шансом, который им подарила ожесточенная оборона Украины, начав действовать только после инаугурации Трампа.
Пока продолжается дискуссия о том, кто из гигантов ЕС сможет заполучить самый большой кусок оборонного пирога, ЕС имеет смысл обратить внимание на Украину и Молдову. Оба государства не только задекларировали свое стремление стать членом ЕС (предметные переговоры о вступлении пока не начались), но и располагают развитым оборонно-промышленным комплексом. Правда, если в Украине он не только развивается, но и проходит испытание противостоянием с Россией, то в Молдове предприятия ОПК советских времен скорее зачахли в ожидании заказов и инвестиций. При этом нейтральный статус Молдовы не является препятствием для участия в европейской оборонной кооперации, скорее, наоборот. Способность быть креативной, принимать неожиданные решения – отличительная особенность Европы, и настало время об этом вспомнить.
Кстати, в этом же контексте имеет смысл упомянуть о необходимости консолидированной позиции Европейского политического сообщества в отношении американских попыток прекращения российско-украинской войны в понимании Вашингтона. Самая крупная война современности проходит на территории Европы, и оставаться в стороне представителям Старого Света нельзя. Хотя бы потому, что зло, воплощенное Путиным в действия российских агрессоров, останется безнаказанным. Европейцам придется рассмотреть возможность вхождения в переговорный процесс в треугольнике США – Россия – Украина хотя с целью фиксации собственной внешнеполитической субъектности. Как минимум, оперативно согласовав кандидатуры переговорщиков и директивы для них.
Стоит обратить внимание на существующие различия между восприятием угрозы российской агрессии не только между представителями истеблишмента ЕС и гражданами отдельных европейских стран, но и затуханием осознания угрозы по мере продвижения на запад континента. Эта проблема существует, и ее необходимо разрешать путем проведения информационных кампаний, желательно, в понятном жителям Старого Света ключе. К примеру, говорить об Украине как о панъевропейском рыцаре, а о государствах ЕС – как о жителях, которых он защищает. Очевидно, государства ЕС нужно готовить к роли оруженосцев во всех смыслах, это необходимый компонент трансформации Европы в соответствии с новыми реалиями.
Раз мы завели речь об информационных кампаниях, целесообразным выглядит усиление противодействия фейкам и дезинформации. Хотя с началом широкомасштабного вторжения в ЕС свернули деятельность Russia Today и Sputnik Media, полностью сдержать пропагандистские потоки кремлевской дезинформации проблематично. Команда Путина досконально изучила механизмы функционирования и медиа, и политических систем в Европейском Союзе, поэтому способна использовать слабые стороны ЕС эффективно. Рассчитывать на быстрое эффективное противодействие наивно, нужно хотя бы втянуть европейцев в дискуссию о том, что насколько опасными являются фейки и дезинформации, поработать над модернизацией законодательства о выборах.
Сегодня не только в Европе никто не может почивать на лаврах и опираться на былые заслуги. Но именно для европейских стран нынешняя геополитическая турбулентность несет самую большую угрозу. От способности европейских стран консолидироваться и давать ответы на существующие вызовы зависит ее дальнейшее развитие.