Евген Магда. Европа между словом и делом

Пока продолжается дискуссия о том, кто из гигантов ЕС сможет заполучить самый большой кусок оборонного пирога, ЕС имеет смысл обратить внимание на Украину и Молдову. Оба государства не только задекларировали свое стремление стать членом ЕС (предметные переговоры о вступлении пока не начались), но и располагают развитым оборонно-промышленным комплексом. Правда, если в Украине он не только развивается, но и проходит испытание противостоянием с Россией, то в Молдове предприятия ОПК советских времен скорее зачахли в ожидании заказов и инвестиций. При этом нейтральный статус Молдовы не является препятствием для участия в европейской оборонной кооперации, скорее, наоборот. Способность быть креативной, принимать неожиданные решения – отличительная особенность Европы, и настало время об этом вспомнить.