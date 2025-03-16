Экономика Венгрии страдает из-за засилья коррупции

А. Роган стоит во главе медиа-империи В. Орбана, которая охватывает всю страну и неудержимо распространяет провластную пропаганду. Под его контролем находится от 80 до 90% СМИ Венгрии. Кроме того, А. Роган на протяжении многих лет организовывал бизнес-схемы, направленные на установление контроля приближенных к главе правительства лиц над стратегическими секторами венгерской экономики. Также именно А. Роган контролировал денежные потоки, которые Венгрия до недавнего времени получала от ЕС, после чего часть из этих средств при содействии А. Рогана попадала в карманы И. Тиборца, бизнес-структурам которого было предоставлено эксклюзивное право осваивать средства из помощи ЕС.