Экономика Венгрии страдает из-за засилья коррупции

Учитывая все это, Венгрия очень сильно нуждается в предоставлении субвенций, дотаций и других видов помощи из спецфондов ЕС на общую сумму около €1 млрд. Впрочем, Еврокомиссия с 1 января 2025 г. заморозила выделение этих средств, в связи с обвинениями в адрес официального Будапешта в регулярном нарушении принципа верховенства права, несоблюдении демократических стандартов, отсутствии свободы слова и независимых СМИ, а также в стремительном росте уровня коррупции в стране. Так, в 2022 и 2023 гг. Венгрия завоевала печальную „пальму первенства“ по уровню коррупции в ЕС, заняв позицию, сопоставимую с показателями КНР и Кубы.
На этом фоне в венгерских и европейских масс-медиа все чаще появляется информация о коррупционных скандалах, связанных с правящей верхушкой. Например, в январе 2018 г. транспортная компания Nehez Kovek Kft., принадлежавшая на тот момент Дьозьо Орбану - отцу премьер-министра Венгрии, получила около €970 тыс. от фирмы, проводившей ремонтные работы на железной дороге возле озера Балатон. А уже в мае 2021 г. эту компанию приобрел Лайош Бихари - доверенное лицо семьи Орбанов, после чего указанная компания была тихо ликвидирована под предлогом ее якобы убыточности.
В другом скандале фигурирует Иштван Тиборц - зять венгерского премьера, который получал эксклюзивную финансовую поддержку от правительства Венгрии и провластных деловых кругов для своего бизнеса в сферах элитной недвижимости, финансовых и логистических компаний. Частью компаний И. Тиборца руководит его жена - старшая дочь венгерского премьера Рахель Орбан. Так, в ноябре 2023 г. И. Тиборц открыл столичный Dorothea Hotel, для строительства которого он получил финансовую поддержку от правительства. Кредитные средства компании BDPST Group (владелец И. Тиборц) в объеме €105 млн. предоставил MBH Bank, контрольный пакет акций которого принадлежит другу детства В. Орбана - Льоринцу Мейсарошу. Причем, после открытия новостройки правительство Венгрии включило комплекс Dorothea Hotel в список рекомендованных мест для остановки европейских политиков и делегаций, которые планировали принять участие в саммите Европейского политического сообщества (Будапешт, 7-8 ноября 2024 года).
Апогеем репутационных потерь действующей венгерской власти из-за господства внутри страны коррупции стало решение министерства финансов США о наложении санкций на руководителя аппарата Виктора Орбана - чиновника высокого уровня Антала Рогана (последний не имеет права въезжать на территорию США, тогда как его активы в финансовых учреждениях США были заморожены).
А. Роган стоит во главе медиа-империи В. Орбана, которая охватывает всю страну и неудержимо распространяет провластную пропаганду. Под его контролем находится от 80 до 90% СМИ Венгрии. Кроме того, А. Роган на протяжении многих лет организовывал бизнес-схемы, направленные на установление контроля приближенных к главе правительства лиц над стратегическими секторами венгерской экономики. Также именно А. Роган контролировал денежные потоки, которые Венгрия до недавнего времени получала от ЕС, после чего часть из этих средств при содействии А. Рогана попадала в карманы И. Тиборца, бизнес-структурам которого было предоставлено эксклюзивное право осваивать средства из помощи ЕС.
А. Роган, которого называют „серым кардиналом“ при В. Орбане, пользуясь своим служебным положением, обеспечивал конвертацию финансовых и медийных ресурсов в политическое влияние, необходимое партии „Фидес“. В свою очередь, российская сторона в это время планомерно осуществляла коррумпизацию органов власти Венгрии, параллельно переплетая интересы местных политических элит и путинских бизнес-кругов.
Очевидные действия в пользу России продемонстрировал венгерский олигарх из окружения В. Орбана - действующий министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки, известный наличием деловых связей с советником премьера Арпадом Габони, который, в свою очередь, также был замечен в разработке коррупционных сделок. Наиболее резонансным делом партнеров стала история с тендером на поставку вагонов для Египта.
Так, в 2016 г. компания Ganz победила в тендере на поставку в Египет 1,3 тыс. железнодорожных вагонов. Руководство компании обратилось за кредитом в венгерский Eximbank (находящийся под контролем министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей во главе с П. Сийярто), однако, правительство Венгрии отказало в открытии для Ganz кредитной линии. Вместо этого, исполнителем заказа Египта была определена дочерняя компания российской корпорации „Трансмашхолдинг“, а именно - Transmashholding Hungary Kft., которая по результатам тендера заняла лишь второе место.
Следовательно, в 2018 г. Египет подписал соглашение с Transmashholding Hungary Kft. на поставку вагонов на сумму $1,1 млрд. После этого власти Египта получили кредит на закупку вагонов, который предоставили совместно венгерский Eximbank и „Росэксимбанк“ под государственные гарантии Венгрии и России. В конце концов, уже упоминавшийся К. Салай-Бобровницки, как владелец фирмы Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt., получил в результате всех этих сделок 50% акций компании Transmashholding Hungary Kft.
Кроме того, Будапешт охотно помогает Москве распространять коррупционные схемы и в других государствах-членах ЕС. В частности, именно через людей В. Орбана часто происходит финансирование пророссийских политических групп в государствах ЕС. Так, весной 2022 г. венгерские власти протянули руку финансовой помощи французской ультраправой популистской партии „Национальное объединение“, возглавляемой Марин Ле Пен, которая исповедует и распространяет евроскептические, антилиберальные и пророссийские взгляды.
В связи с тем, что „Национальное объединение“ не могло получить финансирование для своей предвыборной кампании из-за длительного нежелания французских банков сотрудничать с ее право-радикальной партией, венгерский внешнеторговый MKB Bank предоставил для проведения агитационной кампании этой прокремлевской политсилы кредит в объеме €10,6 млн. При этом, владельцем MKB Bank является приближенный к В. Орбану олигарх и самый богатый человек Венгрии - Л. Мейсарош.
Венгерские оппозиционные политики оценили этот шаг как неоправданный имиджевый риск для всей Венгрии, которую теоретически могли обвинить во вмешательстве во внутренние дела Франции. Тем не менее, В. Орбан лично распорядился осуществить эту финансовую операцию, обеспечив самоустранение центробанка Венгрии от проверки правомерности указанной сделки. Не исключено, что таким образом он хотел продемонстрировать свою преданность В. Путину, который с помощью разветвленной коррупционной паутины превратил венгерскую правящую элиту в своих послушных сателлитов. В общем, в результате распространения в стране коррупции под личным патронатом В. Орбана, страдают национальная экономика и рядовые граждане Венгрии.