"Денег на оборону никогда не хватит": Литовский военный политик – о строительстве Балтийской линии обороны и наступлении ВСУ в Курской области

О преимуществах и недостатках линий обороны как таковых, причинах успеха ВСУ и практиках, применявшихся в межвоенной Литве, мы расспросили военного аналитика – одного из командиров подразделений „Союза стрелков“ Эгидиюса Папечкиса.
Бои в Курской области
Что касается продвижения украинских сил вглубь российской территории, эксперт объясняет, что прорыв не говорит о том, что оборонительные сооружения бесполезны. По его словам, ситуацию нужно оценивать комплексно.
„Ключ успеха не зависел от фортификаций, поскольку полностью укрепиться на границе длиною в 1 200 километров невозможно даже для России. Для этого ей не хватает средств и людей. Конечно, при желании можно было бы все фортифицировать, но кто будет прикрывать?.. Без прикрытия укрепления ничего не стоят“.
В Курской области были защитные сооружения, но полевого типа, говорит он. В большей степени их возводили для удобства военных и пограничников, чтобы те могли проводить там долгое время, однако сдержать организованное наступление противника такие системы помогают мало.
„Россия должна была не укрепляться на границе, а иметь за спиной какие-то резервы, которые могли бы проводить контратаки, но эта ситуация хорошо показывает, что нужных средств и людей у них нет – потери россиян на фронте огромнейшие. Войска, находящиеся на фронте, российское командование отвести не может, поскольку они хотят продолжать давление на покровском направлении. Им особенно нечего отвести. В пользу Украины сыграл элемент внезапности. Никто не думал, что они смогут вторгнуться так глубоко и смогут занять такую внушительную территорию“, – говорит Эгидиюс Папечкис.
По его словам, Россия, очевидно, допускала, что украинцы могут совершать вылазки и, в худшем случае, даже занять отдельные населенные пункты – деревни, села, – но максимум на несколько дней.
„Я придерживался такого же мнения, я не ожидал от украинцев настолько дерзкого и столь эффективного наступления. Был огромнейший риск, так как эти атаки могли быть отбиты, а подразделения окружены и в итоге разбиты. Однако ВСУ достигли успеха. Нельзя сказать, что это переломило ход войны или что в Кремле сильно переживают по этому поводу, однако в этом конкретном моменте противостояния наступление в Курской области – неожиданная и важная победа для украинцев. Этот плацдарм на российской, словно еж – он очень неприятен для Кремля. Не смертельный, но очень неприятный. Голыми руками ежа не возьмешь“.
О Балтийской линии обороны
В прошлом году лидеры стран Балтии объявили о начале строительства так называемой Балтийской линии обороны вдоль границы с Россией и Беларусью. По логике властей Литвы, Латвии и Эстонии, многослойная система различных укреплений, в случае нападения, должна помочь остановить или хотя бы задержать продвижение войск противника.
Военные ведомства уже закупают и устанавливают бетонные пирамиды, противотанковые ежи, так называемые „зубы дракона“ и „испанские лошади“ – сооружения из стальных углов с колючей проволокой.
Эгидиюс Папечкис относится к такой инициативе в целом положительно, но одновременно указывает и на слабые места.
„Если возвести укрепления по всей границе, это не имеет смысла. Потому что достаточно пробить их в одном узком месте, и все эти фортификации теряют свое значение“.
По его мнению, при строительстве комплексной системы заграждений необходимо уметь четко расставить приоритеты.
„Может получиться так, что многие фортификации и препятствия будут не нужны. Если противник обойдет их – ударит в другом месте, то от укреплений пользы будет мало. Нужно рационально подходить к строительству. Денег на оборону никогда не хватит. Каждая война стоит все дороже и дороже для государств и населения, поэтому необходимо избирательно выбирать способы препятствий и выборочно направлять средства. Можно потратить огромные деньги на железо, закопав его в землю, но будет очень обидно, если оно в итоге не понадобится“, – отмечает аналитик.
По словам аналитика, нынешнему военному руководству Литвы важно учитывать опыт межвоенной Литовской Республики и Второй мировой.
„В межвоенные годы было решено прикрывать завалами и минировать главные дороги и направления. То же самое мы слышим сегодня от военных и министерства обороны. Единственное – тогда в Литве не было мобильных парков. Это не означает, что до этого не додумались, однако транспортная система век назад была совсем другая, был другой транспорт“.
Современные мобильные парки включают в себя различные заграждения – блокпосты и противотанковые препятствия. В случае агрессии противника, как указывают в Минобороны, их можно быстро перенести и развернуть на тех участках, которые наиболее сильно подвергаются атакам со стороны неприятеля. В Литве в роли потенциальных агрессоров рассматриваются Россия и Беларусь.
„40 лет назад на базе НАТО создали и массово внедрили войска, занимающиеся системой дистанционного минирования. Эти мины можно поставить быстро, это позволяет прикрывать территории на конкретных участках, когда нужно – здесь и сейчас. Кроме того, такие минные поля не так опасны для людей, так как после определенного промежутка времени – 24 часа или 72 часа – можно активизировать режим самоликвидации“, – поясняет Эгидиюс Папечкис.
Что касается темы оборонительных сооружений, как говорит эксперт, ключевую роль играет прикрытие.
„Помимо этого, не стоит забывать, если уж зашла речь о строительстве, что нужны силы, которые могут возвести эти укрепления. Если мы создаем мобильные парки, если мы думаем о более серьезной системе фортификаций, все страны региона должны увеличивать мощь инженерных подразделений. Уверен, что наши военные думают об этом“, – подытожил он.
По данным Минобороны Литвы, стоимость литовской части общебалтийской линии обороны, строительство которой окончательно планируют завершить в течение десяти лет, оценивается примерно в 600 млн евро.