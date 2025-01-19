"Денег на оборону никогда не хватит": Литовский военный политик – о строительстве Балтийской линии обороны и наступлении ВСУ в Курской области

„Я придерживался такого же мнения, я не ожидал от украинцев настолько дерзкого и столь эффективного наступления. Был огромнейший риск, так как эти атаки могли быть отбиты, а подразделения окружены и в итоге разбиты. Однако ВСУ достигли успеха. Нельзя сказать, что это переломило ход войны или что в Кремле сильно переживают по этому поводу, однако в этом конкретном моменте противостояния наступление в Курской области – неожиданная и важная победа для украинцев. Этот плацдарм на российской, словно еж – он очень неприятен для Кремля. Не смертельный, но очень неприятный. Голыми руками ежа не возьмешь“.