Брюссель теряет терпение: Венгрию могут лишить права голоса в ЕС

В Будапеште забывают, что когда Венгрия вступала в ЕС в 2004 году, то Германия и Франция тоже могли заявить, что вступление новой страны может повредить национальному сельскому хозяйству или экономике. А фонды ЕС теперь будут направлять средства не в сторону немецких и французских производителей, а распыляться на нужды новых членов, таких как Венгрия. Берлин и Париж могли бы провести национальные опросы и добавить на референдумах письма с аргументами, почему вступление Венгрии в ЕС вредит французским и немецким рабочим и предпринимателям. Франция и Германия могли это сделать, но не сделали, потому что понимали, что такое принципы европейской солидарности. Да и Москва перед ними не ставила такой задачи, как сейчас перед Орбаном. Пора венгерскому премьеру перестать прятаться за якобы национальные интересы, а они также у каждой и другой страны-члена ЕС, и наконец отказаться открыто лоббировать кремлёвские интересы в Евросоюзе. Всем европейцам надоело смотреть, как Орбан выплясывает венгерский чардаш под российскую балалайку.