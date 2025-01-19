Когда 24 февраля 2022 года Россия начала свое агрессивное вторжение, многие на Западе скептически относились к способности Украины противостоять врагу, значительно превосходящему ее по размерам и военной мощи. Однако реальность превзошла все ожидания. Руководство Украины, как политическое, так и военное, продемонстрировало сплоченность, стратегическую решительность и беспрецедентную стойкость. Президент Владимир Зеленский стал глобальным символом мужества, не только вдохновив миллионы украинцев, но и активизировав международную поддержку украинской борьбы.

Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают опровергать ожидания, не просто удерживая свои позиции, но и успешно отвоевывая и удерживая освобожденные территории. ВСУ с поразительным успехом выполняют свои основные военные задачи: предотвращают масштабные прорывы российских войск вдоль линии фронта, сдерживают наступательные возможности противника и наносят значительные потери российской военной инфраструктуре. Украинские войска остановили продвижение российских войск в Харькове и предотвратили наступление на Сумы, благодаря чему врагу не удалось создать „буферную зону“ на северо-востоке Украины. Более того, в августе 2024 года ВСУ начали решающую операцию в Курской области России, вынудив российских военных перебросить на этот фронт более 50 000 солдат, что значительно ослабило их позиции на других фронтах. К концу 2024 года украинские войска нанесли российским войскам большие потери в личном составе и технике, чем за все предыдущие годы, что еще больше подорвало способность России продолжать наступательные операции.