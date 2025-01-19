Когда 24 февраля 2022 года Россия начала свое агрессивное вторжение, многие на Западе скептически относились к способности Украины противостоять врагу, значительно превосходящему ее по размерам и военной мощи. Однако реальность превзошла все ожидания. Руководство Украины, как политическое, так и военное, продемонстрировало сплоченность, стратегическую решительность и беспрецедентную стойкость. Президент Владимир Зеленский стал глобальным символом мужества, не только вдохновив миллионы украинцев, но и активизировав международную поддержку украинской борьбы.
Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают опровергать ожидания, не просто удерживая свои позиции, но и успешно отвоевывая и удерживая освобожденные территории. ВСУ с поразительным успехом выполняют свои основные военные задачи: предотвращают масштабные прорывы российских войск вдоль линии фронта, сдерживают наступательные возможности противника и наносят значительные потери российской военной инфраструктуре. Украинские войска остановили продвижение российских войск в Харькове и предотвратили наступление на Сумы, благодаря чему врагу не удалось создать „буферную зону“ на северо-востоке Украины. Более того, в августе 2024 года ВСУ начали решающую операцию в Курской области России, вынудив российских военных перебросить на этот фронт более 50 000 солдат, что значительно ослабило их позиции на других фронтах. К концу 2024 года украинские войска нанесли российским войскам большие потери в личном составе и технике, чем за все предыдущие годы, что еще больше подорвало способность России продолжать наступательные операции.
Российская пропаганда регулярно обвиняет правительство Украины в „мобилизационном хаосе“, но факты говорят о другом. Украина применяет хорошо скоординированный и систематический подход к мобилизации своих сил и подготовке своих солдат. При поддержке партнеров по НАТО десятки тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку по самым высоким международным стандартам. Растущую боеспособность ВСУ признают даже российские военнослужащие, которые часто отмечают профессионализм украинской армии. Обвинения в „массовом дезертирстве“, включая сфабрикованные истории об украинских солдатах, которые якобы проходили обучение во Франции, были тщательно опровергнуты. Например, всего несколько дней назад 155-я отдельная бригада морской пехоты им. „Анны Киевской“, взяла в плен четырех российских солдат в районе Покровска. Несмотря на трудности с материально-техническим обеспечением и ресурсами, бригада продолжает приобретать бесценный боевой опыт. Украинские солдаты остаются невероятно мотивированными и решительными, и их патриотизм стал одним из решающих факторов в сдерживании российского продвижения.
Российские СМИ часто говорят о том, что Соединенные Штаты и Европа „устали“ поддерживать Украину и что помощь скоро закончится. Однако на самом деле все обстоит совсем иначе. Поддержка Украины не только не ослабевает, но и неуклонно растет. Соединенные Штаты неоднократно утверждали новые пакеты военной и финансовой помощи, а Европейский Союз продолжает инвестировать в стабильность и будущее Украины. На саммите Объединенных экспедиционных сил (ОЭФ) в Таллине партнеры НАТО и ЕС договорились о предоставлении Украине военной помощи в размере 12 миллиардов евро в 2025 году. Для демократического мира поддержка Украины превратилась в важнейший, определяющий вопрос - вопрос, который выходит за рамки границ и представляет собой приверженность ценностям свободы, демократии и безопасности.
Российская пропаганда утверждает, что „время работает против Украины“, однако факты свидетельствуют об обратном. Экономические санкции, наложенные на Россию, в сочетании с ее растущей изоляцией и сокращением ресурсов неуклонно подрывают возможности Москвы продолжать войну. Тем временем Украина получает все более совершенное оружие, включая системы дальнего радиуса действия, которые позволяют наносить удары по российским логистическим узлам и военным объектам в глубине российской территории. Пока Украина приспосабливает свою экономику к реалиям войны, Россия все глубже погружается в кризис. Мировое сообщество понимает, что затяжной конфликт будет гораздо более разрушительным для России, чем для Украины. В конце концов, именно экономическая и военная мощь России рухнет под тяжестью санкций и ее собственных чрезмерных военных усилий, а не воля Украины к сопротивлению.
Несмотря на неустанные усилия России по дискредитации Украины с помощью дезинформации и пропаганды, правда остается на стороне украинского народа. Украина доказала, что способна не только защищать свои границы, но и мобилизовать свои ресурсы, продемонстрировав необычайный уровень стойкости и единства перед лицом российской агрессии. Дальнейшая поддержка Запада - это не только защита территориальной целостности Украины, но и обеспечение будущего самой Европы.
В этот критический момент война в Украине - не просто региональный конфликт. Это определяющая борьба за будущее Европы и тех ценностей, которые она представляет. Поддерживая Украину, мировые демократии защищают мировой порядок, основанный на принципах свободы, самоопределения и уважения международного права. Решимость Украины защищать эти ценности, ее мужество перед лицом серьёзных испытаний и решимость преодолеть эту агрессию в конечном итоге определят будущее не только страны, но и всей Европы.
Борьба Украины - это не только борьба за собственное выживание, но и за выживание демократической и безопасной Европы. Мир наблюдает за происходящим, и Украина показывает, что не отступит в этой судьбоносной борьбе.