Напомню, что словацкий премьер Р.Фицо собирается в Москву на парад Победы, как и сербский президент А.Вучич. Но следует знать, что Словакию освободили от нацизма бойцы Второго Украинского фронта, где большинство воинов были украинцами, мобилизованными из центральных областей Украины, а Белград освобождали бойцы Третьего Украинского фронта, как и Софию, Бухарест, Будапешт и Вену. Там было 60% украинцев, мобилизованных из южных регионов Украины. Первый Украинский фронт, который освобождал Краков и Берлин в большинстве состоял из украинцев северных областей Украины. Так что Фицо, Вучичу или Орбану нужно ехать благодарить за освобождение своих стран от нацизма не в Москву, а Киев.

Советская и российская пропаганда постоянно пытались поддерживать миф о массовом участии украинцев в частях СС, при этом постоянно вспоминая дивизию „Галичина“. Дивизия „Галичина“ формировалась как общевойсковое подразделение и только потом все военные подразделения Вермахта сформированы на национальной основе, кроме немцев, были подчинены СС. И здесь интересно, что русских в СС было в 10 раз больше украинцев. Это 29-я и 30-я гренадерские дивизии СС, известные как 1-я и 2-я русские дивизии. Кроме того, 15 казачий корпус СС, в котором служили донские, уральские, сибирские и кубанские казаки. Не забудем и русскую дивизию СС „Руссланд“, а также русскую отдельную бригаду СС „Дружина“, русский отдельный полк СС „Варяг“ и ещё 30 отдельных русских батальонов СС. Причем российская пропаганда будет умалчивать, что два таких батальона были сформированы из этнических русских Севастополя. Эти два батальона активно воевали против крымских партизан, хотя сталинская пропаганда хотела больше повесить грехов на крымских татар, которые малой частью присутствовали в немецких охранных подразделениях. Большая их часть была бойцами Красной армии, многие стали Героями Советского Союза, но это не остановило Сталина и его большевистское злодейское окружение принять преступное решение о полном выселении крымских татар из своих домов в мае 1944 года.