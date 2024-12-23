Александр Левченко: "движуха", угрозы и демагогия на шоу Путина для внутреннего пользования

Это нельзя назвать предложением нормального человека. Президент Украины назвал такое предложение неадекватным: „Вы видите, с кем мы имеем дело“. Позже В.Зеленский высказал классификацию главы Кремля куда более сильным определением. Однако, если рассмотреть встречный вариант, чтобы Кремлю предложить удар американскими гиперзвуковыми ракетами по Москве, чтобы технологически проверить противовоздушную и противоракетную обороны России, но чтобы количество боеголовок было таким же как и у „Орешника“, то есть 36. Как бы это воспринял глава Кремля, жители Москвы и русский народ? Или Путину вообще неизвестен главный принцип международных отношений – принцип взаимности?
В своем пропагандистском выступлении Путин заявил, что не считает свержение диктатора Башара Асада поражением России, потому что группировки, которые вели боевые действия против правительственных войск в Сирии, „претерпели внутренние изменения“. Россия вроде бы достигла поставленной цели в Сирии, не допустив создания там „террористического анклава“. Интересная интерпретация событий, когда россиян хотят выбросить из их всех военных баз в Сирии, учитывая, что там погибли 543 российских военных. Об этом сообщает британская служба BBC. Большинство были наёмниками ЧВК Вагнер. Среди погибших есть генерал-майор, 10 полковников, 15 подполковников, 31 майор и 61 офицер в звании от лейтенанта до капитана.
„Как России удаётся не только удержаться на плаву, но и продолжать свой рост?“, – спросила ведущая. Путин ответил, используя молодежный сленг, намекнув на продолжающуюся войну с Украиной: „Вы знаете, когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно - нам скучно. Застой! Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска, и секунды, и пули... К сожалению, и пули сейчас свистят…“ Потом показательная оговорка Путина: „наши бойцы забирают, – сначала начал говорить диктатор о захвате земель Украины, и только потом исправился: возвращают территории. На вопрос о том, с кем Путин готов сесть за стол переговоров, он ответил, что только с легитимным представителем украинских властей. Российский лидер повторил свой тезис о нелегитимности нынешней власти в Украине, ведь, по его словам, у украинской Конституции нет пункта о продлении полномочий президента в условиях военного положения. На самом же деле украинское законодательство чётко регулирует избирательный процесс во время военного положения, введённого с февраля 2022 года. В таких условиях проведение президентских, парламентских или местных выборов невозможно, поэтому решение о приостановлении выборов в 2024 году соответствует нормам Конституции. Президент по действующему законодательству работает до избрания нового.
Путин говорит, что готов встретиться и поговорить с Трампом, но они не общались четыре года. „Многим очень хотелось бы, чтобы Россия была ослаблена. Но Россия стала намного сильнее в последние три года - мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим“, - заявил Путин. По его словам, боеспособность российской армии сейчас самая высокая в мире. Хотя, как указывают эксперты, армия России настолько ослаблена войной против Украины, что даже не смогла оказать помощь режиму Асада в Сирии. Путин похвастался боевым флагом бригады, бойцов которой обвиняли в военных преступлениях в Киевской области. Речь идёт о 155-й бригаде морской пехоты РФ. Она горько известна тем, что совершала военные преступления во время оккупации населённых пунктов под Киевом. Также она расстреливала в Курской области военнопленных ВСУ. За это от этой бригады фактически ничего не осталось, ведь украинские десантники жёстко отомстили россиянам за зверства.
Хозяин Кремля пообещал, что разрушенное жильё и инфраструктуру в Курской области восстановят. Он отказался называть конкретную дату „возвращения“ части Курской области в ответ на просьбу местной жительницы. В то же время начал говорить о том, что якобы в операции ВСУ в Курщине „нет никакого смысла“ с точки зрения военной тактики. Глава РФ отказался называть время возвращения захваченной украинскими бойцами российской территории, отметив, что если он назовет конкретную дату, то российские солдаты „пойдут вперёд к этой дате“ и даже „не будут учитывать“ собственные потери. Кстати, на Курщине много и северно-корейских солдат. Россияне явно не справляются. Напомним, что даже российские СМИ подтвердили имена 80 973 военных РФ, погибших на войне в Украине. Наибольшее количество среди погибших составляют выходцы из Башкортостана, Татарстана и Свердловской области. А по данным Генштаба ВСУ, потери России с начала войны приближаются к 770 тысячам убитыми и ранеными. В ноябре среднесуточные потери армии РФ достигли нового исторического максимума – 1523 погибших и раненых в сутки.
Российский президент отреагировал на подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Путин заявил, что это был якобы „террористический акт“, который вроде бы мог привести к жертвам среди других россиян. 16 декабря Служба безопасности Украины официально выдвинула заочное подозрение российскому генералу за применение запрещённого химического оружия против Вооруженных сил Украины. По информации следствия, он был ответственен за более 4,8 тысяч химических атак с использованием чрезвычайно опасных токсичных веществ.
Путин ещё раз повторил, что Россия якобы согласна с компромиссами. Он напомнил о договоренностях, которые обсуждались в апреле 2022-го в Стамбуле, утверждая, что Киев также готов был заключить их. Но, по словам диктатора, западные союзники якобы вынудили украинскую делегацию отказаться от этих договоренностей. Путин не ответил на вопрос о том, когда закончится война против Украины, при этом лживо заявив, что якобы украинские власти саботируют переговоры с Россией.
Вообще речь Путина изобиловала цинизмом ко всему происходящему в Украине. Декларативные заявления о „сильнейшей в мире российской армии“, „готовности к переговорам и компромиссам“, „настоящем суверенитете России“, а также циничных шутках стали очередным повторением старых пропагандистских клише. Нынешняя „прямая линия“ показала большее количество случаев, позволяющих охарактеризовать Путина как неадекватного руководителя государства. Между тем, такая коммуникация первого лица, возможно, соответствует уровню сознания и мировоззрения подавляющего большинства представителей российского общества.
Странными были употребление таких слов как „движуха“ к происходящему в мире, а для решения демографической проблемы „нужны девушки“, инициатива найти альтернативу порносайтам. Это коммуникативный трэш, который больше направлен на очковтирательство и развлечение российской публики, чем на ответственный государственный разговор во времена турбулентности и системного кризиса России, к которому она подходит. Что стоит за этими заявлениями? На фоне значительных потерь и экономического давления со стороны санкций, Кремль стремится убедить внутреннюю аудиторию в том, что Россия продолжает доминировать на международной арене. Однако реальные шаги Кремля, такие как эскалация конфликта и продолжение войны, противоречат риторике о „мире“ и „переговорах“. Угрозы в адрес Киева и обвинения Запада имеют целью поддерживать мобилизационное настроение в обществе, запугивать западных партнеров Украины, чтобы ослабить их поддержку.
Просматривается стремление отвлечь внимание от внутренних проблем, включая экономический кризис, коррупцию и военные неудачи. Вместо реальных шагов по завершению конфликта, Россия продолжает играть на страхах и манипуляциях. „Прямая линия“ Путина стала шоу для внутреннего пользования, где за громкими заявлениями скрывается осознание слабости. Угрозы, манипуляции и искажения реальности лишь подтверждают, что Россия не готова к конструктивным переговорам, предпочитая конфронтацию и обман.
После разрушения мифа о „непобедимой второй армии мира“ Кремль пытается создать новый миф об „чудо-оружии“, которому нет аналогов в мире. Путин заявил, что Москва якобы готова к переговорам, но действия России свидетельствуют о том, что подобные заявления полностью безосновательны. Поэтому единственный способ остановить агрессора – это военное и дипломатическое усиление Украины, а также увеличение санкционного давления на Россию.