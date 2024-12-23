Александр Левченко: "движуха", угрозы и демагогия на шоу Путина для внутреннего пользования

„Как России удаётся не только удержаться на плаву, но и продолжать свой рост?“, – спросила ведущая. Путин ответил, используя молодежный сленг, намекнув на продолжающуюся войну с Украиной: „Вы знаете, когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно - нам скучно. Застой! Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска, и секунды, и пули... К сожалению, и пули сейчас свистят…“ Потом показательная оговорка Путина: „наши бойцы забирают, – сначала начал говорить диктатор о захвате земель Украины, и только потом исправился: возвращают территории. На вопрос о том, с кем Путин готов сесть за стол переговоров, он ответил, что только с легитимным представителем украинских властей. Российский лидер повторил свой тезис о нелегитимности нынешней власти в Украине, ведь, по его словам, у украинской Конституции нет пункта о продлении полномочий президента в условиях военного положения. На самом же деле украинское законодательство чётко регулирует избирательный процесс во время военного положения, введённого с февраля 2022 года. В таких условиях проведение президентских, парламентских или местных выборов невозможно, поэтому решение о приостановлении выборов в 2024 году соответствует нормам Конституции. Президент по действующему законодательству работает до избрания нового.