Александр Левченко: Будапештский меморандум, отказ от ядерного статуса и его последствия для Украины

К январю 2002 года все стратегические бомбардировщики на украинской территории были демонтированы, переданы в Российскую Федерацию или ликвидированы, все МБР и их пусковые установки были уничтожены. Это был беспрецедентный случай в истории. Однако оказалось, что Меморандум даже не является международным договором, поскольку не имеет юридически обязывающей силы. Несмотря на все попытки украинской стороны сделать Меморандум обязывающим документом, Вашингтон и Москва в этом отказали категорически, и начали угрожать Киеву в случае его не подписания.

В связи с 30-летием подписания, МИД Украины в своем заявлении подчеркнул, что "сегодня Будапештский меморандум является памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности. Он должен служить напоминанием нынешним лидерам стран евроатлантического сообщества о том, что развитие европейской архитектуры безопасности за счёт интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал. Непредоставление Украине в 1990-х годах реальных, действенных гарантий безопасности стало стратегической ошибкой, которой воспользовалась Москва. Эта ошибка должна быть исправлена. Украина должна получить чёткие, юридически обязывающие гарантии безопасности. Единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является только полноправное членство Украины в НАТО“.