Александр Левченко: Будапештский меморандум, отказ от ядерного статуса и его последствия для Украины

30 лет назад, 5 декабря 1994 года, Украина заключила соглашение с Россией, Великобританией и США о гарантиях безопасности в обмен на отказ от ядерного статуса. Подписанный документ получил название Будапештский меморандум. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. На её территории находилось 15% мирового потенциала ядерного оружия — третьего крупнейшего в мире после США и России.
В 1991 году Украина обладала 220 стратегическими носителями, примерно 1900 стратегическими ядерными боеголовками и 2500 единицами тактического ядерного оружия. В арсенал входили 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) SS-19 и 46 МБР SS-24 с 1240 боеголовками, а также 25 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и 19 Ту-160, способных нести крылатые ракеты с ядерными боеприпасами. Основную ударную силу составляли 46 твердотопливных МБР SS-24, каждая из которых несла по десять боеголовок с дальностью полёта более 10 000 километров.
В ноябре 1993 года Верховная Рада проголосовала за ратификацию Договора о стратегических наступательных вооружениях, однако выдвинула 13 дополнительных условий. Эти условия включали гарантии безопасности, финансовую помощь для утилизации, компенсации за отправленное в Россию тактическое ядерное оружие, а также признание, что только 36% пусковых установок и 42% боеголовок на украинской территории подлежали ликвидации. Это означало, что „ядерный клуб“ должен был расшириться.
Однако украинское руководство столкнулось с сильным давлением со стороны стран НАТО, особенно США и России. В декабре 1993 года начались переговоры. Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, финансовую помощь и утверждение графика денуклеаризации. В ноябре 1994 года украинский парламент одобрил присоединение Украины к ДНЯО.
На самом деле давление на Украину началось ещё в 1990 году, когда она входила в состав СССР. Уже тогда госсекретарь США Джеймс Бейкер заявлял, что одним из ключевых условий признания новых независимых государств будет "невладение ядерным оружием".
Тактическое ядерное оружие было выведено с территории Украины и передано России ещё в 1992 году. В начале января 1994 года между Украиной, Россией и США было достигнуто соглашение о передаче ядерного оружия под контроль российского командования.
30 сентября 1994 года президент Украины Л. Кучма направил письма президентам России, США, Франции и премьер-министру Великобритании с "предложениями по заключению многостороннего (США, Россия, Великобритания, Франция, Украина) Меморандума". 9 ноября 1994 года Украина получила официальные подтверждения от России, США и Великобритании о готовности подписать текст многостороннего Меморандума о гарантиях безопасности Украины в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.
5 декабря 1994 года Будапештский меморандум был подписан президентами Украины, России и США — Л. Кучмой, Б. Ельциным и Б. Клинтоном — а также премьер-министром Великобритании Д. Мейджором на заседании ОБСЕ в Будапеште. Китай и Франция выразили схожие гарантии, но формально не подписали меморандум. Правительство КНР ограничилось заявлением от 4 декабря 1994 г., а Франция – Декларацией с сопроводительным письмом Президента Ф.Миттерана от 5 декабря 1994 года.
Согласно меморандуму Россия, США и Великобритания подтверждали их обязательства уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угрозы силой или её использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо иным образом согласно Уставу ООН воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы покорить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества.
Стороны подтвердили обязательство добиваться немедленных действий со стороны СБ ООН с целью предоставления помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающем ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия. Стороны также подтвердили в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие, а также обязались проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
1 июня 1996 года последний эшелон с 200 ядерными боеголовками стратегического оружия навсегда покинул территорию Украины. С марта 1994 года по июнь 1996 года с территории Украины в Россию было вывезено около 2000 ядерных боеприпасов стратегических комплексов. С учётом тактического оружия на территорию РФ всего было перемещено около 5 тысяч ядерных боезарядов.
К январю 2002 года все стратегические бомбардировщики на украинской территории были демонтированы, переданы в Российскую Федерацию или ликвидированы, все МБР и их пусковые установки были уничтожены. Это был беспрецедентный случай в истории. Однако оказалось, что Меморандум даже не является международным договором, поскольку не имеет юридически обязывающей силы. Несмотря на все попытки украинской стороны сделать Меморандум обязывающим документом, Вашингтон и Москва в этом отказали категорически, и начали угрожать Киеву в случае его не подписания.
В связи с 30-летием подписания, МИД Украины в своем заявлении подчеркнул, что "сегодня Будапештский меморандум является памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности. Он должен служить напоминанием нынешним лидерам стран евроатлантического сообщества о том, что развитие европейской архитектуры безопасности за счёт интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал. Непредоставление Украине в 1990-х годах реальных, действенных гарантий безопасности стало стратегической ошибкой, которой воспользовалась Москва. Эта ошибка должна быть исправлена. Украина должна получить чёткие, юридически обязывающие гарантии безопасности. Единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является только полноправное членство Украины в НАТО“.
Министр иностранных дел Украины А.Сибига повёз оригинал текста Будапештского меморандума в Брюссель на заседание Украина-НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств. Там он подчеркнул, что украинский народ ожидает решения о принятии Украины в НАТО, что может быть настоящей гарантией безопасности, так как все остальные могут стать бесполезными как, собственно, и Будапештский меморандум.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что „без НАТО Украина потеряет независимость, потому что Путин вернётся с войной. Украина имела Будапештский меморандум, имела и другие гарантии безопасности, но это не остановило Путина“.
Верховная Рада Украины в свою очередь приняла обращение по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума, где говорилось, что печально известный меморандум стал горьким для Украины опытом. Вызывающее нарушение Россией своих обязательств по Будапештскому меморандуму стало подрывом правового режима Договора о нераспространении ядерного оружия и принципа доверия к механизмам безопасности для государств, добровольно отказавшихся от ядерного оружия. Это обуславливает насущную потребность в новой надёжной системе гарантий безопасности, которая могла бы предотвратить будущую агрессию не только против Украины, но и любого другого государства мира.