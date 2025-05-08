80 лет после Второй мировой: конец прежнего миропорядка?

Завершение войны и "доктрина Трумэна"
8 мая 1945 года вермахт капитулировал. Вторая мировая война, начавшаяся со вторжения нацистской Германии в Польшу 1 сентября 1939 года, на территории Европы закончилась. В Азии она продолжалась еще несколько месяцев, до капитуляции Японии. Незадолго до этого Адольф Гитлер в бункере в Берлине покончил жизнь самоубийством.
Вторая мировая по количеству преступлений и их жертв затмила все предыдущие войны: около 60 миллионов погибших по всему миру, шесть миллионов евреев, убитых во время Холокоста национал-социалистами, большая часть Европы разрушена, миллионы людей пропали без вести или были изгнаны.
После падения в 1945 году национал-социалистического режима в Германии, в Европе и за ее пределами установился новый, двухполярный миропорядок, который просуществовал около 40 лет.
Во время войны западные союзники - США, Великобритания и Франция - добились победы над гитлеровской Германией вместе с Советским Союзом. Однако еще до капитуляции нацистской Германии в отношениях между западными союзниками, с одной стороны, и СССР, с другой, стала проявляться напряженность. Западные державы выступали за демократию и хотели заключить с побежденными странами союз, основанный на свободе, а целью СССР было установление коммунистической системы во всех странах, освобожденных советскими войсками в ходе Второй мировой.
В 1947 году президент США Гарри Трумэн представил так называемую „доктрину Трумэна“, целью которой, как говорилось в этом документе, была „поддержка свободных народов, которые сопротивляются порабощению вооруженными меньшинствами или внешнему давлению“. При этом Вашингтон также намеревался остановить экономическую экспансию Советского Союза. Европа же в это время была разделена на две сферы влияния: восточную, где доминировал СССР, и западную, где преобладали США.
Надежная поддержка США для Европы
Германия стала центром этого противостояния: ведь Берлинская стена во время холодной войны проходила через самое сердце страны.
огда открытого ядерного противостояния удалось избежать благодаря взаимному сдерживанию НАТО, где лидирующую роль играли США, и Организации Варшавского договора с лидерством СССР. Однако на грани ядерной войны мир оказывался неоднократно.
При этом Федеративная Республика Германия (ФРГ), как называлась западная часть разделенной Германии, являлась с 1955 года членом НАТО и могла рассчитывать на военную помощь США. Так продолжалось до воссоединения Германии в 1990 году, последующего распада Советского Союза и окончания противостояния Востока и Запада. После этих событий на протяжении нескольких лет казалось, что вся Европа будет развиваться мирно и демократично.
Все больше стран, которые раньше входили в состав Советского Союза, стремились к членству в НАТО. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте главы государств и правительств стран, входящих в Североатлантический альянс, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем также станут членами НАТО. Конкретные сроки приема этих стран в альянс при этом названы не были.
Трамп и его план для Украины
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, иллюзии исчезли. Россия нарушила один из важнейших принципов существовавшего до тех пор миропорядка, а именно: подразумевающий, что государственные границы могут быть изменены только мирным путем.
С другой стороны, Дональд Трамп, начавший свой второй срок на посту главы Белого дома в январе 2025 года, поставил под сомнение уверенность в том, что США в случае необходимости окажут военную помощь другим членам НАТО. „Если они (другие члены НАТО. - Ред.) не заплатят, мы не станем их защищать“, - заявил он в марте.
„Мы находимся в самом разгаре исторического переворота, сравнимого с крупными политическими переломными моментами XX века, особенно 1945 и 1989/91 годов, - написал DW историк Норберт Фрай (Norbert Frei) из Йенского университета. - Трансатлантический порядок, установленный после Второй мировой войны, прежде всего США, от которого особенно выиграла Германия - сначала в контексте объединения Западной Европы, а затем после окончания конфликта между Востоком и Западом и интеграции Восточной Европы, распадается на наших глазах“.
Коллега Фрая, историк из Потсдама Манфред Гёртемакер (Manfred Görtemaker), отмечает в беседе с DW: „Президентство Трампа показало, что европейцы пренебрегли собственной защитой, указывая на американцев“. „Трамп разрушил иллюзию“, - добавляет собеседник редакции.
Республиканец Трамп - не первый президент США, потребовавший от европейцев больше тратить на собственную оборону. Еще в 2016 году демократ Барак Обама заявил: „Европа иногда была слишком самодовольна в вопросе своей обороны“. Однако именно Трамп, судя по всему, предложил Киеву мирный план, который подразумевает отказ от части территории Украины, в том числе признание аннексированного полуострова Крым российским.
Мерц хочет "независимости" от Вашингтона
Некоторые в Германии надеются, что после Трампа вернется прежний трансатлантический порядок. Но реально ли это? Историк Норберт Фрай настроен скептически: „Сейчас трудно сказать, сколько от него останется после президентства Трампа, и тем более трудно сказать, можно ли будет что-то восстановить после этого“.
Правительству ФРГ он дает такой совет: „Германия укрепилась в Европе со времен политики безусловных связей с Западом, проводимой Конрадом Аденауэром. И сейчас Германия должна сделать все возможное, чтобы Европейский Союз смог выжить в политическом, экономическом и военном плане без США, если это потребуется“.
Те же позиции занимает Фридрих Мерц, со второй попытки утвержденный германским бундестагом на пост канцлера ФРГ 6 мая. Европа должна стать независимой от Америки в вопросах политики безопасности, заявил он сразу после выборов в бундестаг в феврале 2025 года.
Однако историк Манфред Гёртемакер считает представление о возможной независимости Европы от США „полной иллюзией“. Собственный путь европейцев не сработает, полагает он: „Потому что ядерное сдерживание должно по-прежнему гарантироваться американцами. Поэтому имеет смысл вернуться к тесному сотрудничеству между США и Европой на основе нового расчета реальной политики“.