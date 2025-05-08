80 лет после Второй мировой: конец прежнего миропорядка?

После падения в 1945 году национал-социалистического режима в Германии, в Европе и за ее пределами установился новый, двухполярный миропорядок, который просуществовал около 40 лет.

Вторая мировая по количеству преступлений и их жертв затмила все предыдущие войны: около 60 миллионов погибших по всему миру, шесть миллионов евреев, убитых во время Холокоста национал-социалистами, большая часть Европы разрушена, миллионы людей пропали без вести или были изгнаны.

8 мая 1945 года вермахт капитулировал. Вторая мировая война, начавшаяся со вторжения нацистской Германии в Польшу 1 сентября 1939 года, на территории Европы закончилась. В Азии она продолжалась еще несколько месяцев, до капитуляции Японии. Незадолго до этого Адольф Гитлер в бункере в Берлине покончил жизнь самоубийством.

В 1947 году президент США Гарри Трумэн представил так называемую „доктрину Трумэна“, целью которой, как говорилось в этом документе, была „поддержка свободных народов, которые сопротивляются порабощению вооруженными меньшинствами или внешнему давлению“. При этом Вашингтон также намеревался остановить экономическую экспансию Советского Союза. Европа же в это время была разделена на две сферы влияния: восточную, где доминировал СССР, и западную, где преобладали США.

Во время войны западные союзники - США, Великобритания и Франция - добились победы над гитлеровской Германией вместе с Советским Союзом. Однако еще до капитуляции нацистской Германии в отношениях между западными союзниками, с одной стороны, и СССР, с другой, стала проявляться напряженность. Западные державы выступали за демократию и хотели заключить с побежденными странами союз, основанный на свободе, а целью СССР было установление коммунистической системы во всех странах, освобожденных советскими войсками в ходе Второй мировой.

При этом Федеративная Республика Германия (ФРГ), как называлась западная часть разделенной Германии, являлась с 1955 года членом НАТО и могла рассчитывать на военную помощь США. Так продолжалось до воссоединения Германии в 1990 году, последующего распада Советского Союза и окончания противостояния Востока и Запада. После этих событий на протяжении нескольких лет казалось, что вся Европа будет развиваться мирно и демократично.

огда открытого ядерного противостояния удалось избежать благодаря взаимному сдерживанию НАТО, где лидирующую роль играли США, и Организации Варшавского договора с лидерством СССР. Однако на грани ядерной войны мир оказывался неоднократно.

Германия стала центром этого противостояния: ведь Берлинская стена во время холодной войны проходила через самое сердце страны.

Все больше стран, которые раньше входили в состав Советского Союза, стремились к членству в НАТО. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте главы государств и правительств стран, входящих в Североатлантический альянс, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем также станут членами НАТО . Конкретные сроки приема этих стран в альянс при этом названы не были.

Трамп и его план для Украины

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, иллюзии исчезли. Россия нарушила один из важнейших принципов существовавшего до тех пор миропорядка, а именно: подразумевающий, что государственные границы могут быть изменены только мирным путем.