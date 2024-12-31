Мнения и комментарии

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Авиакатастрофа в Вильнюсе
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RUS Delfi
Ханс Х Луйк: Канонизация эстонского святого как пощечина Владимиру Путину
RUS Delfi
Евген Магда. НЕ Рождественская сказка. Рефлексивное управление: VIP-уровень
81
RUS Delfi
Александр Левченко: "движуха", угрозы и демагогия на шоу Путина для внутреннего пользования
RUS Delfi
Санкции ЕС: ограничительные меры против российских пропагандистов и разведслужб
RUS Delfi
Мифы и реальность гиперзвукового оружия: что известно об "Орешнике"
RUS Delfi
Александр Левченко: Будапештский меморандум, отказ от ядерного статуса и его последствия для Украины
RUS Delfi
Одна и без оружия: Украина и 1000 дней Большой войны
57
RUS Delfi
Как живет оккупированная Херсонщина – доносы на соседей, неурожай арбузов и показуха оккупационной администрации
81
RUS Delfi
"Все красные линии уже перечеркнуты". Эксперты из Грузии и Молдовы о российском влиянии на выборы
RUS Delfi
Адвокат: иностранец сохранил право на медицинскую помощь и восстановил постоянный вид на жительство в Литве
28
RUS Delfi
Пора ли "валить" в… Испанию из Литвы? Как миграционная реформа Испании показывает пример для Литвы
30
RUS Delfi
Почему Украина не должна оставаться безъядерной: ключевые вопросы для Запада
59
RUS Delfi
Перезагрузка отношений: что ждет Украину и мир с возвращением Трампа?
RUS Delfi
От огромных зарплат до убийственных пожаров. Как живет украинский город, находящейся в тыловой оккупации
RUS Delfi
Александр Левченко: в случае поражения Киева война продолжится в Европе
RUS Delfi
Саммит в Хорватии: в Европе не нужно напоминать, сколь важна стабильность для Балкан
RUS Delfi
А. Левченко. Те, кто поддерживают РФ в США, могут получить российский запрос на возвращение Аляски
RUS Delfi
Россия дестабилизирует, Китай наблюдает: найдет ли Запад управу на союзников Путина?
RUS Delfi
А. Левченко. Саммит мира и мир без России
102
RUS Delfi
Китай - это угроза для Европы, замаскированная под миротворца
RUS Delfi
Путин в гостях у монгольских шаманов? А почему бы и нет
RUS Delfi
Владислав Иноземцев: Запад более уязвим перед большой войной, чем 85 лет назад
28
RUS Delfi
Подрывные инициативы Москвы. Как Сталин заманивал Гитлера в капкан
RUS Delfi
Украина отмечает День восстановления независимости. Чего не знает двоечник Путин?
117
RUS Delfi
Евген Магда. Ядерные "фишки" Кремля
RUS Delfi
План фон дер Ляйен. Получится ли сделать из ЕС оборонный союз?
RUS Delfi
Полковник польской контрразведки: нынешние правители Кремля – это гангрена Европы
45
RUS Delfi
Это скользкое слово „мир“
RUS Delfi
Итоги НАТО в Вашингтоне: Patriot, 40 млрд евро и F-16 для Украины
RUS Delfi
Северо-восточный фланг — реакция Кремля на расширение Североатлантического альянса
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Delfi
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Детектор лжи