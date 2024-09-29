2024.09.29 23:39

Правда ли, что житель Японии пошел на пластические операции и даже ампутировал себе ноги, чтобы стать собакой?

 
ru.DELFI.lt
Šuo
Šuo
ФОТО: Shutterstock

„Житель Японии настолько хотел перевоплотиться в собаку, что потратился на пластические операции и прошел ампутацию ног“, – утверждают авторы видеоклипа, появившегося в соцсетях. Мы решили выяснить, все ли в этой истории правда.

Teiginiai

“Японец потратил семь миллионов йен на пластические операции, чтобы стать собакой. Пластические операции продолжались в течение пятнадцати лет. Мужчине пришлось перенести более тысячи процедур. Мужчина настолько хотел перевоплотиться в собаку, что даже согласился на ампутацию ног. Сейчас японец полностью уподобился собакам, питается исключительно собачьим кормом. Хозяином мужчины-собаки является его жена“, – сообщают в видеоролике.

Verdiktas

Японец по имени Токо мечтал стать животным и заказал костюм колли размером с человека. В этот костюм он наряжается несколько раз в месяц. Однако костюм стоил около двух миллионов йен, то есть порядка 14 тыс. долларов, а не семи миллионов йен, как это говорится в видеоролике. Пластических операций Токо себе не делал, ни рук ни ног мужчине не ампутировали, поэтому мы считаем видеоролик ничем иным, как частичной мистификацией.

Melo detektoriaus komentaras

Японец по имени Токо потратил два миллиона иен (порядка четырнадцати тысяч долларов) на костюм колли размером с человека. У Токо есть свой канал в социальной сети YouTube - ознакомиться с ним можно здесь. Прочитать интервью Токо, в котором он рассказывает о своем хобби, можно здесь и здесь.

Скриншот из социальных сетей

Подчеркиваем, что ни в одном из своих интервью Токо не сообщил что прошел ампутацию конечностей и сотни пластических операций: о чем говорит Токо, так это о том, что заказал и купил за сэкономленные средства реалистичный костюм колли. По словам Токо в костюм колли он переодевается несколько раз в месяц, в оставшееся время он ведет обычный образ жизни человека. Токо утверждает, что трудности, связанные с движениями собаки, побудили его задуматься о подражании другим животным.

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