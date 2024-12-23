Правда ли, что в результате санкций Литвы против России, промышленность и экономика Литвы пришли в упадок?

После начала войны в Украине Литва отказалась от импорта газа из России, а запрет на импорт сжиженного природного газа из России ввели в октябре нынешнего 2023 года, после того, как Сейм принял поправки к закону о природном газе. В Литву природный газ поступает благодаря деятельности терминала сжиженного газа в Клайпеде (СПГ), мощности которого зарезервированы до 2033 года (что означает, что как минимум до 2033 года обеспечены поставки газа в Литву – ред.) и газопровода GIPL между Польшей и Литвой, который был построен для соединения прибалтийской газовой инфраструктуры с центральноевропейской. Электричество в Литву поступает через кабель NordBalt из Швеции и соединение LitPol из Польши. Ценового шока в виде оплат за электричество и отопление в Литве, несмотря на незначительный рост цен на электричество и отопление, в этом году нет.Заявление о деиндустриализации Литвы является грубым преувеличением. Промышленность страны адаптировалась к новым условиям, а санкции не вызвали коллапса промышленности. Здесь можно ознакомиться со списком крупных инвестиций в промышленность и инфраструктуру Литвы. Более чем очевидно, что динамика иностранных инвестиций в Литву увеличивается (данные за 2024 год). Так, например, уже в ближайшем будущем в Литве появится завод немецкой компании Рейнметалл (инвестиция порядка 180 миллионов евро позволит создать 150 новых рабочих мест).