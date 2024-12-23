2024.12.23 16:05

Правда ли, что в результате санкций Литвы против России, промышленность и экономика Литвы пришли в упадок?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Bigc Studio | Shutterstock

В социальных сетях появился видеоролик, авторы которого утверждают, что в результате санкций Литвы против России промышленность и экономика Литвы пришла в упадок, произошла деиндустриализация. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле. И вот, что оказалось.

Teiginiai

“Страны Прибалтики столкнулись с серьезными экономическими проблемами из-за ввода новых санкций против Российской Федерации. Латвия отказалась от газа и нефти из России, а это вызвало энергетический кризис и рост цен на коммунальные услуги. Одним из важнейших последствий санкций стала деиндустриализация Прибалтики, поскольку санкции значительно затруднили логистику. Также страны Прибалтики столкнулись с серьезными вызовами, продиктованными отказом от российских энергоносителей. Это привело к энергетическому кризису и вызвало социальное напряжение“, – сообщают авторы видеоролика.

Verdiktas

Видеоролик и текст содержат гиперболизированные и упрощенные утверждения. Деиндустриализация как массовое явление не подтверждается. Рост цен на коммунальные услуги в странах Балтии обусловлен глобальными тенденциями роста цен на энергоносители после вторжения РФ в Украину, а не только отказом от российских ресурсов. Наш вердикт: видеоролик – ничто иное как дезинформация и попытка манипуляции фактами.

Melo detektoriaus komentaras

Рост цен в 2022 году в странах Балтии после отказа от российского газа был обусловлен глобальными тенденциями роста цен на энергоносители после вторжения РФ в Украину, а не только отказом от российских ресурсов. Латвия действительно прекратила импорт российского газа в 2022 году. Альтернативные поставки стали возможны благодаря терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде (Литва), а также через связи с Европейским рынком энергоресурсов. На сегодняшний день, по сообщениям латвийской стороны, запасы природного газа накопленные в хранилище Инчукалне настолько большие, что их более чем хватает для покрытия внутреннего потребления в стране. Благодаря электроэнергии, произведенной в солнечных парках, цена на электроэнергию в Латвии этом году по сравнению с прошлым годом снизилась на 7,5 процентов, а в следующем году добавятся новые мощности.

Скриншот из социальных сетей

После начала войны в Украине Литва отказалась от импорта газа из России, а запрет на импорт сжиженного природного газа из России ввели в октябре нынешнего 2023 года, после того, как Сейм принял поправки к закону о природном газе. В Литву природный газ поступает благодаря деятельности терминала сжиженного газа в Клайпеде (СПГ), мощности которого зарезервированы до 2033 года (что означает, что как минимум до 2033 года обеспечены поставки газа в Литву – ред.) и газопровода GIPL между Польшей и Литвой, который был построен для соединения прибалтийской газовой инфраструктуры с центральноевропейской. Электричество в Литву поступает через кабель NordBalt из Швеции и соединение LitPol из Польши. Ценового шока в виде оплат за электричество и отопление в Литве, несмотря на незначительный рост цен на электричество и отопление, в этом году нет.Заявление о деиндустриализации Литвы является грубым преувеличением. Промышленность страны адаптировалась к новым условиям, а санкции не вызвали коллапса промышленности. Здесь можно ознакомиться со списком крупных инвестиций в промышленность и инфраструктуру Литвы. Более чем очевидно, что динамика иностранных инвестиций в Литву увеличивается (данные за 2024 год). Так, например, уже в ближайшем будущем в Литве появится завод немецкой компании Рейнметалл (инвестиция порядка 180 миллионов евро позволит создать 150 новых рабочих мест).

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