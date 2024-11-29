Правда ли, что в Австралии вывели особый вид чеснока, который побеждает COVID-19?

Teiginiai
Рядом с городом Милдьюра в Австралии обнаружили, что чеснок может остановить Covid-19. Ученые вывели особый сорт чеснока для этой цели. „Глобалисты поголовно вводили в организмы людей неизвестное вещество“, а теперь обнаружили, что чеснок останавливает Covid-19.
Verdiktas
В Австралии действительно проводилось исследование отдельного сорта чеснока, заказанное коммерческой компанией, которая этот чеснок выращивает. Исследовательский институт имени Питера Доэрти заявил, что, согласно лабораторному исследованию, особый сорт чеснока на 99,9% эффективен в предотвращении распространения коронавируса в пищеварительной системе. Однако результаты этого исследования критиковались другими экспертами. Без обширных клинических исследований пока нет других доказательств того, что чеснок помогает от COVID-19. Наш вердикт – частичная правда.
Melo detektoriaus komentaras
В 2023 году действительно появились новости о том, что особый сорт чеснока, выведенный в Австралии якобы способен останавливать COVID-19. Компания „Australian Garlic Producers“ была основана австралийцем греческого происхождения Ником Диамантопулосом. Диамантопулос, бывший химик и генеральный директор компании полагает, что чеснок может помочь иммунной системе в борьбе с простудой и даже с COVID-19.
Его компания попросила Институт инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти (реальный и уважаемый научно-исследовательский институт, расположенный в Мельбурне, Австралия) протестировать различные сорта чеснока компании и их полезные свойства с помощью запатентованного этой же компанией метода экстракции. Институт имени Питера Доэрти заявил, что подтвердил 99,9% эффективность пока еще не названного сорта чеснока для борьбы с COVID-19 и гриппом, заявив, что экстракты этого чеснока обладают способностью останавливать распространение вирусных клеток SARS-CoV-2 и гриппа А в пищеварительной системе.
Репортаж, который опубликовал пользователь Threads, – это настоящий репортаж австралийского ТВ-канала 9news как раз о чесноке компании „Australian Garlic Producers“.
Несмотря на это исследование Института Питера Доэрти, пока еще достаточных оснований утверждать, что чеснок вообще или сорт чеснока данной конкретной компании может полностью победить COVID-19. Это исследование критиковалось австралийскими же экспертами и-за недостаточной доказательности. Так, например, Доцент Адам Данн из Сиднейского университета, комментируя вышеупомянутое исследование, сказал: „Это исследование проводилось in vitro, то есть не на людях в реальном мире, а в пробирках“. Гидеон Мейеровиц-Кац из Университета Вуллонгонга также сказал: „Мы не узнаем, помогает ли этот продукт при COVID-19 или гриппе, пока не проведем клинические испытания на реальных людях, а не в чашках Петри в лаборатории“. С ним согласился доктор Ян Масгрейв из Университета Аделаиды: „В целом, хотя результаты, представленные Институтом Доэрти, интересны, пока не будут проведены клинические испытания, нельзя делать никаких заявлений о влиянии этих экстрактов на профилактику и/или лечение гриппа, не говоря уже о COVID-19“.
В целом, вопрос об эффективности чеснока для защиты и лечения от COVID-19 поднимался с самого начала пандемии, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что хотя чеснок и обладает определенными антимикробными свойствами, им невозможно полноценно защититься или вылечиться от коронавируса.
Источники
Neos Kosmos: Greek Australian King of Garlic declares that ’not all garlic is equal’
Victorian Chamber of Commerce and Industry: World-first recognition for local virus-busting garlic
9news: Tiny farming town uncovers type of garlic that could be used to fight COVID-19
SBS News: Can garlic really cure COVID? Here’s what you need to know
WHO: Can eating garlic help prevent infection with the new coronavirus?