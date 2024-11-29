2024.11.29 19:27

Правда ли, что в Австралии вывели особый вид чеснока, который побеждает COVID-19?

 
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Česnakai
Česnakai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Пользователь Threads опубликовал пост с новостным видео из Австралии, где утверждает, что в Австралии вывели особый вид чеснока, который побеждает COVID-19, в то время как „глобалисты“ заставляли людей вакцинироваться. Объясняем, почему это – лишь частичная правда.

Teiginiai

Рядом с городом Милдьюра в Австралии обнаружили, что чеснок может остановить Covid-19. Ученые вывели особый сорт чеснока для этой цели. „Глобалисты поголовно вводили в организмы людей неизвестное вещество“, а теперь обнаружили, что чеснок останавливает Covid-19.

Verdiktas

В Австралии действительно проводилось исследование отдельного сорта чеснока, заказанное коммерческой компанией, которая этот чеснок выращивает. Исследовательский институт имени Питера Доэрти заявил, что, согласно лабораторному исследованию, особый сорт чеснока на 99,9% эффективен в предотвращении распространения коронавируса в пищеварительной системе. Однако результаты этого исследования критиковались другими экспертами. Без обширных клинических исследований пока нет других доказательств того, что чеснок помогает от COVID-19. Наш вердикт – частичная правда.

Melo detektoriaus komentaras

В 2023 году действительно появились новости о том, что особый сорт чеснока, выведенный в Австралии якобы способен останавливать COVID-19. Компания „Australian Garlic Producers“ была основана австралийцем греческого происхождения Ником Диамантопулосом. Диамантопулос, бывший химик и генеральный директор компании полагает, что чеснок может помочь иммунной системе в борьбе с простудой и даже с COVID-19.

Его компания попросила Институт инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти (реальный и уважаемый научно-исследовательский институт, расположенный в Мельбурне, Австралия) протестировать различные сорта чеснока компании и их полезные свойства с помощью запатентованного этой же компанией метода экстракции. Институт имени Питера Доэрти заявил, что подтвердил 99,9% эффективность пока еще не названного сорта чеснока для борьбы с COVID-19 и гриппом, заявив, что экстракты этого чеснока обладают способностью останавливать распространение вирусных клеток SARS-CoV-2 и гриппа А в пищеварительной системе.

Репортаж, который опубликовал пользователь Threads, – это настоящий репортаж австралийского ТВ-канала 9news как раз о чесноке компании „Australian Garlic Producers“.

Скриншот из социальных сетей

Несмотря на это исследование Института Питера Доэрти, пока еще достаточных оснований утверждать, что чеснок вообще или сорт чеснока данной конкретной компании может полностью победить COVID-19. Это исследование критиковалось австралийскими же экспертами и-за недостаточной доказательности. Так, например, Доцент Адам Данн из Сиднейского университета, комментируя вышеупомянутое исследование, сказал: „Это исследование проводилось in vitro, то есть не на людях в реальном мире, а в пробирках“. Гидеон Мейеровиц-Кац из Университета Вуллонгонга также сказал: „Мы не узнаем, помогает ли этот продукт при COVID-19 или гриппе, пока не проведем клинические испытания на реальных людях, а не в чашках Петри в лаборатории“. С ним согласился доктор Ян Масгрейв из Университета Аделаиды: „В целом, хотя результаты, представленные Институтом Доэрти, интересны, пока не будут проведены клинические испытания, нельзя делать никаких заявлений о влиянии этих экстрактов на профилактику и/или лечение гриппа, не говоря уже о COVID-19“.

В целом, вопрос об эффективности чеснока для защиты и лечения от COVID-19 поднимался с самого начала пандемии, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что хотя чеснок и обладает определенными антимикробными свойствами, им невозможно полноценно защититься или вылечиться от коронавируса.

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