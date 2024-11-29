Правда ли, что в Австралии вывели особый вид чеснока, который побеждает COVID-19?

Несмотря на это исследование Института Питера Доэрти, пока еще достаточных оснований утверждать, что чеснок вообще или сорт чеснока данной конкретной компании может полностью победить COVID-19. Это исследование критиковалось австралийскими же экспертами и-за недостаточной доказательности. Так, например, Доцент Адам Данн из Сиднейского университета, комментируя вышеупомянутое исследование, сказал: „Это исследование проводилось in vitro, то есть не на людях в реальном мире, а в пробирках“. Гидеон Мейеровиц-Кац из Университета Вуллонгонга также сказал: „Мы не узнаем, помогает ли этот продукт при COVID-19 или гриппе, пока не проведем клинические испытания на реальных людях, а не в чашках Петри в лаборатории“. С ним согласился доктор Ян Масгрейв из Университета Аделаиды: „В целом, хотя результаты, представленные Институтом Доэрти, интересны, пока не будут проведены клинические испытания, нельзя делать никаких заявлений о влиянии этих экстрактов на профилактику и/или лечение гриппа, не говоря уже о COVID-19“.