Правда ли, что соя оказывает негативное влияние на уровень тестостерона у мужчин?

Teiginiai
Соя оказывает негативное влияние на уровень тестостерона у мужчин, длительное потребление соевых продуктов может привести к феминизации мужчин. Исследования, которые это доказывают – замалчиваются и практически недоступны для широкой общественности.
Verdiktas
Фитоэстрогены - это соединения растительного происхождения, по химической структуре схожие с эстрогеном, гормоном, который присутствует в организме каждого человека и важен для здоровья. Большинство продуктов питания содержат лишь небольшое количество фитоэстрогенов и вряд ли вызовут какие-либо положительные или отрицательные последствия для здоровья, если человек потребляет их в умеренных количествах. Для людей с низким уровнем эстрогена добавление в рацион большего количества источников фитоэстрогенов может уменьшить симптомы или риск развития остеопороза. Убедительных научных доказательств того, что соя вызывает снижение тестостерона у мужчин или приводит к феминизации – нет. Исследователи проверяли этот вопрос много раз и пришли к выводу, что соевые продукты можно безопасно включать в рацион без опасений для мужского здоровья. Умеренное потребление сои безопасно для мужских гормонов. Наш вердикт – неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Соя – это растение, которое часто используется в питании. Она богата белком и содержит вещества под названием фитоэстрогены (растительные соединения, схожие по структуре с женским гормоном эстрогеном). Именно из-за фитоэстрогенов люди иногда беспокоятся, что соя может снизить уровень мужского гормона — тестостерона и в итоге привести к тому, что потребляющие сою (либо продукты из сои) мужчины станут более женоподобными.
Чтобы фитоэстрогены могли повлиять на здоровье, нужно получать как минимум по 40—70 мг изофлавонов каждый день в течение как минимум нескольких месяцев. Однако людям, которые придерживаются традиционной западной диеты, не так просто выполнить это условие. В 100 г свежих соевых бобов в среднем содержится 155 мг изофлавонов. Как и антинутриенты, эти вещества растворяются в воде, поэтому после замачивания их количество в сое уменьшается. А еще они разрушаются при нагревании и ферментации. Поэтому в 100 г супа мисо, соевого мяса и соевого молока содержится всего 41, 34 и 11 мг изофлавонов соответственно. В среднем по 50 мг изофлавонов в день в течение жизни получают только жители азиатских стран и те люди европейского происхождения, кто очень любит блюда из сои и ест не меньше двух порций в день. На долю среднестатистического европейца и американца, которые употребляют сою относительно редко, приходится не больше 2 мг изофлавонов в день. В таких количествах фитоэстрогены на здоровье точно не повлияют. Ученые в работе опубликованной в Science Direct в 2021 году, рассмотрели утверждение о том, что соя снижает тестостерон и составили метаанализ на основе нескольких исследований. Они выяснили, что соя действительно содержит фитоэстроген, который может связываться с рецепторами эстрогена. Однако они же и обнаружили, что соя безвредна и не влияет на уровень эстрогена или тестостерона у мужчин.
Группа ученых в исследовании опубликованном в 2008 году, пришла к выводам, что существует обратная связь между потреблением соевых продуктов и концентрацией спермы, но ученые подчеркивают, что большинство мужчин принимавших участие в исследовании имело избыточный вес или ожирение. А, это именно те факторы которые могли оказать определенное влияние на концентрацию спермы.
Уже в исследовании 2021 года с участием 147 младенцев сравнивалось действие соевых смесей, смесей на основе коровьего молока и грудного вскармливания. В возрасте от рождения до 28 недель различий в уровне тестостерона между группами не было. Однако у группы, получавшей соевую смесь, наблюдался более быстрый рост длины пениса и более медленный рост расстояния между анусом и гениталиями по сравнению с группой, находившейся на грудном вскармливании. Это может свидетельствовать о том, что соя оказывает определенное влияние на половое развитие, однако авторы не заметили никаких вредных последствий. Кроме того, не было выявлено различий между соевой смесью и смесью на основе коровьего молока.
Источники
Концентрация репродуктивных гормонов и сопутствующие анатомические реакции: Влияет ли соевая формула на минипубертат у мальчиков?
Ни потребление сои, ни изофлавонов не влияет на мужские репродуктивные гормоны: расширенный и обновленный метаанализ клинических исследований