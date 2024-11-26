Правда ли, что Rail Baltica – символ зависимости стран Балтии от Брюсселя?

Говоря о стоимости проекта, видео подчеркивает ее рост как нечто катастрофическое, но не анализируются причины: инфляция, пересмотр технических требований и изменение рыночных условий. Рост стоимости крупных инфраструктурных проектов — обычное явление, особенно при длительном периоде реализации. Кроме того, данные цифры являются открытыми и являются частью диалога между Брюсселем и балтийскими столицами. Сюда же относится и тезис о возможном переходе на одноколейный железнодорожный путь и возможный обход некоторых населенных пунктов. Видео преподносит это как доказательство провала, хотя на самом деле такие решения — стандартная практика оптимизации затрат. Они не обязательно означают, что проект станет неэффективным, а лишь показывают адаптацию под текущие условия. Кроме того, как подчеркивают в правительстве Латвии, европейское финансирование сосредоточено на основной линии Rail Baltica, но станции, не находящиеся на ней, могут достраиваться с частной поддержкой и перераспределением других фондов ЕС.