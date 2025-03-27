Правда ли, что рафинированное подсолнечное масло содержит ядовитые вещества и поэтому непригодно для использования?

Teiginiai
1) Рафинированные растительные масла получают методом экстракции с помощью химического растворителя гексан для того, чтобы выход продукта был 80% вместо около 50% (обычный способ – сыродавление). Гексан является ядом, приводит к онкологии, служит сырьем для производства молочного шоколада, майонеза и других ядовитых продуктов из супермаркета, а реклама вешает лапшу, что оно очищенное и без холестерина!
2) В процессе рафинирования в масле появляются трансжиры. Трансжиры — это масло низкого сорта, разбитое водородом, по молекулярной структуре не отличается от пластика. Эту гадость кладут почти во всё, чтобы сэкономить и продлить срок хранения. Такое масло „зашлаковывает“ организм и является сильнейшим канцерогеном. Трансжиры накапливаются в организме и провоцируют рост раковых клеток.
Verdiktas
Видеоролик содержит преувеличения и неточности. Гексан в остаточных количествах безопасен, а трансжиры в продуктах в странах Европейского Союза встречаются все реже и реже. Риски использования рафинированного масле для приготовления продуктов связаны с неправильным использованием масел (пережарка) или устаревшими технологиями. На данный момент продукты с высоким содержанием трансжиров запрещены на территории стран Европейского Союза, на европейский рынок допускаются только те продукты питания (в том числе и масла), в которых содержание трансжиров не превышает двух грамм на сто граммов жира. Также Европейский Союз установил максимальный остаточный предел в размере 1 мг/кг. Хотя остатки гексана в растительных маслах безопасны, в ЕС идут активные разработки и поиски вещества, которое сможет заменить гексан, одним из таких веществ является 2-метилоксолан.
Melo detektoriaus komentaras
Рафинированные масла: сами по себе они не являются канцерогенными. Потенциальные риски связаны с пережаркой (в таком случае могут образоваться альдегиды – ред.) или нарушением норм производства. Гексан (химический растворитель – ред.) используется для экстракции масел из семян. Подробнее прочитать о том, каким образом гексан используется во время процесса экстракции масел, можно здесь и здесь. Факт: после экстракции гексан удаляется. Остаточные количества строго регулируются. С исследованиями ученых по вопросу гексана можно ознакомиться например здесь. Гексан не классифицируется как канцероген. Его основная опасность – токсичность при вдыхании в промышленных условиях. Однако в ЕС идут активные поиски вещества которое сможет заменить гексан, одним из таких веществ является 2-метилоксолан.Гексан не содержится в готовых продуктах (шоколад, майонез). Он применяется только на этапе экстракции масел, которые затем очищаются.
Трансжиры в рафинированных маслах: трансжиры промышленного производства можно было найти в маргарине, растительном комбижире, масле, жареной пище и выпечке, в частности в крекерах, печенье и пирогах. Промышленно производимые трансжиры могут содержаться во многих жареных и выпечных изделиях, предлагаемых на улице и ресторанах (в ЕС использования продуктов в состав которых входят трансжиры – жестко ограничено). Натуральные трансжиры можно обнаружить в мясомолочной продукции, получаемой от жвачных животных (таких как коровы, овцы, козы). Как промышленно производимые, так и природные трансжиры одинаково вредны. Трансжиры промышленного производства получают в ходе промышленного процесса, при котором к молекулам растительного масла присоединяется водород, превращая жидкость в твердое вещество, в результате чего получается частично гидрогенизированное масло (ЧГМ). Содержание трансжиров в ЧГМ в среднем составляет 25–45%.
У исследователей нет убедительных доказательств того, что трансжиры связаны с повышенным риском (тем не менее такие исследования ведутся, с их результатами можно ознакомиться здесь, здесь и здесь). Но стоит понимать, что трансжиры почти всегда присутствуют в высококалорийной, жирной выпечке и других продуктах, которые могут вызывать набор веса. А вот уже избыточный вес и ожирение в настоящее время являются причиной онкологических заболеваний.
В Европейском Союзе и в Литве в частности использование трансжиров жестко регламентируется: „Содержание трансжиров, за исключением трансжиров, естественным образом встречающихся в жирах животного происхождения, в пищевых продуктах, предназначенных для конечного потребителя, и пищевых продуктах, предназначенных для поставок в розничную торговлю, не должно превышать 2 граммов на 100 граммов жира“. Стоит отметить, что трансжиры – это жиры с измененной структурой двойных связей, а пластики – синтетические полимеры. Общего в их молекулах нет, поэтому сравнение трансжиров и пластика является полностью некорректным.
О том, какого прогресса добились страны и ряд мировых компаний по производству продуктов питания и напитков в деле исключения трансжирных кислот промышленного производства из мирового продовольственного снабжения, можно прочитать здесь. В частности, ВОЗ выдала свои первые сертификаты, подтверждающие прогресс в устранении промышленно производимых трансжирных кислот, пяти странам: Дания, Литва, Польша, Саудовская Аравия и Таиланд продемонстрировали, что у них есть эффективная политика по устранению промышленно производимых трансжирных кислот (iTFA), подкрепленная адекватными системами мониторинга и обеспечения соблюдения. О том, какая политика и в каких странах действует по отношению к продуктам из трансжиров, можно здесь.
Источники
Европейская Комиссия – ограничения на использование трансжиров
Прогресс отдельных международных компаний по производству продуктов питания и напитков в деле исключения трансжирных кислот промышленного производства из мирового продовольственного снабжения
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На пути к замене гексана в качестве экстракционного растворителя пищевых продуктов и ингредиентов без сожалений
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