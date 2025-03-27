Правда ли, что рафинированное подсолнечное масло содержит ядовитые вещества и поэтому непригодно для использования?

Рафинированные масла: сами по себе они не являются канцерогенными. Потенциальные риски связаны с пережаркой (в таком случае могут образоваться альдегиды – ред.) или нарушением норм производства. Гексан (химический растворитель – ред.) используется для экстракции масел из семян. Подробнее прочитать о том, каким образом гексан используется во время процесса экстракции масел, можно здесь и здесь. Факт: после экстракции гексан удаляется. Остаточные количества строго регулируются. С исследованиями ученых по вопросу гексана можно ознакомиться например здесь. Гексан не классифицируется как канцероген. Его основная опасность – токсичность при вдыхании в промышленных условиях. Однако в ЕС идут активные поиски вещества которое сможет заменить гексан, одним из таких веществ является 2-метилоксолан.Гексан не содержится в готовых продуктах (шоколад, майонез). Он применяется только на этапе экстракции масел, которые затем очищаются.