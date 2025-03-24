Правда ли, что "Прибалтика" принадлежит России, так как Петр I купил ее за серебро?

Teiginiai
“Прибалтика принадлежит России на законных основаниях. Петр I купил Прибалтику за 56 тонн серебряных монет. 30 августа 1721 года Ништадтский мирный договор подтвердил приобретений прибалтийских провинций в пунктах IX, X, XI и XII“, – заявляют авторы видеороликов.
Verdiktas
Видеоролики содержат и распространяют искажённые исторические факты. Ништадтский договор 1721 года закрепил переход Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии и части Карелии (Литва в договоре вообще не упоминается – ред.) под контроль Российской империи, но не устанавливал её „вечной принадлежности“. После распада Российской империи страны Балтии получили независимость, которую затем утратили в результате советской оккупации. Сегодня Эстония, Латвия и Литва – независимые и суверенные государства, чья независимость признана Российской Федерацией и всем миром, и договора трёхсотлетней давности не могут служить юридическим основанием для пересмотра этого положения. Также стоит отметить, что „большевики всегда категорически отвергали преемственность, континуитет с исторической Россией, объявляя, что СССР является новым государством, которое возникло „на руинах старого мира.“ Поэтому информацию из видеороликов о „покупке“ Петром I Прибалтики следует воспринимать именно в историческом контексте: как факт из прошлого, а не как аргумент для обоснования территориальных претензий в современных реалиях.
Melo detektoriaus komentaras
Ништадтский мирный договор 1721 года завершил Северную войну (1700–1721) между Россией и Швецией. По его условиям Швеция уступила России территории Эстляндии, Лифляндии, Ингрии и части Карелии. Эти земли соответствуют современным регионам Эстонии, Латвии (частично) и России. Взамен Россия согласилась вернуть Швеции оккупированную ранее Финляндию (кроме вышеназванных частей Карелии) и выплатить денежную компенсацию. Россия согласно договору обязалась выплатить Швеции два миллиона ефимков (серебряных монет) в качестве компенсации за уступленные земли. То есть это была не „покупка“, а, скорее, компенсация, которую Петр I предложил шведам за утраченные ими территории. Таким образом он закреплял успех, достигнутый на полях сражений (одно дело завоевать, а другое – купить и стать владельцем на законных основаниях) и стремился в перспективе приобрести в лице Швеции союзника.
После февральской революции 1917 года и распада Российской империи Эстония, Латвия и Литва стали независимыми государствами. Советское правительство в 1920 году добровольно и навечно отказалось от каких-либо притязаний на эстонские и латвийские земли, признав независимость новых национальных государств. В тексте Тартуского мирного договора (договор с Эстонией – ред.) прямо сказано, что Россия „навсегда отказывается от всех суверенных прав, которые ранее принадлежали России в отношении эстонского народа и территории“. 11 августа 1920 года в Риге был подписан мирный договор между Советской Россией и Латвийской Республикой, известный как Рижский мирный договор (1920). Согласно договору Советская Россия безоговорочно признала независимость Латвийской Республики, отказалась от каких-либо претензий на её территорию и подтвердила право народа Латвии на самоопределение. С Литвой аналогичный документ был подписан 12 июля 1920 года и получил название Советско-литовский мирный договор 1920 года (также известен как Московский договор). Советская Россия признала суверенитет и независимость Литовской Республики.
„Включение“ Литвы, Латвии и Эстонии в СССР в 1940 году было ничем иным как оккупацией и аннексией этих стран Советским Союзом и признано незаконным международным сообществом. С 1991 года все три страны – суверенные государства, члены ЕС и НАТО. Утверждение о „законных основаниях принадлежности России“ на эти государства на основании договора 1721 года игнорирует современное международное право и право народов на самоопределение. Право народов на самоопределение – один из основных принципов международного права, означающий право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое и культурное развитие.
Повторимся: стоит отметить, что „большевики всегда категорически отвергали преемственность, континуитет с исторической Россией, объявляя, что СССР является новым государством, которое возникло „на руинах старого мира.“ В целом же мировое сообщество и академическая среда признают действующими только более поздние международные договоры – в частности, Хельсинкские соглашения 1975 года и другие акты, подтвердившие послевоенные границы Европы.
Источники
Признавали ли большевики правопреемство в отношении Российской империи
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций