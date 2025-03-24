Видеоролики содержат и распространяют искажённые исторические факты. Ништадтский договор 1721 года закрепил переход Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии и части Карелии (Литва в договоре вообще не упоминается – ред.) под контроль Российской империи, но не устанавливал её „вечной принадлежности“. После распада Российской империи страны Балтии получили независимость, которую затем утратили в результате советской оккупации. Сегодня Эстония, Латвия и Литва – независимые и суверенные государства, чья независимость признана Российской Федерацией и всем миром, и договора трёхсотлетней давности не могут служить юридическим основанием для пересмотра этого положения. Также стоит отметить, что „большевики всегда категорически отвергали преемственность, континуитет с исторической Россией, объявляя, что СССР является новым государством, которое возникло „на руинах старого мира.“ Поэтому информацию из видеороликов о „покупке“ Петром I Прибалтики следует воспринимать именно в историческом контексте: как факт из прошлого, а не как аргумент для обоснования территориальных претензий в современных реалиях.