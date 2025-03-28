Правда ли, что поцелуи с питомцем перепрограммируют гены человека, укрепляют иммунитет и даже замедляю старение?

Собаки являются переносчиками инфекции кампилобактериоза, у большинства собак симптомов – нет. E-coli, которая может привести к диарее, рвоте и обезвоживанию, также может передаваться от собак. Собаки также могут передавать грибковые инфекции кожи, включая стригущий лишай, детям и взрослым, хотя это происходит не через слюну. Вместо этого он распространяется, когда кто-то касается поверхности, которая была в контакте с инфекцией. Собачьи питомцы также могут передавать неприятных паразитов, таких как аскариды. Вирусы также могут передаваться от собак, через их слюну или фекалии. В слюне собак могут быть бактерии устойчивые к противомикробным препаратам.