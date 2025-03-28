Правда ли, что поцелуи с питомцем перепрограммируют гены человека, укрепляют иммунитет и даже замедляю старение?

Teiginiai
“Ученые доказали собачьи поцелуи могут изменить ДНК человека. Поцелуи с питомцем перепрограммируют гены человека, укрепляют иммунитет и даже замедляют старение. Собачья слюна содержит соединения, которые запускают обновление клеток и уменьшают окислительный стресс главную причину старения“, - утверждают в видеоролике.
Verdiktas
На данный момент нет научных доказательств, что поцелуи собак могут перепрограммировать гены человека или менять ДНК человека. Также не подтверждено, что собачья слюна содержит вещества, которые обновляют клетки человека или снижают окислительный стресс у людей. Однако существуют исследования, которые доказывают, что поглаживание собак снижает уровень гормона стресса кортизола и повышает уровень окситоцина, что косвенно может способствовать укреплению иммунитета. Также снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте происходит медленнее у владельцев домашних животных, особенно у тех, кто регулярно выгуливает собак. Нужно понимать, что слюна собак может содержать бактерии, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом, поэтому в контактах с домашними питомцами нужно придерживаться правил гигиены. Наш вердикт – частичная правда.
Melo detektoriaus komentaras
Позитивное влияние собак на здоровье связано скорее с снижением стресса, физической активностью, которую поддерживают владельцы собак и социальной поддержкой, а не с биохимией слюны. Контакт с домашними животными, включая поцелуи, может повлиять на микробиом человека (то есть состав бактерий, живущих в кишечнике, на коже и т. д.). Есть исследования, что дети, растущие с собаками, могут иметь более разнообразный микробиом, что иногда связано с лучшим иммунитетом. Положительное влияние собак на здоровье человека связано с комплексом психологических, социальных и физиологических факторов, а не с прямым биохимическим воздействием собачьей слюны на организм человека.
Уровень гормона стресса кортизола падает у людей всего за 5-20 минут, проведенных с собаками – свидетельствуют исследования. Снижение уровня стресса косвенно способствует улучшению работы иммунной системы, так как хронический стресс может подавлять иммунитет. Контакт с собаками способствует повышению уровня окситоцина, гормона, связанного с хорошим самочувствием. Это может положительно влиять на иммунитет и состояние нервной системы. Владение собакой связано с улучшением здоровья сердца и увеличением физической активности. Регулярная физическая активность, связанная с выгулом собак, способствует укреплению иммунной системы.
В контактах с домашними питомцами нужно придерживаться правил гигиены
Собаки являются переносчиками инфекции кампилобактериоза, у большинства собак симптомов – нет. E-coli, которая может привести к диарее, рвоте и обезвоживанию, также может передаваться от собак. Собаки также могут передавать грибковые инфекции кожи, включая стригущий лишай, детям и взрослым, хотя это происходит не через слюну. Вместо этого он распространяется, когда кто-то касается поверхности, которая была в контакте с инфекцией. Собачьи питомцы также могут передавать неприятных паразитов, таких как аскариды. Вирусы также могут передаваться от собак, через их слюну или фекалии. В слюне собак могут быть бактерии устойчивые к противомикробным препаратам.
Тесный контакт людей с домашними животными является благоприятной средой для распространения бактериальных инфекций, свидетельствуют исследования 2016 года. Исследование 2012 года, проведенное в Финляндии, показывает, что норовирусы являются одной из ведущих причин диарейных заболеваний среди людей всех возрастных групп и что они могут выживать у собак и передаваться людям. Нам бы хотелось подчеркнуть что в контактах с домашними питомцами нужно придерживаться правил гигиены.
Поцелуи с домашними питомцами ДНК человека поменять не могут
Существуют механизмы эпигенетики – это когда условия окружающей среды (включая питание, стресс, образ жизни) могут временно включать или выключать гены, не изменяя при этом саму ДНК. Но собачьи поцелуи в этот список не входят, и нет данных, что они вызывают такую реакцию. Некоторые вещества действительно помогают бороться с окислительным стрессом, который связан со старением. Но в слюне собак нет научно подтверждённых антиоксидантов, способных влиять на человека таким образом. Нам хотелось бы подчеркнуть, что современная наука рассматривает старение как многофакторный процесс, включающий не только окислительный стресс, но и другие механизмы: укорочение теломер, эпигенетические изменения, нарушения аутофагии, митохондриальную дисфункцию и др. Называть окислительный стресс „главной причиной старения“ – это упрощение сложного биологического процесса.
Источники
Содержание домашних животных и микробное разнообразие микробиоты кишечника человека
Почему стоит критически подходить к поцелуям с домашними питомцами
Собачья слюна как возможный источник генов устойчивости к противомикробным препаратам
Чем можно заразиться от собаки: руководство, чтобы оставаться здоровым
Влияние домашних собак на воспринимаемый детьми стресс и реакцию кортизола на стресс