Правда ли, что по коду на наклейках прикрепленных к фруктам и овощам можно узнать, были ли они генетически модифицированы?

Teiginiai

1. Если на наклейках 4-значный код, который начинается номерами 3 или 4, то это означает, что продует был выращен по принципу интенсивного сельского хозяйства — это также подразумевает использование удобрений и пестицидов.

2. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 9, это означает, что продукт был выращен традиционным способом, как это делали в течение тысяч лет. Сейчас такой способ называют органическим, другими словами, без применения пестицидов и удобрений.

3. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 8, то это означает, что продукт является генетически модифицированным или широко известный как ГМО.

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