Правда ли, что по коду на наклейках прикрепленных к фруктам и овощам можно узнать, были ли они генетически модифицированы?

Teiginiai
1. Если на наклейках 4-значный код, который начинается номерами 3 или 4, то это означает, что продует был выращен по принципу интенсивного сельского хозяйства — это также подразумевает использование удобрений и пестицидов.
2. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 9, это означает, что продукт был выращен традиционным способом, как это делали в течение тысяч лет. Сейчас такой способ называют органическим, другими словами, без применения пестицидов и удобрений.
3. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 8, то это означает, что продукт является генетически модифицированным или широко известный как ГМО.
Verdiktas
На наклейках указывается префикс кода для органических фруктов и овощей, однако вопреки тому, что утверждают авторы видеоролика, неорганические и генномодифицированные продукты никакого специального кода не имеют. Нам бы хотелось обратить внимание читателей, что законодательство ЕС требует, чтобы все ГМ продукты питания можно было проследить до их происхождения, и чтобы все продукты питания с содержанием ГМ более 0,9% были маркированы. Согласно европейскому законодательству упаковка или предварительно упакованные продукты, содержащие ГМО, должны иметь маркировку: „Этот продукт содержит генетически модифицированные организмы [или названия организмов]“. Наш вердикт – в видеоклипе и описании к нему присутствует манипуляция фактами, и сообщается читателям и зрителям лишь полуправда.
Melo detektoriaus komentaras
Коды, которыми маркируются наклейки на фруктах и овощах, называются Price Look-Up или PLU. Их используют для классификации товаров, обновления запасов и упрощения процесса оформления заказов. Код на этикетке на бананах в видеоролике соответствует системе ссылок на фрукты и овощи, целью которой является, в частности, указание соответствующей цены при оформлении заказа. Согласно веб-сайту Международной федерации стандартов продукции (IFPS), коды присваиваются случайным образом различным фруктам и овощам серий 3000, 4000, 83000 и 84000. Четырехзначная серия обозначает фрукты и овощи, выращенные традиционными методами (это означает, что для ее выращивания использовались пестициды и удобрения – ред.).
Пятизначный код, начинающийся с 9, действительно обозначает продукты органического сельского хозяйства. Такие продукты выращиваются без использования синтетических пестицидов, химических удобрений или генно-модифицированных организмов (ГМО). Однако утверждение, что это „традиционный способ, как это делали в течение тысяч лет“, вводит в заблуждение. Современное органическое сельское хозяйство использует многие научные достижения, например, биопестициды, которые не существовали в древности.
Код, начинающийся с 8, действительно изначально предназначался для обозначения генно-модифицированных продуктов (ГМО). Однако на практике он практически не использовался в этих целях. В конечном счете IFPS приняла решение, что „8“ как ведущая цифра будет использоваться в дальнейшем для расширения количества номеров, доступных для назначения по мере появления на рынке новых товаров. Поэтому заявление что любой продукт с кодом, начинающимся с 8, обязательно является генетически модифицированным продуктом, не соответствует действительности.
В заключение нам бы еще раз хотелось обратить внимание читателей, что законодательство ЕС требует, чтобы все ГМ продукты питания можно было проследить до их происхождения, а также все продукты питания с содержанием ГМ более 0,9% были маркированы. Согласно европейскому законодательству упаковка или предварительно упакованные продукты, содержащие ГМО, должны иметь маркировку: „Этот продукт содержит генетически модифицированные организмы [или названия организмов]“.
Источники
Для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и экологической устойчивости необходимо более эффективное использование удобрений
Биопестициды – что это такое (информация на русском языке / информация на английском языке)
Европейский Союз: генетически модифицированные организмы - прослеживаемость и маркировка