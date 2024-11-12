Правда ли, что низкий уровень холестерина может привести к проблемам с нервной системой и сердцем?

Авторы видеоклипа сообщают буквально следующее „Нам говорят, что низкий уровень холестерина полезен, но в некоторых странах нормой считается уровень холестерина до 300 мг/дл. Врачи часто назначают статины и низкожировую диету, если уровень холестерина около 200, что может привести к проблемам с нервной системой и сердцем, поскольку организму нужен жир, особенно для мозга“. В тексте также говорится, что в воспалениях и сердечных болезнях виноваты углеводы, переработанные продукты и рафинированные растительные масла, а не такие продукты, как масло и яйца.