Правда ли, что низкий уровень холестерина может привести к проблемам с нервной системой и сердцем?

Teiginiai
Авторы видеоклипа сообщают буквально следующее „Нам говорят, что низкий уровень холестерина полезен, но в некоторых странах нормой считается уровень холестерина до 300 мг/дл. Врачи часто назначают статины и низкожировую диету, если уровень холестерина около 200, что может привести к проблемам с нервной системой и сердцем, поскольку организму нужен жир, особенно для мозга“. В тексте также говорится, что в воспалениях и сердечных болезнях виноваты углеводы, переработанные продукты и рафинированные растительные масла, а не такие продукты, как масло и яйца.
Verdiktas
Видеоролик содержит значительные искажения и преувеличения, особенно в тех аспектах, которые затрагивают нормы холестерина и влияния насыщенных жиров на организм человека. Научные исследования доказывают, что диета, в которой сочетается баланс полезных жиров с низким содержанием насыщенных жиров, может помочь добиться снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наш вердикт: видеоролик является отчасти манипулятивным и вводит зрителей и читателей в заблуждение.
Melo detektoriaus komentaras
В видеоролике говорится о том, что в ряде стран нормальный уровень общего холестерина составляет до 300 мг/дл (6,5 – 8 ммоль/л), что значительно выше общепринятых рекомендаций (согласно данным международных медицинских организаций, таких, как Американская кардиологическая ассоциация (AHA) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), нормальным уровнем общего холестерина в крови считается 125–200 мг/дл). Уровень выше 240 мг/дл обычно оценивается, как высокий, и связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Статины назначаются только после комплексной оценки здоровья пациента, и решение об их назначении обычно включает анализ нескольких факторов, таких, как семейный анамнез, наличие других заболеваний и общий риск сердечно-сосудистых осложнений. Применение статинов и рекомендации по питанию в случае повышенного холестерина доказали свою эффективность в снижении риска осложнений.
Есть мнение, что диеты с низким содержанием жиров могут приводить к проблемам, таким, как недостаток определенных жирорастворимых витаминов. Тем не менее, современные рекомендации включают сбалансированное потребление жиров, где акцент делается на „здоровые жиры“, например, омега-3 и мононенасыщенные жиры. Замена насыщенных жиров растительными маслами с ненасыщенными жирами связана с улучшением состояния сердечно-сосудистой системы.
Мозгу действительно нужны жиры, в частности омега-3 кислоты, которые поддерживают здоровье нервной системы. Однако чрезмерное потребление насыщенных жиров (таких, как в сливочном масле) может привести к повышенному уровню „плохого“ холестерина (ЛПНП), что, в свою очередь, связано с увеличением сердечно-сосудистого риска.
С правдой в видеоклипе совпадает то, что избыток переработанных продуктов и рафинированных углеводов может способствовать воспалительным процессам в организме. Это соответствует современным рекомендациям, которые подчеркивают важность минимизации потребления сахара и переработанных продуктов для улучшения здоровья сердца и профилактики хронических заболеваний
Источники
Американская кардиологическая ассоциация: что означает ваш уровень холестерина
Изменение мирового эпицентра неоптимального уровня холестерина
Mayo Clinic: статины – подходят ли вам эти препараты для снижения уровня холестерина?
Здоровый подход к диетическим жирам: понимание науки и принятие мер по уменьшению путаницы у потребителей