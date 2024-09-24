Невозможно утверждать, что некие „глобалисты“ контролируют все государственные СМИ и управляют через них негативным восприятием России в мире. В мире насчитываются тысячи различных СМИ, среди которых есть государственные и общественные (примеры таких СМИ можно посмотреть здесь и здесь ) и частные. Эти СМИ продвигают различные точки зрения без следа единого влияния „глобалистов“. Более того, не во всех странах есть „государственные медиа“ в обычном понимании этого слова – например в США нет государственных СМИ на федеральном уровне – только на уровне отдельных штатов.