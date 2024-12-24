Правда ли, что „фармакологические компании разрабатывают лекарства только для снятия симптомов, но не для лечения“?

Teiginiai
“Фармакологические компании не смущаются говорить следующее: „учтите, мы разрабатываем лекарства только для снятия симптомов, мы не лечим“. Так что это просто бизнес, позволяющий продавать человеку препарат снова и снова. Но если закончатся симптомы, что делать дальше, чтобы продолжать продавать препараты. Следующий уровень маркетинга – это изобретение болезней. Если больше нет симптомов и закончилась клиентура для продаж, остается выдумывать болезни. С психиатрическими препаратами вы можете изобретать заболевания бесконечно“, – сообщают в видеоролике.
Verdiktas
Хотя существуют сомнения относительно маркетинговых стратегий некоторых фармацевтических компаний, утверждение о том, что они открыто заявляют о разработке препаратов только для снятия симптомов и занимаются „изобретением“ болезней, является, как минимум, спорным и требует дополнительных доказательств. Важно критически оценивать подобные заявления и опираться на проверенные источники информации. Наш вердикт – манипуляция и частичная неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Основная задача многих препаратов действительно состоит в снятии или управлении симптомами хронических и острых заболеваний (например, обезболивающие, антигипертензивные препараты, антидепрессанты). Однако это не значит, что фармакологические компании не разрабатывают препараты для излечения (антибиотики, антивирусные средства, вакцины) и намеренно саботируют поиск излечивающих препаратов. Многие исследования направлены на излечение заболеваний (например, лечение рака, гепатита С и др.). Поэтому утверждения, что фармацевтические компании занимаются разработкой лекарственных препаратов в целях обогащения – все-таки ошибочно и перекликается с конспирологической теорией о так называемом заговоре крупных фармацевтических компаний – „Биг Фарма“. Тем не менее о проблемах, связанных со злоупотреблением крупными фармацевтическими компаниями своим положением на рынке, хорошо известно и поэтому организации, которые несут ответственность за регуляцию фармацевтического рынка, пытаются контролировать процессы, которые происходят на рынке. Обо всем этом можно прочитать здесь и здесь.
Такой термин как „изобретение болезней“ или (Disease Mongering – анг. яз.) действительно существует и описывает практику преувеличения тяжести или распространенности состояний, чтобы увеличить продажи препаратов. Однако утверждение об „изобретении болезней“ чересчур категорично. Медицинские диагнозы проходят через строгие научные и клинические исследования перед включением в международные классификации болезней (например, МКБ ВОЗ или DSM Американской психиатрической ассоциации).
Источники
Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-5-TR)
Продажа болезней: фармацевтическая промышленность и торговля болезнями
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