Правда ли, что „фармакологические компании разрабатывают лекарства только для снятия симптомов, но не для лечения“?

Основная задача многих препаратов действительно состоит в снятии или управлении симптомами хронических и острых заболеваний (например, обезболивающие, антигипертензивные препараты, антидепрессанты). Однако это не значит, что фармакологические компании не разрабатывают препараты для излечения (антибиотики, антивирусные средства, вакцины) и намеренно саботируют поиск излечивающих препаратов. Многие исследования направлены на излечение заболеваний (например, лечение рака, гепатита С и др.). Поэтому утверждения, что фармацевтические компании занимаются разработкой лекарственных препаратов в целях обогащения – все-таки ошибочно и перекликается с конспирологической теорией о так называемом заговоре крупных фармацевтических компаний – „Биг Фарма“. Тем не менее о проблемах, связанных со злоупотреблением крупными фармацевтическими компаниями своим положением на рынке, хорошо известно и поэтому организации, которые несут ответственность за регуляцию фармацевтического рынка, пытаются контролировать процессы, которые происходят на рынке. Обо всем этом можно прочитать здесь и здесь.