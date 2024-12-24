2024.12.24 13:00

Правда ли, что „фармакологические компании разрабатывают лекарства только для снятия симптомов, но не для лечения“?

 
ru.DELFI.lt
Sveikata - 5811
Sveikata - 5811
ФОТО: megaflopp | Shutterstock

Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролики, в которых говорится о том, что „фармакологические компании разрабатывают лекарства только для снятия симптомов, но не для лечения“. Мы решили попробовать выяснить, сколько правды в том, что говорят авторы видеоклипов. И вот, что оказалось.

Teiginiai

“Фармакологические компании не смущаются говорить следующее: „учтите, мы разрабатываем лекарства только для снятия симптомов, мы не лечим“. Так что это просто бизнес, позволяющий продавать человеку препарат снова и снова. Но если закончатся симптомы, что делать дальше, чтобы продолжать продавать препараты. Следующий уровень маркетинга – это изобретение болезней. Если больше нет симптомов и закончилась клиентура для продаж, остается выдумывать болезни. С психиатрическими препаратами вы можете изобретать заболевания бесконечно“, – сообщают в видеоролике.

Verdiktas

Хотя существуют сомнения относительно маркетинговых стратегий некоторых фармацевтических компаний, утверждение о том, что они открыто заявляют о разработке препаратов только для снятия симптомов и занимаются „изобретением“ болезней, является, как минимум, спорным и требует дополнительных доказательств. Важно критически оценивать подобные заявления и опираться на проверенные источники информации. Наш вердикт – манипуляция и частичная неправда.

Melo detektoriaus komentaras

Основная задача многих препаратов действительно состоит в снятии или управлении симптомами хронических и острых заболеваний (например, обезболивающие, антигипертензивные препараты, антидепрессанты). Однако это не значит, что фармакологические компании не разрабатывают препараты для излечения (антибиотики, антивирусные средства, вакцины) и намеренно саботируют поиск излечивающих препаратов. Многие исследования направлены на излечение заболеваний (например, лечение рака, гепатита С и др.). Поэтому утверждения, что фармацевтические компании занимаются разработкой лекарственных препаратов в целях обогащения – все-таки ошибочно и перекликается с конспирологической теорией о так называемом заговоре крупных фармацевтических компаний – „Биг Фарма“. Тем не менее о проблемах, связанных со злоупотреблением крупными фармацевтическими компаниями своим положением на рынке, хорошо известно и поэтому организации, которые несут ответственность за регуляцию фармацевтического рынка, пытаются контролировать процессы, которые происходят на рынке. Обо всем этом можно прочитать здесь и здесь.

Скриншот из социальных сетей

Такой термин как „изобретение болезней“ или (Disease Mongering – анг. яз.) действительно существует и описывает практику преувеличения тяжести или распространенности состояний, чтобы увеличить продажи препаратов. Однако утверждение об „изобретении болезней“ чересчур категорично. Медицинские диагнозы проходят через строгие научные и клинические исследования перед включением в международные классификации болезней (например, МКБ ВОЗ или DSM Американской психиатрической ассоциации).

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