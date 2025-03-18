Правда ли, что для производства белоснежной муки ее отбеливают химическими веществами?

“Чтобы мука стала белоснежной, ее отбеливают химическими веществами. Такая выпечка получается более аппетитной, белой, рыхлой, но это не может компенсировать ее вред. Исследования на мышах показали, что при питании хлебом из муки, обработанной такими веществами, животные испытывали острую нехватку витамина E. У них стремительно развивался диабет и онкологические заболевания. Точно такие же вещества, но в большей концентрации, используются в стиральных порошках и бытовой химии для дезинфекции и отбеливания“, - заявляют авторы видеоролика.