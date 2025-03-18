Правда ли, что для производства белоснежной муки ее отбеливают химическими веществами?

Teiginiai
“Чтобы мука стала белоснежной, ее отбеливают химическими веществами. Такая выпечка получается более аппетитной, белой, рыхлой, но это не может компенсировать ее вред. Исследования на мышах показали, что при питании хлебом из муки, обработанной такими веществами, животные испытывали острую нехватку витамина E. У них стремительно развивался диабет и онкологические заболевания. Точно такие же вещества, но в большей концентрации, используются в стиральных порошках и бытовой химии для дезинфекции и отбеливания“, - заявляют авторы видеоролика.
Verdiktas
Отбеливание муки на территории Европейского Союза запрещено. Более детально с информаций о пищевых добавках разрешенных для использования в ЕС можно ознакомиться здесь. Связь между отбеленной мукой и диабетом/раком у людей не доказана. Сравнение с бытовой химией вводит в заблуждение из-за разной концентрации веществ. Концентрация вещества в пище в тысячи раз ниже, чем в бытовой химии. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.
Melo detektoriaus komentaras
У белой муки высокий гликемический индекс, поэтому регулярное употребление продуктов из неё в больших количествах может способствовать развитию диабета. Однако само по себе отбеливание муки не увеличивает риск диабета или онкологических заболеваний. В целом, сокращение потребления сахара и обработанных продуктов, включая очищенные зерновые (белую муку и белый рис), может снизить вероятность развития диабета.
Муку отбеливают химическими соединениями, чаще всего это: бензоилпероксид (E928), хлор и диоксид хлора (E925, E926), бромат калия (E924a) и азодикарбонамид (E927a). В Европе использование химических отбеливателей запрещено из соображений безопасности и принципа предосторожности.
Исследования на мышах показали, что при питании хлебом из муки, отбелённой хлором или диоксидом хлора, может наблюдаться острая нехватка витамина Е и повышенный риск диабета. Однако концентрации веществ при промышленном отбеливании муки крайне низкие, и однозначного вреда здоровью человека на практике не доказано. Что касается прямого токсического воздействия отбеливателей – при соблюдении нормативов оно более чем минимально. Большинство отбеливающих добавок рассчитаны так, чтобы не оставаться в готовой муке или выпечке.
Отбеливатели муки (например, бензоилпероксид, диоксид хлора) действительно могут применяться и в бытовой химии (отбеливатели для одежды, дезинфицирующие средства), но в значительно бо́льших концентрациях. В пищевых продуктах концентрации регулируются и контролируются на безопасном уровне.
Источники
Здоровый образ жизни может предотвратить диабет (и даже обратить его вспять)
Влияние отбеливателя муки на антиоксидантный статус печени мышей