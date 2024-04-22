Правда, что "женщины сохраняют и носят живую ДНК каждого мужчины, с которым они вступали в половые отношения"?

Teiginiai
“Женщины сохраняют и носят живую ДНК каждого мужчины, с которым они вступали в половые отношения. К таким выводам в своем исследовании пришли ученые Университета Сиэтла и Онкологического исследовательского центр Фреда Хатчинсона”,
Verdiktas
Информация, которая распространяется в социальных сетях, не нова. Первоначально она появилась в летом 2017 года на сайте YourNewsWire.com, который известен публикациями фейков и конспирологических теорий. Сами ученые, на которых ссылается публикация, отрицают данные выводы, приписываемые им авторами новости. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Авторы исследований, опубликованных в 2005 и 2012 годах, придерживаются мнения, что мужская ДНК, обнаруженная в крови женщины (явление, известное, как "микрохимеризм"), может присутствовать в ее организме благодаря брату-близнецу, клеткам старшего брата, полученным посредством кровеносной системы матери во время внутриутробного развития, преждевременно закончившейся беременности или появиться благодаря переливанию крови.
Уильям Ф. Н. Чан, один из авторов исследования 2012 года, следующим образом прокомментировал нашим коллегам из международного агентства новостей Reuters текст, опубликованный на сайте YourNewsWire.com и перепечатанный рядом русскоязычных СМИ: „утверждение о том, что половой акт приводит к микрохимеризму, ошибочно и вводит в заблуждение".
Коллега Уильяма Чана, доктор Ли Нельсон в интервью 2018 года сказала: „ любое предположение о том, что мужская ДНК регулярно сохраняется от сексуальных партнеров, не подтверждается ни одним научным исследованием. Наиболее распространенным источником мужской ДНК у взрослой женщины является предыдущая беременность ребенком мужского пола. Мужская ДНК может встречаться у женщин, перенесших потерю беременности или невыявленную беременность”. По словам Ли Нельсон, в некоторых исследования действительно говорится о том, что мужская ДНК может сохраняться в организме женщины, но это непроверенные гипотезы.
- Источники
- Исследование Центра Хатчинсона обнаружило мужскую ДНК в мозгу женщин
- Микрохимеризм – что это такое
- Мужской микрохимеризм у женщин без сыновей: количественная оценка и корреляция с анамнезом беременности
- Мужской микрохимеризм в женском мозге человека
- Если вы женщина, в вашем теле может быть мужская ДНК — вот почему