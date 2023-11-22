Правда, что видео с самолетом Боинг-747 доказывает существование химтрейлов?

Тезисы
В видеоролике показан самолет, за которым в воздухе тянется огромное облако аэрозоля. Видеоролик сопровождается надписью – “Химтрейлы, ты должен это знать”
Вердикт
В видеоролике демонстрируются учения по сливу воды из баков пожарного самолета на большой высоте. Самолет слил из баков 20 500 галлонов воды (77 600 литров воды – ред.) за шесть секунд. Самолет Boeing 747 Supertanker принадлежал американской компании Evergreen и использовался для борьбы с масштабными пожарами с воздуха. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Видео, фрагмент из которого был вырезан и использован для доказательства конспирологической теории о химтрейлах, впервые появилось на YouTube 10 апреля 2013 года. В описании ролика говорится, что в нем показаны учения по сливу воды из баков самолета на большой высоте. Самолет слил из баков 20 500 галлонов воды (77 600 литров воды – ред.) за шесть секунд. Самолет Boeing 747 Supertanker принадлежал американской компании Evergreen и использовался для борьбы с масштабными пожарами с воздуха.
Происхождение теории “химтрейлов”:
Сторонники конспирологической теории о химтрейлах верят в то, что “мировое правительство” тайно распыляет c пассажирских самолётов некие “химикаты”, для сокращения численности человечества. Конспирологи утверждают, что такие самолёты можно узнать по необычным конденсационным следам.
Однако на самом деле, вопреки заявлениям сторонников теорий заговора, нет никаких фактических или научных доказательств того, что пар, создаваемый самолетами, является загрязненным. В 2016 году группа из 77 ученых провела научный анализ теории химического заговора, но не смогла найти ни одного убедительного доказательства в ее поддержку. Практически все из ученых заявили об отсутствии каких-либо программ атмосферного опрыскивания планеты химикатами с помощью самолетов. Кроме того, в пассажирских самолетах отсутствует свободное место для того, чтобы установить в них внушительные резервуары с химикатами и оборудование, необходимое для их распыления.
Во время полета самолеты оставляют за собой видимый конденсационный след, который состоит из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов). Данное явление чаще всего имеет место в верхних слоях тропосферы и значительно реже – в тропопаузе и стратосфере. Однако низкие температуры воздуха и высокая влажность могут приводить к тому, что их можно наблюдать и на небольших высотах.
- Источники
- Исследования ученых не подтверждают существования теории химтрейлов
- НАСА: происхождение инверсионных следов
- Ссылка на оригинал видео с Boeing 747 Supertanker, сливающим воду из бака
- Происхождение теории химтрейлов;
- Самолет Boeing 747 Supertanker – возможности и использование
- Супертанкеры – слишком дорогие чтобы содержать