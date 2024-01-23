Правда, что "в состав конфет Skittles входит диоксид титана, который может вызвать онкологические заболевания"?

Диоксид титана в составе конфет Skittles действительно присутствовал, но оснований утверждать, что диоксид титана абсолютно безвреден или вреден настолько, что вызывает онкологические заболевания – нет. В Канаде, Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии диоксид титана считают безопасным для использования в пищевой промышленности. Агентство Европейского Союза считает его возможно небезопасным, но испытывает затруднения с доказательствами. Отметим, что эксперты не выявили прямого риска для здоровья человека, связанного с использованием диоксида титана. В ученом сообществе идут споры и проводятся дополнительные исследования, чтобы окончательно выяснить, является диоксид титана безопасным или все-таки опасным. Также важно рассматривать контекст использования диоксида титана и последние научные данные для обоснованных выводов о его безопасности. В заключение нам бы хотелось добавить: это не значит, что можно безконтрольно потреблять конфеты. Наш вердикт – в видеоролике отсутствует контекст, необходимый для полного понимания ситуации, сложившейся вокруг использования диоксида титана.