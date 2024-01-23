Правда, что "в состав конфет Skittles входит диоксид титана, который может вызвать онкологические заболевания"?

 
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Saldainiai „Skittles“
Saldainiai „Skittles“
ФОТО: Unsplash
В социальных сетях появился видеоролик, в котором говорится, что в "состав конфет Skittles входит диоксид титана, который, как доказано, является причиной онкологический заболеваний". Объясняем, что диоксид титана в составе конфет действительно присутствовал, но оснований утверждать, что диоксид титана абсолютно безвреден или вреден настолько, что вызывает онкологические заболевания – нет.

Тезисы

“В составе конфет Skittles находится диоксид титана, который, как доказано, признан настоящим ядом и причиной страшных заболеваний, в том числе и онкологии у детей”.

Вердикт

Диоксид титана в составе конфет Skittles действительно присутствовал, но оснований утверждать, что диоксид титана абсолютно безвреден или вреден настолько, что вызывает онкологические заболевания – нет. В Канаде, Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии диоксид титана считают безопасным для использования в пищевой промышленности. Агентство Европейского Союза считает его возможно небезопасным, но испытывает затруднения с доказательствами. Отметим, что эксперты не выявили прямого риска для здоровья человека, связанного с использованием диоксида титана. В ученом сообществе идут споры и проводятся дополнительные исследования, чтобы окончательно выяснить, является диоксид титана безопасным или все-таки опасным. Также важно рассматривать контекст использования диоксида титана и последние научные данные для обоснованных выводов о его безопасности. В заключение нам бы хотелось добавить: это не значит, что можно безконтрольно потреблять конфеты. Наш вердикт – в видеоролике отсутствует контекст, необходимый для полного понимания ситуации, сложившейся вокруг использования диоксида титана.

Комментарий Детектор лжи

Диоксид титана (TiO2, E171, CI 77891) – это краситель, добавляемый в лекарственные препараты в основном для повышения их визуальной привлекательности. Он также используется в пищевых продуктах, красках и косметике. Его способность поглощать ультрафиолетовое излучение используется в солнцезащитных средствах, но он также защищает ингредиенты лекарств от разрушения, тем самым продлевая их стабильность и, следовательно, срок годности.

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Международное агентство по исследованию рака (IARC) классифицировало диоксид титана, как “возможно канцерогенный для человека” на основании исследований, которые показали рост опухолей легких у крыс, связанный с вдыханием диоксида титана. Однако этот риск не наблюдался у мышей и хомяков. С критикой этих исследований можно ознакомиться здесь, а здесь прочитать мнение других исследователей, которые указывают на возможную опасность использования диоксида титана. Исследования проводились при ингаляционном воздействии диоксида титана. Также было отмечено, что диоксид титана, нанесенный на здоровую кожу, не проникает в организм за пределы рогового слоя.
Скриншот из социальных сетей

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в 2021 году опубликовало отчет, в котором выразило сомнение по поводу безопасности E171. В результате использование диоксида титана было запрещено в Европейском союзе. Но уже осенью 2022 года Генеральный суд Европейского Союза отменил заключение о канцерогенности диоксида титана. В своем заявлении Генеральный суд Европейского Союза заявил: “Комиссия допустила очевидную ошибку в своей оценке надежности и приемлемости исследование, на котором была основана классификация и нарушило критерии, согласно которому эта классификация может относиться только к веществу, которое обладает свойством вызывать рак. Требование основывать классификацию канцерогенного вещества на надежных и приемлемых исследованиях не было удовлетворено”.
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Великобритания, США и Канада с выводами европейцев не согласны. Британское Агентство по пищевым стандартам (FSA) инициировало проверку заключения EFSA и в январе 2022 года, публикует документ с промежуточными выводами, что в целом совокупность доказательств не подтверждает выводы, сделанные EFSA. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) оценило безопасность пигмента диоксида титана в качестве красящей добавки в пищевых продуктах, лекарствах и косметических целях, а также в качестве ингредиента солнцезащитных средств. Министерство здравоохранения Канады подтвердило безопасность диоксида титана в пищевых продуктах.

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