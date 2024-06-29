Правда, что „в еду добавляют столько химии, что она превращается в муляж и вызывает болезни“?

Teiginiai
1) На Западе уже говорят, что селекционную пшеницу, которую выводили из соображений морозоустойчивости, урожайности и так далее, никто не проверил — как она пойдет через организм? Оказывается, что в ней полно глютена, поэтому сейчас на Западе стали модными безглютеновые диеты;
2) „Они“ создают при помощи добавок вкус, цвет, обеспечивают вкусную корочку. А это значит, что мы едим муляж, эрзац, который совершенно вреден для здоровья;
3) Даже качественная пшеница сейчас на Западе не популярна. От хлеба отказываются многие;
4) Наши дети страдают аллергиями и плохо переваривают глютен;
5) Под действием стимуляторов курица дает несколько яиц в день. Яйца стали дороже, но по качеству … нас зажали в такую нищету, что все сгодится — лишь бы бросить себе в рот. Что делается с детьми, которые едят яйца со стимуляторами и курятину, в которой полным-полно стимуляторов! Целый букет болезней. Мы получаем больное поколение;
6) Нельзя пользоваться памперсами. Мальчики из-за этого становятся импотентами;
Verdiktas
Утверждения автора видео основываются на, по большей части, не соответствующих истине предпосылках. Либо вовсе не соответствуют фактам. Наш вердикт – манипуляция и частичная неправда.
Melo detektoriaus komentaras
1) Современная пшеница действительно содержит больше глютена по сравнению с традиционными сортами. Глютен – это белок, который может вызвать проблемы у людей с целиакией или чувствительностью к глютену. Разбор мифов о глютене можно прочитать здесь и здесь. Безглютеновые диеты популярны в основном по медицинским показаниям, а не из-за проблем с проверкой безопасности селекционной пшеницы;
2) Некоторые добавки действительно используются для улучшения вкуса и внешнего вида хлеба, но не все они вредны. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) регулярно оценивает безопасность пищевых добавок, включая красители и консерванты, чтобы удостовериться в их безопасности для употребления (база данных пищевых добавок, которые разрешены к использованию в Европейском Союзе). Заявление о том, что все добавки вредны, не имеет научной основы.
3) Потребление хлеба и продуктов из пшеницы снижается в некоторых странах Запада, но это связано с разнообразием диетических предпочтений, а не только с опасениями по поводу глютена. По данным Harvard T.H. Chan School of Public Health, многие люди выбирают более разнообразные источники углеводов, включая цельнозерновые продукты и безглютеновые альтернативы;
4) Чувствительность к глютену действительно становится все более распространенной, но это не обязательно связано с самой пшеницей. Исследования показывают, что увеличивается количество случаев аллергий и непереносимости пищи, но причин много, включая генетику и изменения в окружающей среде;
5) Использование гормонов и стимуляторов в птицеводстве в большинстве развитых стран запрещено. Например, в США и ЕС запрещено использование гормонов для роста птиц. Заявление о широком использовании стимуляторов в производстве курятины не соответствует положению дел в большинстве развитых стран.
6) Нет научных доказательств того, что использование подгузников влияет на фертильность мальчиков. Современные подгузники безопасны для использования и не влияют на репродуктивное здоровье.
- Источники
- Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов – пищевые добавки;
- Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов – база данных пищевых добавок;
- Глютен – что это такое;
- Акриламид в хлебобулочных изделиях: Обзор рисков для здоровья, законодательных норм и стратегий снижения его образования;
- Обзор безглютеновой диеты: технологические и пищевые проблемы;
- Harvard T.H. Chan School of Public Health: цельнозерновые продукты;
- Что на самом деле стоит за „чувствительностью к глютену”?;
- Что такое непереносимость глютена?;
- Проверка фактов: дезинформация об эстрогене в мясе и его влиянии на здоровье мужчин;
- Куры не получают гормоны роста: так почему же вся эта путаница?;
- Официальный сайт Европейского Союза: гормоны в мясе;
- Гормоны в мясе: разные подходы в ЕС и США;
- Европейский Парламент и Совет Европейского Союза. Регламент (ЕС) 2019/4 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 г. о производстве, размещении на рынке и использовании лекарственных кормов, вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и Совета и отмена Директивы Совета 90/167/EEC (Текст, имеющий отношение к ЕЭЗ) Официальный журнал Европейского Союза; 2019. а.;
- Европейский Парламент и Совет Европейского Союза. Регламент (ЕС) 2019/6 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 г. о ветеринарных лекарственных средствах и отменяющий Директиву 2001/82/EC. Официальный журнал Европейского Союза; 2019. б.;
- Европейские правила по профилактическому использованию антимикробных препаратов с января 2022 года;
- Служба безопасности и контроля пищевых продуктов: гормоны и антибиотики;
- Потребность в подгузниках и их влияние на здоровье ребенка;
- Подготовка к родительству: подгузники;
- Решение вашей дилеммы с подгузниками;
- Селекция растений.