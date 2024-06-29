2024.06.29 22:08

Правда, что „в еду добавляют столько химии, что она превращается в муляж и вызывает болезни“?

 
ru.DELFI.lt
Maisto priedai, konservantai
Maisto priedai, konservantai
ФОТО: Shutterstock
„В еду добавляют столько химии, что она превращается в муляж и вызывает болезни“, – сообщают создатели видеоролика, который обсуждают пользователи социальных сетей. Мы решили выяснить, насколько слова авторов видео соответствуют истине. И вот что мы установили.

Teiginiai


1) На Западе уже говорят, что селекционную пшеницу, которую выводили из соображений морозоустойчивости, урожайности и так далее, никто не проверил — как она пойдет через организм? Оказывается, что в ней полно глютена, поэтому сейчас на Западе стали модными безглютеновые диеты;

2) „Они“ создают при помощи добавок вкус, цвет, обеспечивают вкусную корочку. А это значит, что мы едим муляж, эрзац, который совершенно вреден для здоровья;

3) Даже качественная пшеница сейчас на Западе не популярна. От хлеба отказываются многие;

4) Наши дети страдают аллергиями и плохо переваривают глютен;

5) Под действием стимуляторов курица дает несколько яиц в день. Яйца стали дороже, но по качеству … нас зажали в такую нищету, что все сгодится — лишь бы бросить себе в рот. Что делается с детьми, которые едят яйца со стимуляторами и курятину, в которой полным-полно стимуляторов! Целый букет болезней. Мы получаем больное поколение;

6) Нельзя пользоваться памперсами. Мальчики из-за этого становятся импотентами;

Verdiktas


Утверждения автора видео основываются на, по большей части, не соответствующих истине предпосылках. Либо вовсе не соответствуют фактам. Наш вердикт – манипуляция и частичная неправда.

Melo detektoriaus komentaras


1) Современная пшеница действительно содержит больше глютена по сравнению с традиционными сортами. Глютен – это белок, который может вызвать проблемы у людей с целиакией или чувствительностью к глютену. Разбор мифов о глютене можно прочитать здесь и здесь. Безглютеновые диеты популярны в основном по медицинским показаниям, а не из-за проблем с проверкой безопасности селекционной пшеницы;

2) Некоторые добавки действительно используются для улучшения вкуса и внешнего вида хлеба, но не все они вредны. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) регулярно оценивает безопасность пищевых добавок, включая красители и консерванты, чтобы удостовериться в их безопасности для употребления (база данных пищевых добавок, которые разрешены к использованию в Европейском Союзе). Заявление о том, что все добавки вредны, не имеет научной основы.

Скриншот из социальных сетей

3) Потребление хлеба и продуктов из пшеницы снижается в некоторых странах Запада, но это связано с разнообразием диетических предпочтений, а не только с опасениями по поводу глютена. По данным Harvard T.H. Chan School of Public Health, многие люди выбирают более разнообразные источники углеводов, включая цельнозерновые продукты и безглютеновые альтернативы;

4) Чувствительность к глютену действительно становится все более распространенной, но это не обязательно связано с самой пшеницей. Исследования показывают, что увеличивается количество случаев аллергий и непереносимости пищи, но причин много, включая генетику и изменения в окружающей среде;

5) Использование гормонов и стимуляторов в птицеводстве в большинстве развитых стран запрещено. Например, в США и ЕС запрещено использование гормонов для роста птиц. Заявление о широком использовании стимуляторов в производстве курятины не соответствует положению дел в большинстве развитых стран.

6) Нет научных доказательств того, что использование подгузников влияет на фертильность мальчиков. Современные подгузники безопасны для использования и не влияют на репродуктивное здоровье.

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