Правда, что „в еду добавляют столько химии, что она превращается в муляж и вызывает болезни“?

Teiginiai



1) На Западе уже говорят, что селекционную пшеницу, которую выводили из соображений морозоустойчивости, урожайности и так далее, никто не проверил — как она пойдет через организм? Оказывается, что в ней полно глютена, поэтому сейчас на Западе стали модными безглютеновые диеты;

2) „Они“ создают при помощи добавок вкус, цвет, обеспечивают вкусную корочку. А это значит, что мы едим муляж, эрзац, который совершенно вреден для здоровья;

3) Даже качественная пшеница сейчас на Западе не популярна. От хлеба отказываются многие;

4) Наши дети страдают аллергиями и плохо переваривают глютен;