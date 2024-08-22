2024.08.22 15:08

Правда, что „существовал мост между Индией и Шри-Ланкой, у которого было искусственное происхождение, и ученые нашли на дне моря артефакты, подтверждающее это“?

 
ru.DELFI.lt
Rangiri Dambulos šventykla, Šri Lanka
Rangiri Dambulos šventykla, Šri Lanka
ФОТО: Sumudu Soyza | Shutterstock

„Существовал мост между Индией и Шри-Ланкой, у которого было искусственное происхождение, ученые нашли на дне моря артефакты, подтверждающее это,“ – сообщают создатели видеоклипа. Мы решили выяснить, говорят ли авторы видеоклипа правду или занимаются подтасовкой исторических фактов. И вот что мы узнали.

Teiginiai

“Адамов мост в Индийском океане имеет протяженность пятьдесят километров, а ширина варьируется до четырех километров. По картам до XV столетия мост практически не был затоплен, но тогда возникает логичный вопрос – кто в древние времена смог его построить? Легенда гласит, что переправу строили гиганты, водолазы, которые решили изучить этот мост, обследовали дно возле него, взяли пробы грунта, и было выяснено что невысокий подводный мост представляет собой явную аномалию, поскольку совершенно неожиданно возникает на дне. Также в интернете распространяются кадры, на которых виден водолаз около гигантского шлема. Утверждается, что эти кадры сняты рядом с мостом. Хотя это может быть и фальсификация для привлечения туристов,“ – сообщают авторы видеоклипа.

Verdiktas

Создатели видеоролика занимаются псевдо-историей. „Мост“, который якобы соединял Индию и Шри-Ланку – это цепь островов, у который естественное, то есть природное, происхождение. Гигантский подводный шлем, который якобы нашли водолазы, на самом деле – экспонат парка для дайверов в Испании, рядом с остров Гран-Канария. Наш вердикт: видеоклип – манипуляция и неправда.

Melo detektoriaus komentaras

Мост Адама, известный, как мост Рамы или Рама Сету, представляет собой цепь естественных известняковых отмелей между островом Памбан, также известным, как остров Рамешварам, у юго-восточного побережья штата Тамилнад, Индия, и островом Маннар, у северо-западного побережья Шри-Ланки. Геологические данные свидетельствуют, что мост ранее был сухопутным сообщением между Индией и Шри-Ланкой.

Энциклопедия Британника: существует множество теорий относительно образования моста. Согласно одной из теорий, пролив Палк и залив Маннар когда-то были частью бассейна реки Кавери. Из-за длительных тектонических движений сформировались очертания региона, включая Адамов мост, и особые формы этих форм рельефа способствовали росту кораллов. Коралл застрял в песке, что привело к прерывистой береговой линии, которая теперь называется Мостом Адама. Другая теория предполагает, что береговые течения сбрасывали песок по более или менее прямой линии, а затем над этими песчаными отложениями накапливались кораллы. Исследования, проведенные Геологической службой Индии, установили, что возраст коралла на острове Рамешварам 125 000 лет. Считается, что уровень моря в этом регионе значительно колебался, и песчаные отложения могли образоваться в один из таких периодов низкого уровня моря, когда обнажился морской мост. Другие исследования показывают, что Адамов мост образовался всего около 3500 лет назад.

Скриншот из социальных сетей

Название Мост Адама, по-видимому, основано на исламском веровании, что Пик Адама, где библейский Адам упал на землю и стоял в покаянии на одной ноге в течение тысячи лет после того, как был изгнан из рая, находится на Шри-Ланке, и что Адам переправился на полуостров Индия по мосту после своего изгнания из Эдемского сада. В древнем санскритском эпосе „Рамаяна“ (8 век до н. э. – 3 век н. э.) упоминается мост, построенный богом Рамой, чтобы добраться до острова Ланка и спасти свою жену Ситу от Раваны.

В народном поверье Ланка приравнивается к современной Шри-Ланке, а мост описывается как „Сету Рамы“. В отчете Археологической службы Индии не было обнаружено никаких доказательств того, что структура является чем-то иным, кроме естественного образования. В 2007 году Археологическая служба Индии и правительство Индии сообщили Верховному суду Индии в письменном заявлении, что нет никаких исторических доказательств того, что мост был построен Рамой. Американское космическое агентство НАСА утверждает, что снимки, сделанные его астронавтами, не доказывают существования в прошлом искусственного моста, известного, как Адамов мост или мост Рамы. По данным НАСА, мост представляет собой не что иное, как естественную цепь песчаных отмелей, называемую мостом Адама.

В заключение нам бы хотелось добавить, что кадры, которые представляют дайвера около гигантского шлема, не являются доказательством существования чего-либо таинственного, так как были сделаны в парке подводных развлечений на искусственном рифе La Atlantida рядом с островом Гран-Канария (Испания – ред.). В описании парка La Atlantida говорится, что первые элементы парка были установлены в январе 2016 года, а после погружения более 350 элементов разной высоты, веса и формы, проект был завершен в мае 2017 года. Заказать погружение с аквалангом или спустится в подводной лодке на дно океана к затопленным экспонатом может любой желающий.

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