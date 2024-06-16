Правда, что "Рокфеллер любил повторять: мне не нужны думающие люди, мне нужны работающие люди"?

Нашим коллегам из американского издания Snopes удалось выяснить, что впервые цитата об образовании, авторство которой приписывают Рокфеллеру, скорее всего, прозвучала в фильме, который в 2006 году выпустили в эфир сторонники конспирологических теорий.: „Джон Д. Рокфеллер, я думаю, выразил убеждения этой правящей элиты, которая хочет попытаться гомогенизировать нашу систему образования, когда его процитировали: „Мне не нужна нация мыслителей – мне нужна нация рабочих““, – заявил в фильме Джим Маррс. Однако, похоже, что Маррс, сознательно или несознательно исказил слова, но не Рокфеллера а одного из его соратников, Фредерика Тейлора Гейтса, который сыграл важную роль в основании и функционировании „Совета по общему образованию“ (GEB). Фредерик Тейлор Гейтс писал о деятельности (GEB) следующее: „Мы не будем пытаться превратить этих людей или кого-либо из их детей в философов, ученых или людей науки. Нам не нужно поднимать из их числа писателей, редакторов, поэтов или литераторов. Мы не будем искать […] великих художников, живописцев, музыкантов или юристов, врачей, проповедников, политиков, государственных деятелей, которых у нас достаточно… Задача, которую мы перед собой ставим, очень проста и в то же время очень прекрасна: подготовить этих людей, какими мы их находим, к совершенно идеальной жизни именно там, где они есть… Итак, мы организуем наших детей в небольшое сообщество и научим их делать совершенным образом то, что их отцы и матери делают несовершенным образом, дома, в магазинах и на ферме“.