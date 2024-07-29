Правда, что „причина шизофрении — это отравление тканей мозга гноем, образовавшимся вследствие неправильного питания, преимущественно пищей животного происхождения“?

Генетика: шизофрения иногда передается по наследству. Однако если один из членов семьи болен шизофренией, это не означает, что другие члены семьи также будут болеть ею. Исследования показывают, что множество различных генов могут увеличить шансы человека на развитие шизофрении, но ни один ген не вызывает расстройство сам по себе. Ученые постоянно проводят исследования, чтобы выяснить причины возникновения заболевания, в том числе исследуется и потенциальная роль аминокислот в возникновении шизофрении.