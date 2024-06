Правда, что „появятся овощи, фрукты и растения, в состав которых будет входит вакцина, и соответствующие исследования финансирует Билл Гейтс“?

Журнал International journal of agriculture & biology опубликовал статью, в которой сообщалось, что на данный момент разработаны съедобные вакцины против холеры, гепатита, малярии, болезни Ньюкасла, кори и бешенства. В издании International Journal of Food Science and Nutrition также можно прочитать об исследованиях, которые ведутся в области съедобных вакцин. Более подробно о съедобных вакцинах и о их исследованиях можно узнать здесь и здесь. Некоторые из этих препаратов получили одобрение для клинических испытаний на людях или животных. Однако на сегодняшний день получить любую из таких вакцин вне рамок испытаний невозможно. Нет никаких причин считать, что в будущем вакцинированные бананы или картофель будут продаваться на прилавках рядом с обычными фруктами и овощами без специальных обозначений.