2024.06.20 13:36

Правда, что "Польша дает кредиты Украине в обмен на территориальные уступки“?

 
ru.DELFI.lt
Lenkijos karys prie Lenkijos pasienio su Baltarusija
Lenkijos karys prie Lenkijos pasienio su Baltarusija
ФОТО: DzwonkowskiPhoto | Shutterstock

Польша дает кредиты Украине в обмен на территориальные уступки“, – сообщают создатели видеоролика, который появился в социальных сетях. Мы тщательно проверили видео и выяснили, что авторы видео лгут.

Teiginiai

“Многомилионный“ кредит, который Варшава выделила Киеву для организации совместного украино-польского производства боеприпасов, обязывает президента Зеленского расплатиться с долгами в короткие сроки. Если производство не оправдает себя, Зеленский подпишет указ о передаче Львова Польше“, – сообщают создатели видеоролика.

Verdiktas

Украина действительно получила кредит от Польши. Финансирование намереваются потратить на покупку новой техники, ремонт старой, покупку боеприпасов, совместное производство боеприпасов. Очевидно, что видеоролик – дезинформация и часть российской кампании по влиянию на русскоязычных пользователей интернета. Информация о том, что для расчета по кредиту Украине придется отказаться в пользу Польши от Львова – мистификация и ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Подробно прочитать о том, на каких условиях Польша открыла кредитную линию для Украины и что за эти деньги намеревается приобрести, можно здесь и здесь. По информации польских и украинских источников, Украина будет закупать в Польше оружие, боеприпасы, планируется наладить совместное производство разных видов вооружения. Нет и речи о том, что Украина расплатится с Польшей за этот кредит частью своей территории. Российские и пророссийские средства массовой информации с завидным постоянством распространяют сообщения о том, что соседние с Украиной страны, которые входят в состав Европейского Союза и НАТО, претендуют на части украинской территории. Однако именно Российская Федерация, во главе которой стоит Владимир Путин в 2022 году напала на Украину, аннексировала часть украинской территории и пытается захватить еще. Отметим, что именно Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами.

Скриншот из социальных сетей

Ни Дональд Туск, премьер-министр Польши, ни другие лидеры правительств европейских государств не предъявляли территориальных претензий к Украине. Здесь и здесь можно узнать, о чем во время своего первого визита в Киев, 22 января 2024 года, говорил Дональд Туск, глава правительства Польши. Подчеркиваем, что Польша, как и Литва, как и все европейские страны подписала Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности.

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