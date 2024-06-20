Правда, что "Польша дает кредиты Украине в обмен на территориальные уступки“?

Подробно прочитать о том, на каких условиях Польша открыла кредитную линию для Украины и что за эти деньги намеревается приобрести, можно здесь и здесь. По информации польских и украинских источников, Украина будет закупать в Польше оружие, боеприпасы, планируется наладить совместное производство разных видов вооружения. Нет и речи о том, что Украина расплатится с Польшей за этот кредит частью своей территории. Российские и пророссийские средства массовой информации с завидным постоянством распространяют сообщения о том, что соседние с Украиной страны, которые входят в состав Европейского Союза и НАТО, претендуют на части украинской территории. Однако именно Российская Федерация, во главе которой стоит Владимир Путин в 2022 году напала на Украину, аннексировала часть украинской территории и пытается захватить еще. Отметим, что именно Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами.