Правда, что “никакого перенаселения Земли нет”?

Teiginiai
“Население планеты впервые перевалило за отметку в 8 миллиардов и стремительно продолжает расти. Нас пугают, что из-за переселения планеты на наш мир обрушатся эпидемии, войны и нехватка ресурсов. На самом деле нам легко запудрить мозги. Кризиса в том, что переселение достигает критической точки, нет. В мире всем есть место. Если собрать всех людей вместе, то их можно вместить на территории, сравнимой с Нью-Йорком. Дальше – больше. По утверждению экспертов, в настоящее время на планете достаточно резервов для пропитания аж целых 25 млрд человек. С водой проблем тоже нет. В мире достаточно пресной воды, а новые технологии уже позволяют опреснять моря и океаны. Добыча таких ресурсов, как нефть и других жизненно необходимых ископаемых также не на грани кризиса, а при новых достижениях в развитии технологий скоро мы все перейдем на электроресурсы, но, к сожалению этим миром управляют те, кому не нужны счастливые жители”, – заявляют создатели видеоролика.
Verdiktas
Многие факты, о которых говорится в видеоролике, правде соответствуют лишь частично. Авторы видеоклипа чересчур все упрощают и распространяют конспирологические теории, например, что “миром управляют неизвестные силы, которым не нужны счастливые жители”. Несостоятелен и аргумент, что “если собрать всех людей вместе, то их можно вместить на территории, сравнимой с Нью-Йорком”. Надо понимать, что не все территории на планете пригодны для жизни. Угроза перенаселения планеты является действительно серьезным вызовом для человечества, но, судя по прогнозам ученых, лишь до поры до времени, так как, по мнению исследователей, в начале XXII столетия населения планеты стабилизируется. Наш вердикт – манипуляция и не достаточно контекста, благодаря которому зрители могли бы понять, что проблема перенаселения гораздо более сложная, чем это представляют авторы видео.
Melo detektoriaus komentaras
В 2022 году население Земли, по данным Организации Объединенных Наций (ООН), действительно достигло 8 миллиардов человек. Темп роста населения замедляется, но пока ещё остаётся значительным, особенно в странах Африки и Азии. Ожидается, что в ближайшие 30 лет население мира увеличится почти на 2 миллиарда человек — с нынешних 8 миллиардов до 9,7 миллиарда в 2050 году, а в середине 2080-х годов может достигнуть пика численности почти в 10,4 миллиарда человек.
Плотность населения может способствовать распространению инфекционных заболеваний, причем как в развитых, так и развивающихся странах. Конкуренция за ограниченные ресурсы, такие, как вода и продовольствие, также может вести к конфликтам. Поэтому опасения, что растущее количество населения Земли может привести к войнам, имеют под собой определенные основание. Угроза перенаселения оценивается не только плотностью населения, но также соотношением потребления и восстановления пищевых ресурсов, численности населения к темпу экономического и социального развития. О вызовах, которые стоят перед человечеством из-за проблемы перенаселения, можно прочитать здесь.
Несостоятелен и аргумент, что “если собрать всех людей вместе, то их можно вместить на территории, сравнимой с Нью-Йорком”. Надо понимать, что не все территории на планете пригодны для жизни человека и производства пищи. Некоторые исследования действительно утверждают, что при оптимальном использовании ресурсов можно прокормить гораздо больше людей, чем сейчас. Однако текущие проблемы с распределением продовольствия, изменением климата и деградацией земель делают это маловероятным на практике. Следует понимать, что существует достаточно много проблем, связанных с выстраиванием логистических цепочек и доставкой необходимого количества продовольствия в нуждающиеся страны. Не совсем соответствует истине информация в видеоролике и о том, что в мире достаточно пресной воды, а новые технологии уже позволяют опреснять моря и океаны. Хотя в мире действительно много пресной воды, она распределена неравномерно и не всегда доступна в нужных местах, часть ее к тому же загрязнена в результате деятельности человека. Опреснение морской воды – перспективная технология, но она остается все еще достаточно дорогостоящей и требует значительных энергозатрат. Существует, однако, надежда, что в будущем такая технология станет более доступной.
Тем не менее, есть голоса, которые указывают, что проблема перенаселения к конце нынешнего столетия может утратить свою остроту. Исследователи из США опубликовали статью посвященную сценариям роста населения для 195 стран до 2100 года. Согласно расчетам ученых, пик по численности населения будет достигнут в середине XXI века (9,73 млрд человек будет жить на планете в 2064 году), потом показатели начнут уменьшаться. В 2100 году на планете будет жить 8,79 млрд человек. Тем не менее? серьезной проблемой будет оставаться бедность, так как, по данным Всемирного банка, увеличивается количество людей, которые живут в условиях крайней бедности.
- Источники
- Каковы будут последствия для здоровья и устойчивости планеты, когда численность населения земли превысит 8 миллиардов человек?
- Связана ли плотность населения с неинфекционными заболеваниями в западных развитых странах? Систематический обзор
- Угроза перенаселения Земли
- Рождаемость, смертность, миграция и демографические сценарии для 195 стран и территорий на период с 2017 по 2100 год: прогнозный анализ для Глобального исследования бремени болезней
- Использование земли в сельскохозяйственных целях
- Мир ждет резкое падение рождаемости. В чем причина и чем это грозит?
- Всемирный банк – проблема бедности
- Список стран по общему объёму возобновляемых водных ресурсов