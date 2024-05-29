Teiginiai
“Литва повысит налоги населению и бизнесу, чтобы покрыть более высокие расходы на оборону и Украину. Министр финансов Гинтаре Скайсте сообщила СМИ, что правительство стремится получить дополнительно 400 млн евро, чтобы обеспечить военные расходы в размере 3% от ВВП в 2025 году. Дополнительные средства будут направлены на финансирование развертывания немецкой бригады, а также на укрепление обороноспособности,“ – такое сообщение распространил ряд пророссийски каналов в социальных сетях.
Verdiktas
Российские пропагандисты добавили всего лишь одну фразу „и Украину“ к сообщению о том, что Литва намеревается повысить налоги для увеличения финансирования обороны страны до 3 проц. ВВП за 2025–2030 годы. Литва вынуждена повысить налоги на свою оборону, а не для финансирования обороны других стран именно из-за того, что Российская Федерация оказалась агрессивным соседом и начала в 2022 году полномасштабную войну с Украиной. Наш вердикт – текст в пророссийских социальных сетях отчасти является манипуляцией, отчасти искажает смысл первоначального сообщения министерства финансов Литвы.
Melo detektoriaus komentaras
С проектом пакета Фонда обороны, который включает предложения по увеличению финансирования обороны страны до 3 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) за период 2025-2030 годом, можно ознакомится здесь и здесь.
Вкратце: предлагаемый пакет состоит из четырех частей: продление взноса банковской солидарности (его внесут банки), по расчетам министерства финансов он принесет порядка 60 миллионов евро. Решения по корпоративному налогу (включают увеличение на 1 процент ставки корпоративного налога для предприятий, с нынешних 15 процентов тарифа до 16 процентов, повышение ставки и ставки льготного налога на прибыль для малых предприятий на 1 процент – до 6 процентов). Также будет увеличен акциз на алкоголь, табачные изделия и топливо. Министерство финансов отказалось от идеи повышения базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС).
В заключение нам бы еще раз хотелось повторить: единственная нужда, которая заставила правительство Литвы увеличить расходы на финансирование вооруженных сил своей страны – это агрессивная политика Российской Федерации и война которую Кремль развязал с Украиной.
Источники
Как будет выглядеть Фонд обороны: повысятся акциз на топливо, налог на прибыль, будут вносить вклад банки и страховой сектор
Представлен проект дополнительного финансирования обороны - повышение НДС не предусмотрено