Правда, что „использование алюминиевой фольги при приготовлении еды может привести к опасным заболеваниям“?

Teiginiai
“У тех, кто использует алюминиевую фольгу для выпечки, будет в два раза больше алюминия в крови, чем у людей, которые так не делают. Тестирование крови показало, что это может привести к повреждению ДНК. Исследования показывают, что если фольга обернута вокруг мяса, чего-то кислого или соленого, или если фольга сочетается с другим металлом, например, ложится на противень из нержавеющей стали, а сверху мясо прикрывается алюминиевой фольгой – это увеличивает шансы проникновения алюминия в пищу. Содержание алюминия в пище, в приготовлении которой использовалась алюминиевая фольга, может быть даже в сорок раз больше, чем в пище, которая готовили без алюминиевой фольги,“ – сообщают в видеоклипе.
Verdiktas
Количество алюминия, которое требуется потреблять, чтобы он оказал влияние на организм здорового человека, огромно. Уровень алюминия в пище, действительно, увеличивается в определенных условиях, например, под воздействием высокой температуры или кислых продуктов. Но утверждение, что это может вызвать какие-либо последствия для здоровья – неправда. Однако если вы беспокоитесь о количестве алюминия в вашем рационе, возможно, вам стоит отказаться от приготовления пищи в алюминиевой фольге, хотя наверняка таким путем в ваш организм поступает очень и очень незначительное количество алюминия. С исследованиями о риске для здоровья человека, шансахт попадания в организм алюминия, оксида алюминия и гидроксида алюминия можно ознакомиться здесь и здесь. Наш вердикт – частичная неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Алюминий – это лёгкий металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Наиболее распространённый металл, который составляет восемь процентов массы нашей планеты и третий по распространённости элемент в земной коре (после кислорода и кремния). Алюминий также присутствует в составе ряда цитрусовых. Среднестатистический взрослый человек потребляет около 7–9 мг алюминия в день с пищей (согласно ВОЗ и FDA – уровень ниже 2 мг на 1 кг веса тела в неделю вряд ли вызовет проблемы со здоровьем, согласно безопасная доза Европейскому управлению по безопасности пищевых продуктов – 1 мг на 1 кг веса тела в неделю – ред.). Ни Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов ни Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не считают, что воздействие алюминия является настолько высоким, чтобы оно могло привести к проблемам у здоровых, взрослых людей.
Определённое количество алюминия может попасть в пищу при приготовлении в алюминиевой фольге или посуде, особенно если речь идёт о кислых продуктах. Однако это не оказывает никакого влияния на состояние взрослых здоровых людей. Да, алюминий может негативно повлиять, например, на здоровье рабочих, которым приходится постоянно вдыхать алюминиевую пыль или алюминиевые пары. Высокая концентрация алюминия может представлять опасность для людей с заболеваниями почек (например, диализ почек – ред.), когда почки не работают. Алюминий, который попадает в организм с пищей, может начать накапливаться в организме и вызвать деменцию. С исследованиями о оценке риска для здоровья человека алюминия, оксида алюминия и гидроксида алюминия можно ознакомиться здесь и здесь. Также исследования доказывают, что алюминий не впитывается через кожу; связи между алюминием и раком – обнаружить не удалось.
Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера утверждает, что алюминий не провоцирует появление болезни Альцгеймера: „в 1960-х и 1970-х годах алюминий рассматривался как возможный фактор, способствующий развитию болезни Альцгеймера. Это вызвало беспокойство по поводу наличия алюминия в повседневных предметах, таких, как посуда, банки для напитков, антациды и антиперспиранты. Однако последующие исследования не подтвердили связь алюминия с болезнью Альцгеймера. В настоящее большинство экспертов сходятся во мнении, что алюминий не представляет угрозы“.
Источники
Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера – алюминий не провоцирует появление болезни Альцгеймера
Алюминий в продуктах питания (вопросы и ответы): источники, безопасность и правила
Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний – алюминий
Оценка риска для здоровья человека для алюминия, оксида алюминия и гидроксида алюминия
Загрязнение пищевых продуктов алюминием в процессе кулинарной обработки: исследование алюминиевой фольги и предпочтений потребителей