Правда, что „если президент США разговаривал с астронавтами в 1969 году по простому телефону, то возникает вопрос — зачем сейчас нужна сеть 5G“?

Как это было: для осуществления звонка использовались технологии, разработанные ВВС США, Геологической службой США и несколькими корпоративными подрядчиками, в том числе компанией Bell System. Компания Bell System (на сегодняшний день известная, как AT&T – ред.) участвовала в космической программе через дочернюю компанию BellComm, созданную в 1962 году и сотрудничавшую с NASA. Телефонный вызов был передан из Овального кабинета в Вашингтоне, округ Колумбия, в Хьюстон, откуда он затем был направлен в космос через сети слежения пилотируемых космических полетов, через CapCom, капсульный коммуникатор. Вкратце CapCom – это „наземный коммуникатор НАСА, который поддерживает связь с астронавтами во время космических миссий“. Сигнал преодолел 238 000 миль до антенн лунного модуля „Аполлон“, откуда ретранслирован астронавтам – Армстронгу и Олдрину“.