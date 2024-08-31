2024.08.31 14:05

Правда, что „если президент США разговаривал с астронавтами в 1969 году по простому телефону, то возникает вопрос — зачем сейчас нужна сеть 5G“?

 
ru.DELFI.lt
Kairėje – telefonas, kuriuo prezidentas Ričardas Niksonas Ovaliajame kabinete kalbėjosi su „Apollo XI“ astronautais po nusileidimo Mėnulyje, dešinėje – Ričardas Niksonas
Kairėje – telefonas, kuriuo prezidentas Ričardas Niksonas Ovaliajame kabinete kalbėjosi su „Apollo XI“ astronautais po nusileidimo Mėnulyje, dešinėje – Ričardas Niksonas
ФОТО: Delfi koliažas (Public Domain)

„Если президент Никсон США разговаривал с астронавтами в 1969 году по простому телефону, то возникает вопрос — зачем сейчас нужна сеть 5G?“ – вопрошают создатели видеоклипа, который появился в социальных сетях. А ведь и в самом деле, подумали мы и решили выяснить, как Никсон дозвонился до астронавтов на Луне, и причем здесь сети 5G (подсказываем – ни при чем, но вас ждет интересная история)?

Teiginiai

Если президент Никсон США разговаривал с астронавтами в 1969 году, по простому телефону то зачем сейчас нужна сеть 5G?

Verdiktas

Надпись на картинке, мягко говоря, не соответствует действительности. Никсон не звонил астронавтам по обычному проводному телефону; звонок был передан через сложную сеть радио и спутниковой связи. В свою очередь, современные технологии, такие, как 5G, решают совершенно другие задачи, связанные с высокоскоростной передачей данных для современных устройств и сервисов. Наш вердикт – авторы картинки манипулируют фактами.

Melo detektoriaus komentaras

На фотографии изображен исторический момент, когда 20 июля 1969 года президент США Ричард Никсон связался по телефону с астронавтами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, которые находились на Луне. Этот звонок действительно состоялся, но это не был обычный проводной телефонный звонок, как заявляет подпись на фотографии.

Как это было: для осуществления звонка использовались технологии, разработанные ВВС США, Геологической службой США и несколькими корпоративными подрядчиками, в том числе компанией Bell System. Компания Bell System (на сегодняшний день известная, как AT&T – ред.) участвовала в космической программе через дочернюю компанию BellComm, созданную в 1962 году и сотрудничавшую с NASA. Телефонный вызов был передан из Овального кабинета в Вашингтоне, округ Колумбия, в Хьюстон, откуда он затем был направлен в космос через сети слежения пилотируемых космических полетов, через CapCom, капсульный коммуникатор. Вкратце CapCom – это „наземный коммуникатор НАСА, который поддерживает связь с астронавтами во время космических миссий“. Сигнал преодолел 238 000 миль до антенн лунного модуля „Аполлон“, откуда ретранслирован астронавтам – Армстронгу и Олдрину“.

Скриншот из социальных сетей

В свою очередь, связь между Apollo 11 и Центром управления полетами обеспечивал транспондер S-диапазона, разработанный General Dynamics Corp., транспондер был разработан так, чтобы выдерживать экстремальный холод, жару и радиацию. Более подробную информацию о работе космической связи можно прочитать здесь.

Современная связь, в том числе 5G, позволяет значительно увеличить скорость передачи данных, улучшить качество и доступ к сетям. Задача 5G — это поддержка огромного числа устройств с низкими задержками и высокими скоростями, чего не было возможно в 1969 году. Звонок Никсона был возможен благодаря системам спутниковой связи и радиосистемам, но он не мог бы передать большие объемы данных, такие, как современные видео или интернет-сервисы, которые поддерживаются 5G.

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