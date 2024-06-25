2024.06.25 14:59

Звезда "Пиратов Карибского моря" погиб в результате нападения акулы

 
BBC News
Tamayo Perry pasirodė filme "Karibų piratai"
Tamayo Perry pasirodė filme "Karibų piratai"
ФОТО: Stopkadras

Голливудский актер Тамайо Перри, известный по фильму „Пираты Карибского моря“, погиб во время серфинга на Гавайях после того, как на него напала акула.

Представители службы спасения Гонолулу подтвердили на пресс-конференции, что 49-летний актер скончался в воскресенье днем.

Службы спасения были вызваны на пляж Малаекахана около 13:00 по местному времени.

Актер, который и сам был спасателем, был доставлен на берег на гидроцикле, однако парамедики уже ничем не могли ему помочь.

Перри снимался в картине „Пираты Карибского моря: На странных берегах“, четвертом фильме франшизы.

Он также снимался в сериалах Lost, Hawaii Five-0 и Blue Crush.

Исполняющий обязанности начальника службы океанической безопасности Гонолулу Курт Лагер сказал, что Перри был спасателем, которого любили все.

„Личность Тамайо была заразительной, и как бы сильно люди ни любили его, он любил всех остальных еще больше“, — добавил он, выразив соболезнования семье Тамайо и всем, кому тот был дорог.

Мэр Гонолулу Рик Блангиарди назвал смерть Перри трагической утратой.

„Тамайо был легендарным водником и пользовался большим уважением, [он] вырос прямо здесь, и был замечательный членом нашей команды океанической безопасности“, — сказал мэр на пресс-конференции.

На Гавайских островах обитает более 40 видов акул. Наиболее распространенные из них — тигровые, рифовые акулы, песчаные акулы, акулы-молоты и галапагосские акулы.

По данным американского журнала American Surf, в период с 1980 до 2023 года у берегов Гавайских островов было зарегистрировано 176 нападений акул.

В первые 20 лет наблюдений регистрировалось примерно 1,7 нападений в год. С 2020 года этот показатель вырос до 5,8 инцидентов в год.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
BBC News
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии