Звезда "Пиратов Карибского моря" погиб в результате нападения акулы

Представители службы спасения Гонолулу подтвердили на пресс-конференции, что 49-летний актер скончался в воскресенье днем.

Службы спасения были вызваны на пляж Малаекахана около 13:00 по местному времени.

Актер, который и сам был спасателем, был доставлен на берег на гидроцикле, однако парамедики уже ничем не могли ему помочь.

Перри снимался в картине „Пираты Карибского моря: На странных берегах“, четвертом фильме франшизы.

Он также снимался в сериалах Lost, Hawaii Five-0 и Blue Crush.

Исполняющий обязанности начальника службы океанической безопасности Гонолулу Курт Лагер сказал, что Перри был спасателем, которого любили все.