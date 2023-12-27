"Зашел не в ту дверь". Артисты в России массово извиняются за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой, против нее подан иск на 1 млрд рублей

«Мы стали свидетелями этой катастрофы. В Украине гибнут люди, рушатся города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юные, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я с надеждой ждала переговоры, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, до которых, я надеюсь, обе стороны хотят дойти», — говорилось в публикации.

Сразу после вечеринки участники мероприятия комментировали события вечера 20 декабря совсем по-другому. Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело». Тогда она не говорила, что считает время для проведения вечеринки неподходящим. «Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское», — написала тогда Ксения Собчак.