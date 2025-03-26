"Я схватил ее за бедра, чтобы не поскользнуться". В Париже проходит судебный процесс над Жераром Депардье по обвинению в сексуальном насилии

При этом Депардье отрицает, что это было насилием, и говорит, что все грубые комментарии, которые он делал, были связаны с его плохим настроением.

Во вторник истица — художница-постановщица Амели К., выступавшая в суде после Депардье, — заявила, что актер прикасался к ее телу, зажав ее между своих ног во время съемок фильма в 2021 году. Параллельно с этим он делал откровенные ремарки сексуального характера.

Это первое дело против Депардье, дошедшее до суда, хотя в общей сложности около 20 женщин обвинили его в неподобающем поведении. Если Депардье признают виновным, ему грозит пять лет тюрьмы и штраф в размере до 81 тыс. долларов.

Судебный процесс, который, как ожидается, продлится не менее трех дней, первоначально должен был состояться в октябре, но был отложен из-за плохого самочувствия Депардье.

„Я схватил ее за бедра, чтобы не поскользнуться, потому что я был расстроен из-за нее, из-за жары, это была пятница, ближе к концу съемок, я очень устал“, — заявил Депардье.

„Я не понимаю, зачем мне лапать женщину“, — сказал он суду, добавив, что в то время у него был такой лишний вес, что некоторые вещи, в которых его обвиняют — например, зажатие Амели К. между ног, — были бы просто невозможны.

Звезда французского кино Депардье, которому сейчас 76 лет, в последние годы сталкивается с растущим числом обвинений в свой адрес в сексуальном насилии.

Судебный процесс над ним разделил французских актеров. Одни встали на его сторону и, как ожидается, выступят на суде, другие поддержали истцов.