WSJ: топ-менеджеров Илона Маска волнует употребление им наркотиков

Топ-менеджеры компаний Tesla и SpaceX обеспокоены тем, что генеральный директор этих фирм Илон Маск употребляет наркотики. Об этом издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило в субботу, 6 января, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с предпринимателем и его компаниями.

Употребление запрещенных веществ может поставить под угрозу контракты SpaceX с государством на миллиарды долларов, подчеркивает WSJ. К услугам этой фирмы неоднократно прибегало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Маск не ответил на запросы WSJ. Его адвокат Алекс Спиро заявил, что бизнесмен "регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест".

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