Выпустят "Последнюю песню The Beatles" Now And Then с участием всех четырёх участников

Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон ещё тогда пытались доработать Now And Then, но им помешали технические ограничения.

Now And Then взята из той же партии неизданных демо-записей покойного Джона Леннона, что и Free As a Bird и Real Love, которые его коллеги по группе дозаписали и выпустили в середине 1990-х годов.

Композиция Now And Then появится в продаже в четверг 2 ноября в виде сингла, в том числе на виниле с Love Me Do на обратной стороне (самым первым синглом группы, вышедшем в 1962 году).

Всё началось с того момента, когда в социальных сетях завирусили фото связанных с The Beatles достопримечательностей Ливерпуля, на которых было спроецировано изображение старой аудиокассеты. Загадочное послание, как мы и думали, предвещало анонс песни. Наконец, официальное заявление о её скором выходе было сделано.

С помощью искусственного интеллекта режиссёр Питер Джексон устранил эти проблемы, "отделив" оригинальный вокал Леннона от фортепиано, под аккопанемент которого он исполнял песню под запись в 1978 году.

Так Маккартни и Старру удалось завершить работу над композицией в прошлом году.

В ней есть гитарные партии, записанные Харрисоном почти три десятилетия назад, новая партия ударных Старра, бас Маккартни, а также фортепианный пассаж и соло на слайд-гитаре, которое он добавил в память о Харрисоне, который ушёл из жизни в 2001 году. Кроме того, Пол и Ринго исполнили партии бэк-вокала.

Маккартни также включил в трек струнную аранжировку, написанную вместе с Джайлзом Мартином, сыном покойного продюсера The Beatles Джорджа Мартина.

Наконец, они добавили бэк-вокал из оригинальных записей песен Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby и Because.